Lại thêm gà giảm giá: Bộ NNPTNT cấm nhập khẩu thịt gà từ Mỹ, Brazil

Bộ NNPTNT vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về việc làm rõ việc nhập khẩu thịt gà từ Mỹ.

Theo số liệu của Bộ NNPTNT, trong 3 tháng đầu năm 2017, lượng gà nhập khẩu về gần 19.000 tấn, là không nhiều so với tổng sản lượng thịt gà của Việt Nam sản xuất ra, chỉ chiếm khoảng trên 16%. So với cùng kì năm ngoái, lượng thịt gà nhập về so với cùng kì năm 2016 giảm hơn 43% và giảm 8,4% về giá trị, so với giai đoạn cuối năm 2016 giảm khoảng 30% số lượng. Thịt gà nhập về chủ yếu là đùi chiếm 57% còn lại là chân, cánh, xương, nội tạng….

Đùi gà Mỹ được bán tại Việt Nam với giá rẻ

Đặc biệt thịt ức chỉ nhập dưới 0,5% vì các nước chủ yếu sử dụng thịt ức và thịt ức cũng có giá cao nhất. Trong khi đó ở Việt Nam thịt đùi, cánh có giá cao nhất do thị hiếu của người tiêu dùng. Giá thịt gà nhập về bình quân các loại tương đương khoảng 20.000 đồng/kg.

Thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ, Brazil và Hàn Quốc. So với tổng lượng thịt gà tiêu thụ trong nước, con số này cũng chỉ chiếm khoảng 8% và cũng chưa đủ tỷ lệ điều tiết giá thị trường.

Người tiêu dùng nghi ngờ về chất lượng thịt gà Mỹ nhập về Việt Nam khi có giá rẻ bất ngờ. Ảnh: Ngọc Lan

Trong 3 tháng đầu năm 2017, trong nước giá gà giảm mạnh có thời điểm chỉ 17.000 – 18.000 đồng/kg. Già gà giảm mạnh có một số lý do: do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm xảy ra ở một số địa phương nên người tiêu dùng e ngại khi dùng sản phẩm gia cầm, nhu cầu tiêu dùng thịt gà sau tết có giảm so với trước và trong Tết, trong khi lượng cung vẫn nhiều nên mất cân đối cung cầu.

Có một số thông tin cho rằng ở TP. HCM, thịt gà nhập khẩu chỉ bán dưới 10.000 đồng/kg. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan giá gà nhập khoảng trên 20.000 đồng/kg. Như vậy, theo bộ NNPTNT các cơ quan chức năng cần xác minh lại xem có phải thịt gà đã hết hạn hoặc không loại trừ gian lận thương mại.