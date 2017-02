Giá trông giữ xe lễ hội tiếp tục nhảy múa

Thứ Năm, ngày 02/02/2017 08:00 AM (GMT+7)

Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán (1/2), tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội), hàng ngàn người dân, du khách thập phương đến dâng. Công an quận, Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân vào điểm gửi xe miễn phí. Đây là năm thứ 2, Công an quận và Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ thực hiện trông giữ xe miễn phí cho người dân. Bí thư quận Đoàn Tây Hồ Phùng Thị Ngọc Anh cho biết, quận đoàn đã huy động thanh niên của 8 phường trong quận, với số lượng 45 đoàn viên/ngày, chia làm 3 ca (từ 7 giờ sáng đến 21 giờ). “Tính sơ bộ, từ 30 Tết đến mùng 4 Tết, Đoàn Thanh niên đã trông giữ khoảng trên 10.000 lượt ô tô xe máy”, chị Ngọc Anh thông tin. Do bãi gửi xe miễn phí nằm trên khu đất trống rộng hàng nghìn m2, nên hầu như các bãi gửi xe trái phép không còn mọc lên quanh Phủ Tây Hồ. Chỉ còn một vài nhà dân vẫn cho du khách vào gửi xe nếu không muốn xếp hàng chờ gửi xe vào bãi miễn phí.

Tại Hội Gò Đống Đa (Tây Sơn, quận Đống Đa) - Lễ hội lớn nhất Thủ đô, Đoàn Thanh niên quận Đống Đa cũng tổ chức trông giữ xe miễn phí nhưng kết quả chưa được như mong đợi. Sáng ngày Mùng 5 Tết (1/2), lực lượng chức năng gồm: Công an địa phương, CSGT, Thanh tra giao thông… đã có mặt để phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân tới địa điểm trông giữ xe miễn phí. Địa điểm này cách Gò Đống Đa khoảng 200m. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông, đến 9h sáng cùng ngày, bãi giữ xe này đã quá tải. Đại diện Đoàn Thanh niên quận Đống Đa cho biết, bãi không còn một chỗ trống, vé gửi xe cũng hết sạch. Từ đây, người dân buộc phải gửi tại các bãi xe tự phát. Các bãi xe này thu phí ít nhất 10 nghìn đồng/xe máy. Một số người dân vì không có chỗ để xe đã phải chi 20 nghìn đồng/xe máy, nhưng thậm chí không có vé xe.

Tại Chùa Trấn Quốc, Đền Quán Thánh (quận Tây Hồ)… lợi dụng ngày Tết đông đúc, nhiều bãi trông giữ xe tự phát mọc ra với giá cao gấp 3- 4 lần so với giá quy định. Không chỉ thu phí cao với xe máy, một số người dân còn phản ánh việc thu phí vô lý khi đỗ ô tô. Anh Đỗ Thanh Dương, đi lễ chùa Trấn Quốc cho biết, anh đỗ xe tại vườn hoa gần chùa. Sau khi đi lễ xong, khi lên xe vừa nổ máy thì có người đến yêu cầu anh đưa 50 nghìn tiền đỗ xe. Do không muốn đôi co, cãi cọ đầu năm nên anh đành đưa tiền cho người này. “Không có vé, không biết mặt mũi nhân viên trông xe, thu tiền như vậy đúng là chặt chém”, anh Dương bức xúc.

Tương tự tại Đền Bạch Mã, chùa Bà Đá, chùa Quán Sứ... (quận Hoàn Kiếm), nhiều người tận dụng vỉa hè của những hộ kinh doanh chưa mở để làm bãi xe trái phép. Với chiếc vé sơ sài tự chế, mỗi du khách tham quan đều phải bỏ ra 10 – 20.000 đồng/lượt cho vài phút gửi xe máy đi lễ chùa.