Kỷ lục: Giá cá tra lên tới 30.000 đồng/kg, nông dân lãi khá

Ông Nguyễn Nhì, nông dân nuôi cá tra tại huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết trong tuần qua, giá cá tra tại ĐBSCL tiếp tục tăng, trong đó, giá cá tra loại 1 đang dao động từ 28.000 - 28.500 đồng/kg. Thương lái cũng “dễ tính” hơn khi vào mua cá, không kỳ kèo, cằn nhằn vì giá thấp, không có lãi như trước đây.

Tại Đồng Tháp, các doanh nghiệp mua cá tra nguyên liệu loại 1 tại ao của nông dân với giá từ 28.000 – 30.000 đồng/kg, tùy loại. Đây là mức giá cá tra đang mốc cao kỷ lục của năm nay, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 5.000 - 6.500 đồng/kg.

Giá cá tra nguyên liệu ở mức 28.000 - 30.000 đồng/kg, giúp nông dân lãi khá

Theo ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh An Giang, do giá cá tra nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tăng cao so với đầu năm nay nên nhiều nông dân và doanh nghiệp đang tiếp tục chuẩn bị ao, hầm để thả giống cá tra cho vụ mới, năm 2017- 2018. Các vùng nuôi cá tra phục vụ chế biến xuất khẩu cũng nhộn nhịp hơn trước.

Thống kê của Bộ NNPTNT cũng thông tin, giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong hai tháng 9-10.2017 đã tăng khá mạnh do nguồn cung yếu, hiện dao động ở mức 28.000 - 30.000 đồng/kg tùy theo chất lượng cá và phương thức thanh toán. Còn đối với cá tra nguyên liệu size lớn, trọng lượng trên 1 kg/con hiện cũng tăng 2.000 - 2.500 đồng/kg so với tháng trước.

Trong khi giá cá tra nguyên liệu đang ở mức giúp nông dân có lãi khá, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cũng đang rục rịch các đơn hàng cho dịp lễ, tết cuối năm nay và đầu năm 2018.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp, nếu thị trường Mỹ và EU có phần đình trệ, thì thị trường như Trung Quốc và một số thị trường khác đang có nhu cầu tiêu thụ mạnh cá tra đông lạnh vào các tháng cuối năm 2017. Nhờ đó, giá xuất khẩu cá tra đông lạnh cũng tăng theo.

Nhiều nông dân bắt đầu chuẩn bị cho vụ nuôi cá tra mới

Giá xuất khẩu cá tra bình quân trong tháng 10.2017 đạt mức 2.092 USD/tấn, tăng bình quân 190 USD/tấn so tháng trước. Từ đó, kích thích giá cá tra nguyên liệu trong nước luôn đứng ở mức khá cao.

Còn theo đánh giá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), dù gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra vào các thị trường chính như Mỹ, EU… đều giảm mạnh, tuy nhiên, dự báo của cá tra xuất khẩu năm 2017 có thể vẫn tăng khoảng 6% so với năm 2016.

Theo thông tin từ Bộ NNPTNT, trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích nuôi cá tra của ĐBSCL đạt 5.143ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thu hoạch tăng trưởng khá đạt 998.000 tấn, tăng gần 10%.

Trong đó, các tỉnh có diện tích và sản lượng cá tra lớn vẫn phát triển nuôi mạnh là Đồng Tháp với sản lượng 390.000 tấn, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, Cần Thơ với sản lượng đạt 133.900 tấn, tăng 13,5%. Ngược lại, tại một số địa phương khác, diện tích thả nuôi cá tra sụt giảm mạnh như: Tiền Giang giảm 60,8%, Bến Tre giảm 15,4%, Trà Vinh giảm 13% so với 9 tháng đầu năm 2016.