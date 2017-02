Lộc xuân cho bố mẹ.

Sau Tết, tổng kết chi tiêu và mở sổ tiết kiệm tặng bố mẹ là món quà ý nghĩa để mong bố mẹ càng yên tâm về việc con cái đã trưởng thành, có cuộc sống đầy đủ, an yên. Những món quà nhỏ đầu xuân đong đầy sự yêu thương, kính trọng của con cái sẽ mang lại những nụ cười hạnh phúc cho bố mẹ suốt năm.

Thứ Hai, ngày 06/02/2017 08:00 AM (GMT+7)

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc

Từ khoảng 5 năm trở lại đây, năm nào chị Phạm Mai Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đến ngân hàng gửi thêm tiết kiệm cho bố mẹ 2 bên vào ngày đầu tiên đi làm trở lại.

“Sau khi Tết đã xong xuôi, vợ chồng tôi sẽ ngồi tổng kết lại tình hình tài chính, lên các kế hoạch cho năm mới. Trong đó, luôn có một khoản tiết kiệm dành cho bố mẹ hai bên. 2 cuốn sổ tiết kiệm này chúng tôi biếu ông bà để ông bà giữ, đề phòng khi trái gió trở trời hay ông bà muốn làm việc gì mà không cần phiền đến con cháu. Sau Tết bao giờ cũng còn một khoản từ tiền thưởng trước đó chưa tiêu hết” - chị Hương chia sẻ.

Cũng theo chị Hương, tuy không nói ra nhưng bố mẹ chị đều rất hài lòng với món quà này. Một phần vì sự trưởng thành của con cái, tình cảm của con dành cho mình, phần nữa là tâm lý các cụ rất thích dành dụm tiết kiệm.

Còn theo anh Nguyễn Minh Quang (ngụ tại quận 9, TP.HCM), nhờ sổ tiết kiệm vợ chồng anh mở cho mà năm vừa rồi bố mẹ anh đã có một chuyến du lịch Châu Âu thăm lại bạn bè, ghé qua những nơi ông bà đã từng đến hồi còn công tác.

“Sau chuyến đi, bố mẹ phấn chấn, như trẻ ra mấy tuổi làm tôi cũng cảm thấy vui lây. Năm nay tôi lại tiếp tục chọn cách mở sổ tiết kiệm cho các cụ để các cụ có thể thoải mái thực hiện những mong ước của mình, bố mẹ vui, khỏe mạnh là phúc lộc đầy nhà rồi” – Anh Minh cho biết.

Giải pháp thông minh và lâu dài

Trên thực tế, chuẩn bị sẵn sàng một tương lai tài chính vững chắc cho bố mẹ là điều nhiều người đang làm. Biếu tiền, mua vàng, mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm… là những cách thường được chọn. Trong đó, gửi tiết kiệm đang được ưa chuộng hơn cả bởi độ an toàn, tiện dụng khi sử dụng và độ sinh lợi cao.

Theo chị Hương, sau Tết là thời điểm thích hợp để mở sổ tiết kiệm bởi các ngân hàng có rất nhiều chính sách ưu đãi như lì xì tiền mặt, tặng quà, áp dụng lãi suất linh hoạt… Gửi tiết kiệm vào thời điểm này không chỉ có món quà Xuân ý nghĩa tặng bố mẹ mà còn có cơ hội “hái” thêm lộc đầu năm.

Đơn cử như Ngân hàng VIB mà chị Hương chọn để mở sổ tiết kiệm cho bố mẹ năm nay. Ngân hàng này đang có chương trình ưu đãi đặc biệt “Mở sổ tiết kiệm, lì xì tiết kiệm”. Cụ thể, khi gửi tiền tiết kiệm tại VIB, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất lên đến 7%/năm và được nhận ngay lì xì đến 1 triệu đồng.

Còn giải thích cho lựa chọn VIB từ nhiều năm nay, anh Nguyễn Minh Quang cho rằng, vì làm ở lĩnh vực tài chính nên độ an toàn vốn của ngân hàng là điều anh quan tâm hàng đầu khi gửi tiết kiệm và VIB đáp ứng được điều đó. “Bên cạnh lãi suất cạnh tranh, ngân hàng này còn được Moody’s đánh giá cao qua nhiều năm và là 1 trong 10 ngân hàng được NHNN chọn làm Basel II với chỉ số an toàn vốn luôn ở top đầu. Đây là những điều khiến tôi an tâm khi chọn ngân hàng gửi tiền.”- Anh Quang chia sẻ.

Trên thực tế, với những ưu đãi lớn từ ngân hàng, những kế hoạch dành cho bố mẹ của bạn có thể dễ dàng trở thành hiện thực. Hãy chuẩn bị từ bây giờ để giúp bố mẹ có một tuổi già khỏe mạnh và an nhàn về sau.