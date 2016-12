Hàng Việt yếu vì không biết quảng bá

Học người Thái Cả tháng nay, khách hàng của Metro An Phú (quận 2, TP HCM) ngạc nhiên không chỉ bởi thương hiệu Metro đã bị gỡ bỏ thay bằng bảng hiệu MM Mega Market mà bên trong, cách bày trí, chủng loại hàng hóa cũng khác lạ so với trước. Hàng hóa trưng bày bắt mắt hơn và hàng Thái Lan được ưu tiên ở những vị trí dễ nhìn, phù hợp tầm nhìn - tầm tay khách hàng hơn. Không những vậy, một số mặt hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm Thái có bao bì nhãn mác toàn tiếng Việt đã gây bất ngờ và chiếm được thiện cảm của khách mua hàng. “Người Thái bán hàng, làm thương hiệu quá giỏi” - những lời khen thế này thường được các DN Việt nói với nhau. Theo các DN, cách thức người Thái đưa hàng Thái vào thị trường Việt Nam quá bài bản, quá rõ ràng. Họ làm truyền thông, quảng bá tốt đến mức người tiêu dùng Việt Nam đổ xô mua hàng Thái về dùng mà không biết rằng chỉ một số thương hiệu nổi tiếng của Thái Lan là tốt, còn lại chất lượng ngang ngửa thậm chí thua hàng Việt. Tất cả DN Việt đều thấy được điều đó nhưng không thể học theo cách làm của DN Thái bởi đằng sau DN Thái là cả chiến lược lớn của quốc gia, các bộ - ngành chính phủ… Trong khi đó, Việt Nam cũng có cơ quan xúc tiến thương mại, cũng có các chương trình hỗ trợ DN tiếp cận thị trường, có chiến lược thương hiệu quốc gia… nhưng sự hỗ trợ chưa đúng cách, đúng địa chỉ khiến DN bơ vơ “đi biển một mình”. Các chuyên gia cho rằng thương hiệu là cả chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bao bì nhãn mác… đến khâu cuối cùng là phân phối bán hàng. Thực trạng hiện nay là đến 2/3 các nhà điều hành, hoạch định chiến lược DN nhà nước không phân biệt được giữa thương hiệu công ty với thương hiệu sản phẩm, kiến thức về thương hiệu còn nông cạn. Không hiểu về thương hiệu, không biết mình đang thiếu gì hoặc biết nhưng không sẵn sàng thay đổi tư duy làm marketing cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu của một số DN Việt. Không có công thức cụ thể nào cho toàn thị trường. Quan trọng là các DN định vị sản phẩm mình ở phân khúc nào, đối tượng khách hàng nào để có chính sách tiếp thị quảng bá sản phẩm, “đánh” trực tiếp vào nhận thức của người tiêu dùng để họ mua sản phẩm của mình. Quan trọng hơn nữa là DN phải dám làm và biết cách làm thì mới thành công được. Phương An