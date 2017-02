Giữ muối để làm gì?

Indonesia cần 1,4 triệu tấn muối Theo tin từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia (Bộ Công Thương), chính phủ Indonesia vừa cho phép nhập khẩu 1,4 triệu tấn muối trong năm 2017 do sản lượng muối nước này không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Nguyên nhân chính do lượng mưa lớn trong thời gian vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề tới việc sản xuất và thu hoạch muối của nước này. Theo tính toán, hiện dự trữ muối của Indonesia chỉ đạt 110.000 tấn, trong khi nhu cầu muối của thị trường trong 6 tháng đầu năm là 700.000 tấn. Do đó, Bộ Biển và Nghề cá (KKP) cùng Tổng cục Thống kê của Indonesia (BPS) đã kiến nghị Chính phủ Indonesia nhập khẩu 1,4 triệu tấn muối trong năm nay. Trong đó, quý I sẽ nhập 226.124 tấn muối. Công ty GARAM (Persero) được chỉ định độc quyền nhập khẩu muối đang xin cấp giấy phép và sẽ tiến hành nhập khẩu trước tháng 5-2017. Tuy chưa thông báo sẽ nhập khẩu từ nước nào nhưng Công ty GARAM cũng cho biết sẽ lựa chọn trên cơ sở mức giá thấp nhất. KKP cũng kiến nghị chính phủ và Bộ Thương mại Indonesia tạm thời chưa cấp phép nhập khẩu muối trong quá trình thu hoạch muối vào tháng 3 năm nay. Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đánh giá đây là cơ hội tốt để các DN xuất khẩu muối Việt Nam tiếp cận và mở rộng thị trường sang Indonesia. Do đó, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi thông tin và thông báo để các DN trong nước có thể tham khảo, sử dụng. Tuy nhiên, ông An Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối, Bộ NN-PTNT, nhận định: “Chắc sẽ khó có cơ hội vì chất lượng muối của chúng ta không cao”.