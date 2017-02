Du lịch hốt bạc dịp Tết

Ngày 2-2, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong Tết Đinh Dậu, từ ngày 27-1 đến 1-2 (30 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng), lượng khách trong và ngoài nước đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đạt trên 175.000 lượt, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng cho thấy lượng du khách đến Đà Lạt trong dịp này tăng mạnh, lên đến gần 270.000 lượt, gây quá tải.

Khách quốc tế tăng mạnh

Tại TP Nha Trang, lượng khách quốc tế đến trong dịp Tết lên đến trên 47.000 lượt, tăng 30% so với năm rồi. Trong đó, ngoài hai thị trường chính là Nga và Trung Quốc tăng mạnh thì du khách Hàn Quốc, Nhật, Úc, Mỹ, Anh, Pháp cũng tăng nhẹ. Trong dịp này, Nha Trang còn đón 3 du thuyền quốc tế đến xông đất là Superstar Libra, Genting Dream, Superstar Virgo ở cảng Nha Trang và cảng quốc tế Cam Ranh với khoảng 5.000 lượt khách lên bờ tham quan, mua sắm.

Đà Lạt quá tải do du khách tăng đột biến trong dịp Tết Ảnh: HỒNG ÁNH

Với việc tăng mạnh cả khách quốc tế lẫn nội địa nên từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, hầu hết cơ sở lưu trú du lịch ở Nha Trang đều kín phòng. Anh D.L.C, một du khách từ TP HCM đưa gia đình đến Nha Trang vào mùng 4 Tết, cho hay: “Tôi mất 3 giờ tìm chỗ thuê phòng từ khách sạn đến nhà trọ ở Nha Trang nhưng đều hết. Tôi đành vào Cam Ranh để nghỉ và cũng không tìm được phòng thuê. Tôi phải chạy vào Ninh Thuận rồi ra bờ biển ngủ”.

Trong khi đó, tại Đà Lạt, do kỳ nghỉ Tết kéo dài lại trùng với dịp chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa anh đào (từ ngày 11 đến 13-2) khiến thành phố ngàn hoa càng đông đúc. Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng, từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng, lượng khách đến Đà Lạt tăng 5%-7% so với cùng kỳ năm 2016. Gần 270.000 lượt khách đến các điểm du lịch, 105.000 lượt khách lưu trú, khách quốc tế lên đến 12.250 lượt (tăng 11,4% so với cùng kỳ). Giá thuê phòng tại nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn tăng 2-3 lần so với ngày thường, dao động từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/phòng đơn/đêm.

Ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng Phòng Nghiệp vụ du lịch Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, thừa nhận trong những ngày này, hầu hết các điểm du lịch tại Đà Lạt đều quá tải khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm ùn tắc vào giờ cao điểm.

Lượng khách tăng do dịp Tết nguyên đán là mùa du lịch đối với các thị trường gần, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... và khách Việt kiều. Bên cạnh đó, TP Đà Lạt vừa mở đường bay quốc tế đến Vũ Hán - Trung Quốc nên lượng khách năm nay tăng đột biến. Từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, nhiều đoàn du khách và nhóm khách lẻ đến đây không tìm được nơi thuê phòng phải dựng lều ngủ tại công viên, quảng trường hoặc thuê nhà dân ở vùng ven.

Nâng chất dịch vụ

Trong dịp này, nhiều doanh nghiệp du lịch ở Nha Trang hốt bạc nhờ đầu tư nhiều chương trình hấp dẫn. Công ty CP Du lịch Vinpearl Land cho biết Tết này, nhờ tổ chức thêm múa lân, múa trống, ca múa nhạc tạp kỹ, khu trò chơi dân gian, lễ hội thả hoa đăng, Khu Du lịch và nghỉ dưỡng Vinpearl thu hút gần 15.500 lượt khách, thu về 24 tỉ đồng. Khu resort Ana Mandara với chương trình tiệc cocktail Tết, buffet cổ truyền Việt Nam... đã thu được 2,1 tỉ đồng trong 5 ngày.

Ông Lê Dũng Lâm, Giám đốc Công ty CP Du lịch Long Phú, cho biết dịp này, công ty đưa vào hoạt động khu phố đi bộ hoa đèn dài 2 km, công viên phao nổi trên biển, hái lộc đầu năm cho khách tại Khu Du lịch Hòn Lao và vườn bướm với 1.000 cá thể, trò chơi dân gian, phiên chợ xưa tại Khu Du lịch suối Hoa Lan. Nhờ vậy, lượng du khách đến 2 khu du lịch này đạt trên 10.000 lượt, thu về 2,8 tỉ đồng. Ngoài ra, các đơn vị khác như khách sạn Intercontinental với 3.051 lượt khách, thu trên 7,5 tỉ đồng; Công viên Du lịch Yang Bay thu 1,5 tỉ đồng; Khu Du lịch tắm khoáng bùn Trăm trứng với 16.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt 4 tỉ đồng...

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đánh giá năm nay, các khách sạn, đơn vị lữ hành, khu vui chơi, giải trí đã quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ nên tổng doanh thu đạt gần 366 tỉ đồng, tăng khoảng 20%. Chưa kể, thu nhập xã hội đi kèm cũng tăng mạnh, như bán hàng hóa từ các chợ, dịch vụ ăn uống của các nhà hàng, quán ăn không thuộc hệ thống khách sạn.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, để đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch nông nghiệp công nghệ cao của du khách và các công ty lữ hành, TP Đà Lạt đã lập danh sách và công nhận 25 khu vườn đủ điều kiện làm điểm đến du lịch. Điều này cho thấy du lịch nông nghiệp công nghệ cao của Đà Lạt ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách thập phương.