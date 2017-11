Dù giảm giá sâu nhưng doanh số của Toyota, Mazda, Kia, Ford và nhiều hãng xe khác vẫn tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ Bảy, ngày 11/11/2017 09:05 AM (GMT+7)

Theo thống kê từ VAMA, trong tháng 10, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.868 xe. Dù doanh số tăng nhẹ so với tháng trước (3%) thế nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường ô tô lại đang rất ảm đạm khi giảm tới 22% so với tháng 10/2016.

Trong số 21.868 xe bán ra, các doanh nghiệp trong VAMA đã bán 12.012 xe du lịch; 8.968 xe thương mại và 888 xe chuyên dụng. Dù liên tục giảm giá, kích cầu, nhưng lượng xe du lịch bán ra lại không mấy khả quan khi chỉ tăng 3% so với tháng trước.

Sức mua giảm và thị trường ảm đạm trong các tháng gần đây khiến lượng xe ô tô bán ra tại thị trường ô tô Việt Nam đã giảm đáng kể. Tính đến hết tháng 10, các doanh nghiệp thuộc VAMA đã bán ra tổng số 227.121 chiếc xe, giảm tới 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe du lịch đạt doanh số 126. 819 chiếc, giảm tới 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ô tô vẫn tiếp tục ế ẩm. Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong tháng 10, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.498 xe, tăng 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.370 xe, giảm 2% so với tháng trước. Như vậy, tính đến hết tháng 10/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 6% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến thời điểm này, có thể nói thị trường ô tô Việt Nam khó lòng vượt qua mốc tăng trưởng 10% với con số bán ra của toàn thị trường là 300.000 xe như kỳ vọng. Và thay vì mức tăng trưởng kỳ vọng là 10%, thị trường ô tô Việt Nam lại theo chiều hướng ngược lại.

Điều đáng nói là nghịch lý đang diễn ra tại thị trường ô tô Việt Nam. Dù các doanh nghiệp tại Việt Nam như Trường Hải, Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi đều giảm giá cho các dòng xe của mình với mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng thị trường ô tô lại trải qua một năm ảm đạm hơn.

Giá xe trong nước liên tục “nhảy múa” cũng khiến cho khách hàng trong nước cẩn trọng hơn trong việc đưa ra lựa chọn mua. Có thể nói, chiêu giảm giá từ các hãng và đại lý bán hàng giờ không còn hấp dẫn với nhiều khách hàng bởi thời điểm năm 2018 đã quá cận kề và thị trường đang chuẩn bị đón rất nhiều mẫu xe mới với mức giá hấp dẫn hơn.

Dù đến hiện tại vẫn chưa thể nói trước điều gì về thị trường ô tô Việt Nam bởi những tác động của chính sách có thể khiến thị trường thay đổi. Nhưng nhiều người kì vọng rằng giá xe ô tô sẽ rẻ hơn vào đầu năm sau.

Mức giá thấp hơn bắt đầu được thiết lập. Trong ngày đầu tháng 11, Toyota Việt Nam vừa công bố giảm giá bán lẻ hàng loạt các mẫu xe lắp ráp trong nước nhằm tăng sức cạnh tranh của các dòng xe nội khi thuế mới sẽ được áp dụng vào đầu năm sau. Động thái của Toyota được đánh giá là sẽ làm bùng nổ một cuộc chiến giảm giá xe tại Việt Nam trong các tháng cuối năm tới đầu năm sau. hầu hết các mẫu xe lắp ráp đều thay đổi giá bán. Đáng chú ý, đây là lần điều chỉnh giá bán lẻ từ Toyota chứ không phải mức giảm giá khuyến mại được thực hiện từ đại lý.

Đại diện thương hiệu xe Nhật cho hay, giá bán lẻ mới năm 2018 của các mẫu xe lắp ráp sẽ được áp dụng kể từ đầu tháng 11. Theo bảng giá mới được điều chỉnh, ngoài Camry, tất cả các mẫu xe đang được Toyota lắp ráp trong nước đang ăn khách tại thị trường Việt Nam như Vios, Innova, Corolla đều được điều chỉnh giảm giá.

Cụ thể, Toyota Vios có mức giảm cao nhất lên tới 58 triệu đồng cho phiên bản Vios TRD. Các phiên bản Toyota Vios G giảm 57 triệu đồng. Phiên bản E CVT và MT có mức giảm lần lượt 53 và 51 triệu đồng. Phiên bản Vios Limo giảm ít nhất với 48 triệu đồng. Như vậy, giá bán của mẫu xe ăn khách nhất thị trường Việt Nam đã giảm dưới 500 triệu đồng và hiện ở mức giá 484 triệu đồng.

Ngoài Toyota Vios, các dòng xe Corolla, Innova cũng đồng loạt giảm giá. Cụ thể, Corolla 2.0V Sport có mức giá mới 936 triệu đồng, giảm 31 triệu đồng so với giá cũ. Corolla 2.0V CVT giá 893 triệu đồng, giảm 27 triệu đồng so với giá cũ.

Corolla 1.8 G có giá bán lần lượt 779 triệu, giảm 26 triệu đồng so với giá cũ. Trong khi đó, 2 bản Corolla 1.8E (CVT và MT) có mức giảm 24 triệu đồng so với giá cũ.

Mẫu xe Toyota Innova cũng có mức giảm khá sâu, lên tới 50 triệu đồng. Trong đó, Innova V và E có giá mới lần lượt là 995 và 793 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng so với giá cũ.

Động thái giảm giá đồng loạt các mẫu xe lắp ráp của Toyota được xem là một trong những bước chuẩn bị của thương hiệu này trước sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường và thách thức kinh doanh trong năm 2018 khi thuế giảm về 0%.

Toyota Việt Nam cho hay, việc giảm giá đồng loạt các mẫu xe lắp ráp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về giá và phản ánh sớm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới (SCT) được áp dụng từ ngày 1/1/2018, đối với những mẫu xe có dung tích xi lanh từ 2.0 trở xuống.