Giá rau tăng phi mã, nguy cơ thiếu hàng tết

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng mưa lũ khiến thiếu hụt nguồn cung, giá nhiều mặt hàng rau củ quả tăng phi mã.

Thứ Năm, ngày 22/12/2016 10:00 AM (GMT+7)

Trong đó tăng mạnh nhất là bầu bí, cà chua, dưa leo, khổ qua, ớt... Ông Trần Thanh Minh, Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Phước Hiệp ở Long An cho biết rau cải ngọt đã tăng 2,5-3,5 lần so với trước đó. Hiện giá cải ngọt bán tại ruộng 22.000 đồng/kg, bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên tới trên 30.000 đồng/kg. Rau húng quế bán tại vùng sản xuất trước đây chỉ 12.000 đồng/kg, nay lên đến 22.000 đồng/kg.

Đặc biệt do ngập úng, thối trái cùng với tin đồn Trung Quốc mua ớt xuất khẩu đã khiến giá mặt hàng này tăng chóng mặt. Ông Trần Văn Thích, Chủ nhiệm HTX Phước An, cho biết giá ớt bán vào siêu thị 80.000 đồng/kg nhưng ở các chợ đã vượt mức 100.000 đồng/kg. Như vậy giá ớt đã tăng 30.000-70.000 đồng/kg so với ngày thường.

Sơ chế đóng gói rau tại HTX Phước An. Ảnh: QH

Không chỉ vậy, để chuẩn bị rau cho dịp tết, hiện nay nhiều nhà vườn đã xuống giống. Thế nhưng do thời tiết diễn biễn phức tạp, mưa bão liên tục, cộng thêm ngập úng do xả lũ khiến nhà vườn lo ngại sẽ mất mùa rau tết. Ông Trần Quang Chánh, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Phú Lộc (TP.HCM), cho hay ngập úng khiến các hộ nông dân không thể xuống giống, rau không phát triển được do thối bộ rễ.

“Khổ qua, dưa leo là sản phẩm chủ lực của đơn vị nhưng sản lượng cung ứng dịp tết dự báo giảm khoảng 40%. Mưa nhiều dẫn tới rụng bông, tỉ lệ đậu trái rất thấp, sản lượng sụt giảm” - ông Chánh chia sẻ.

Tại những vùng trồng rau ở các tỉnh, thành khác cũng chung cảnh ngộ. Ông Trần Thanh Minh, Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Phước Hiệp ở Long An, cho hay do mưa nhiều, ngập úng khiến diện tích canh tác giảm khoảng 30%-40%. Đối với các mặt hàng rau chủ lực như khổ qua, dưa leo, rau thơm thì dịp tết này cố gắng cung cấp đủ cho các đối tác là các siêu thị, trường học tại TP.HCM. một số mặt hàng khác thì không đủ, thậm chí có thể khan hiếm.