“Loạn” đèn chống cận, cặp chống gù cho học sinh

Chủ Nhật, ngày 03/09/2017 08:55 AM (GMT+7)

Chống gù, chống cận chỉ là… tự nhận

Thực tế tìm hiểu các sản phẩm tiện ích này trên thị trường, chúng tôi nhận thấy những công dụng của chúng thông qua lời nói của người bán nhiều hơn là tiện ích tự sản phẩm mang lại. Cầm một chiếc đèn được quảng cáo là có khả năng chống cận thị và loạn thị đang được bày bán trên phố Huế, chúng tôi thắc mắc: “Đèn chống cận này em không thấy khác gì so với các loại đèn thông dụng khác bán trên thị trường?”. “Thì nó là đèn cho ánh sáng tốt nhất và bảo vệ mắt khi học tập, nghiên cứu”, chị bán hàng mồm miệng. “Bóng thì do mình chọn thích loại nào thì lấy loại đấy mà, em đang hỏi cái đèn thiết kế có gì khác biệt mà nó chống được cận ấy?”. “Nó như cái đèn bình thường thôi”, chị bán hàng tiếp lời. “Vậy chuẩn thì phải nói là bóng đèn chống cận?”, chúng tôi vặn lại. “Ôi dào có mỗi cái đèn vài trăm bạc mà căn vặn nhiều thế, thì nó là cái bóng bình thường được chưa?”…

Cặp chống gù của Nhật Bản có kích cỡ khá cồng kềnh. ảnh: T.G

Trên thị trường, đèn được quảng cáo là có khả năng “chống cận” được bày bán khá nhiều, gồm cả đèn nội địa và đèn nhập ngoại với kiểu dáng phòng phú, bắt mắt. Giá của những chiếc đèn này khá đắt từ 500.000 đồng đến hàng triệu đồng/chiếc với thương hiệu nhập ngoại. Đèn được sản xuất trong nước và đèn Trung Quốc có giá thấp hơn, dao động 150.000- 400.000 đồng/chiếc.

Cặp học sinh cũng được quảng bá tiện ích cũng “xôm” không kém gì bóng đèn chống cận. Trên thị trường đang xuất hiện nhan nhản những loại cặp được cho là có khả năng chống gù lưng cho học sinh.

Theo tìm hiểu của PV, cụm từ “cặp chồng gù” xuất phát từ một loại cặp chống gù lưng của Nhật Bản. Nhưng đây là loại cặp rất “kén” khách vì có giá từ 1,5- 3 triệu đồng/chiếc. Chiếc cặp có hình vuông, chất da chống thấm miếng đệm sau lưng được thiết kế để không gây cong vẹo cột sống của trẻ. Do đó, khi về đến Việt Nam chiếc cặp này được người bán đặt cho tên là “cặp chống gù lưng”.

Do sức hút của tên chiếc cặp mang lại mà tại nhiều cửa hàng bán cặp xuất hiện những chiếc cặp tự phong có khả năng “chống gù”.

Chị Hoàng Thị Yến, chủ một cửa hàng bán cặp túi xách trên phố Cầu Giấy thật thà: “Nó vẫn là chiếc cặp bình thường nhưng tôi thấy người ta sính cặp chống gù lưng nên treo biển bán cho dễ. Ai cũng vào đây hỏi cặp chống gù nhưng khi tôi nói giá là 1, 5- 2 triệu đồng thì nhiều người từ chối. Vậy nên, sính tên gọi làm gì, tiền nào của nấy. Nếu mình không có điều kiện chọn cặp tốt cho con thì mua cặp siêu nhẹ con cũng đỡ nặng hoặc mua cái cặp kéo con không phải đeo cũng chống được gù vậy”.

Ngoài ra, hàng loạt các sản phẩm được quảng bá là an toàn cho học sinh cũng xuất hiện như: hộp bút bằng da PU không thấm nước, không độc hại, dễ dàng lau chùi khi dính bẩn; tẩy an toàn; sáp không mùi; phần không bụi…

Cần sự lựa chọn thông thái

Trong khi thị trường trên thực tế không có loại đèn nào có thể bảo vệ thị lực hay chống cận một cách tuyệt đối, cũng chưa có một tài liệu nào nghiên cứu về đèn chống cận. Ánh sáng trắng và ánh sáng vàng đều không gây hại cho mắt, mà chỉ tác động tới tâm lý người học và làm việc dưới ánh sáng đó. Vì vậy, khi chọn đèn học cho con tốt nhất nên chọn đèn cho ánh sáng phù hợp, không nhấp nháy, ít tỏa nhiệt, thiết kế nhỏ gọn, không chứa chất độc hại.

Anh Nguyễn Quang Đông, nguyên cán bộ kỹ thuật, Công ty bóng đèn Điện Quang chia sẻ: “Muốn chọn đèn tốt nhất cho con trước tiên là phải chọn mua sản phẩm của hãng uy tín, đọc kỹ xuất xứ, thông số kỹ thuật trên sản phẩm. Vì hiện nay, cụm từ “chống cận” đang bị lạm dụng trong quảng cáo các sản phẩm đèn bàn. Thực chất, nếu ngồi sai tư thế thì dù đèn có tốt đến mấy mắt vẫn bị ảnh hưởng. Đèn bàn tốt khi cho người dùng ánh sáng tốt, cảm thấy thoải mái khi học tập và làm việc, bảo vệ thị lực người dùng chứ không quyết định tất cả. Nên chọn bóng đèn công suất < 13W, cho ánh sáng phù hợp với mắt trẻ nhất, không nên chọn loại có công suất lớn hơn vì mắt trẻ rất tinh, dùng bóng có độ sáng lớn hơn trẻ rất nhanh bị mỏi mắt”.

BS Nguyễn Đức, Phòng khám mắt Minh Đức, phố Yên Hòa cho biết: “Nguyên nhân của tình trạng cận, loạn thị là do học sinh ngày nay ngoài thời gian học còn tiếp cận với tivi, máy tính, điện thoại… mắt các em phải hoạt động quá nhiều trong khi ít các hoạt động về thể chất. Bên cạnh đó, ánh sáng không đạt chuẩn khiến trẻ mắc bệnh về mắt”.

Với cách chọn cặp sách học sinh, ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty SX-TM-DV Thế Phong (Hà Nội) chuyên sản xuất cặp cho học sinh, cho rằng: “Trung bình một trẻ tiểu học chỉ nặng 25- 30kg, nên đeo cặp 2-3kg. Tuy nhiên, không ít bé phải mang vác đến 4- 5kg sách vở và đồ dùng đến trường nên rất dễ bị ảnh hưởng đến hệ thống xương của bé. Vì vậy, cha mẹ nên chọn cặp có hai dây đeo bản to, dễ dàng điều chỉnh. Chọn cặp cỡ vừa nhu cầu bé sử dụng, không nên chọn cặp sách kích thước quá to, khiến nó trở nên cồng kềnh, nặng nề. Nên chọn cặp bằng vật liệu nhẹ, bền, nhiều ngăn đựng sách vở tiện dụng, có phần đệm tiếp giáp với lưng, dây đeo bản to. Dây đeo nhỏ làm ghì chặt lên vai, khiến bé dễ tê mỏi.

Ông Phạm Trung Kiên, Trưởng phòng Marketing, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà thì khuyên rằng, để có sản phẩm học tập tốt nhất cho con cha mẹ nên tìm đến những thương hiệu uy tín. Ngoài việc bảo đảm tiêu chí bền, đẹp, chất lượng, sản phẩm mang thương hiệu Hồng Hà còn hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Chẳng hạn như: đèn học sinh chống cận thị, hộp bút học sinh làm từ nguyên liệu nhựa không độc hại với môi trường; balo, túi, cặp học sinh siêu nhẹ, chống vẹo cột sống...