Người nuôi lãi to, cá tra giống lại thiếu

Quy hoạch nguồn giống tập trung có chất lượng Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá trên cơ sở đề xuất của An Giang, trong tháng 3 này, sẽ có đề án quy hoạch nguồn giống tập trung tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp. "Thay vì trước đây các hộ nhỏ, lẻ tự sản xuất giống, DN không quan tâm đến chất lượng nên mua giống trôi nổi thì đề án này khuyến khích DN lớn ngoài xây dựng vùng nguyên liệu, cần liên kết với cơ quan khoa học tạo ra nguồn giống bố mẹ chất lượng cao" - ông Tám nói. Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc HTX Nuôi cá tra huyện Châu Phú, tỉnh An Giang - cho biết hiện giá cá tra nguyên liệu tiếp tục phá kỷ lục mới với mức 32.000 đồng/kg cho loại cá quá lứa (size lớn). Trong khi loại cá đúng size được các DN thu mua chế biến xuất khẩu như trước đây lại có giá thấp hơn từ 1.000-2.000 đồng/kg. Nguyên nhân cá quá lứa được mua giá cao khác thường là do thị trường Trung Quốc đang tiêu thụ mạnh loại này. Tuy nhiên, ông Nguyên tỏ ra nuối tiếc vì hầu hết xã viên của HTX đã không có cá tra giống để thả nuôi từ trước Tết nguyên đán đến nay. C.LINH - T.NỐT