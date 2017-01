Người Sài Gòn mê rau quả mini làm cảnh

Khi được bạn gợi ý muốn được tặng hoa gì để trưng Tết, Hồng Diễm, nhân viên văn phòng (quận 3) liền nói: “Tặng chậu rau đi!”

Diễm cho biết vì ở nhà trọ nên thiếu không gian, chỉ có thể mua được những chậu cảnh nhỏ gọn. Có hôm ghé thăm người bạn chung hoàn cảnh thấy chậu rau nhỏ gọn có thể để ở lan can, treo trên tường và thích nhất là thỉnh thoảng buổi tối ăn mì gói có thể ngắt vài lá gia vị như: ngò gai, quế,… để ăn cùng, rất tươi và thơm.

Ngoài các loại rau quả quen thuộc, gần đây dân văn phòng còn mê hương thảo, loài bản địa từ vùng Địa Trung Hải, được du nhập về Việt Nam và trồng chủ yếu ở miền Trung và miền Nam vì ngoài hương thơm thư giãn khi vuốt nhẹ còn có tác dụng đuổi muỗi và khử tanh khi nấu nướng.

Ngò gai, ngò ôm làm cảnh

Khảo sát tại TP HCM, rất nhiều loại rau quả được đưa vào chậu bán ở dạng cây cảnh như: cà chua, ớt, su hào, cà rốt, quế, tía tô, ngò om, diếp cá, húng lủi, lá lốt, kinh giới… với giá từ 30.000 đồng – 50.000 đồng/chậu và rất đắt hàng. Dòng sản phẩm này được bán ở các vựa cây cảnh, nhiều nhà vườn và rất nhộn nhịp trên chợ online.

Anh Nguyễn Khuyến Ngọc, một nhà vườn tại quận 12, cho biết khách tới nhà đều rất thích thú với các chậu rau gia vị mini, dù giá trị không đáng là bao nhưng tặng làm quà ai cũng vui.

Theo bà Phan Kim Ngân, Giám đốc bán hàng chuỗi cửa hàng US Mart, nhu cầu của khách hàng đối với dòng sản phẩm này rất lớn vì thỏa mãn được tính tiện lợi, tạo được nguồn rau quả sạch tại nhà. Tuy nhiên, những đơn vị bán lẻ rất khó khăn trong việc chọn nguồn hàng đảm bảo nên tạm thời ngưng kinh doanh.

“Người tiêu dùng muốn rau quả có chất lượng, không hóa chất, sau khi ăn lứa đầu có thể tiếp tục chăm sóc để thu hoạch. Do đó, US Mart đang có kế hoạch liên kết với nhà vườn với quy mô từ 3-4 ha ở những vùng không khí còn trong lành để sản xuất theo hướng hữu cơ. Từ nhà vườn, sẽ lắp camera truyền hình ảnh trực tiếp đến cửa hàng ở TP HCM để người tiêu dùng có thể quan sát được quy trình trồng và yên tâm khi mua hàng” – bà Ngân chia sẻ.

Chậu rau kinh giới mini được nhiều người yêu thích

TS Nguyễn Thị Đào, Giám đốc Nghiên cứu Phát triển Công ty TNHH Nguyên Nông (Gino) phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ quy mô nhỏ tại đô thị, cho biết nhu cầu của người dân với các loại “cây cảnh” này rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu biếu tặng vào những dịp đặc biệt, công ty có thêm những chậu có hình thức đẹp để người tiêu dùng tùy chọn.

Đại diện Công ty CP Hợp Trí, chuyên lĩnh vực nông dược, cho biết đang phát triển mô hình nông nghiệp đô thị, thường gọi là thị nông, phù hợp cư dân đô thị không có đất canh tác nhưng vẫn đảm bảo năng suất và an toàn thực phẩm bằng việc ứng dụng công nghệ cao.

TS Nguyễn Thị Đào bên những chậu rau mini hữu cơ

Theo một chuyên gia nông nghiệp thì xu hướng người dân đô thị tự trồng một vài loài rau quả trong nhà không chỉ ở Việt Nam mà đã xuất hiện ở nhiều nước. Điều này góp phần tạo nên mảng xanh cho đô thị, tạo không gian sinh hoạt cho gia đình, chủ động một phần nguồn thực phẩm tươi xanh, an toàn. Dù vậy, do thị trường bán chậu rau cảnh bát nháo, người mua nên chọn những nơi có uy tín, có quy trình canh tác tốt vì rau quả cảnh không chỉ phục vụ mục tiêu “đẹp” mà còn phải đảm bảo an toàn thực phẩm.

Với những chậu rau chưa rõ nguồn gốc, không nên ăn ngay mà phải để thời gian cách ly tối thiểu 15 ngày hoặc cắt bỏ lứa đầu. Ngoài ra, người dân thường “sợ” thuốc bảo vệ thực vật nhưng còn ít chú ý đến phân bón cũng cần thời gian cách ly để đảm bảo an toàn. Các chậu rau cũng cần được để tại nơi không khí trong lành, không để ở vỉa hè, nơi có mật độ xe cộ qua lại đông vì có thể bị nhiễm kim loại nặng từ không khí.