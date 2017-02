Giá cả sau Tết dễ chịu

Hà Nội: Giá hải sản ở mức cao Ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội ngày 1-2, giá rau, hoa, trái cây gần như không tăng nhiều so với trước Tết. Cụ thể, chợ “cóc” (nhỏ, tự phát) trong phố Hoa Bằng (quận Cầu Giấy), hoa hồng có giá từ 3.000-4.000 đồng/bông, giảm mạnh so với mức 25.000 đồng/bông trước Tết. Giá thịt bò tại đây tăng nhẹ, lên mức 300.000 đồng/kg; giá nhiều loại rau như cần, cải cúc, cải ngọt… vẫn ổn định như ngày thường. Chợ Kim Giang (quận Thanh Xuân) vẫn khá thưa thớt do nhiều tiểu thương còn nghỉ Tết. Một số quầy thịt heo đã mở bán và giữ giá như ngày thường song vẫn rất ít người mua. Các loại rau có phần đắt hàng, nhất là hành, mùi tàu, húng thơm, ớt, tỏi… và các loại rau ăn lẩu do giá khá rẻ. Giá hải sản vẫn khá cao. Giá tôm sú tại chợ 8-3 (quận Hai Bà Trưng) 550.000 đồng/kg, tôm đất loại nhỏ 350.000 đồng/kg, đắt hơn ngày thường khoảng 100.000-120.000 đồng/kg. Các loại cá được mua khá nhiều nên giá tăng đáng kể. Nhiều cửa hàng ăn, quán cà phê đã mở cửa trở lại như ngày thường và giá không tăng nhiều. T.Dương