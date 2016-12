Đi mua hàng sale off cuối năm

Chủ Nhật, ngày 25/12/2016 10:10 AM (GMT+7)

Cuối năm là thời điểm rộ lên bán hàng giảm giá, thanh lý hàng tồn kho. “Đại hạ giá còn 50% thôi, lựa dzô”. Tiếng rao vang lên khắp nơi “mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1 đây. Mại dzô, mại dzô”.

Của rẻ là của ôi?

Thật ra không hoàn toàn của rẻ là của ôi như người ta vẫn nói. Bởi cũng như câu tục ngữ “cám tháng Giêng, tiền tháng Chạp”. Tháng Chạp - cuối năm - những người sản xuất, kinh doanh rất cần tiền để xoay xở nên họ sẵn sàng bán rẻ, thanh lý hàng tồn kho để gom vốn thanh toán tiền nợ nguyên vật liệu, trả lương công nhân… Nhiều hàng tuy là hàng tồn kho cần thanh lý giá hời nhưng chất lượng khá tốt, chỉ có đôi chỗ bị lỗi nhưng chỉ những đôi mắt chuyên môn mới nhìn thấy, mắt thường vẫn thấy đẹp chán. Chị Hai Ngọt, công nhân vệ sinh khu chung cư tôi ở, ngoài giờ làm chính thức cho công ty quản lý nhà, chị còn lãnh làm vệ sinh thêm cho mấy hộ cạnh tôi, nhà ít người lại đi làm về trễ, để kiếm thêm lo cho hai đứa con ăn học. Tốn kém tiền ăn học, lại thêm chuyện sắm áo quần cho chúng nó coi được, khỏi tủi với chúng bạn nên anh chị cày cật lực.

Hôm qua đi làm về sớm gặp lúc một công ty cho xe tải đổ cả đống giày dép ra bán đại hạ giá bên công viên, chị nhào vào lựa được mấy đôi giày khá tốt cho hai đứa nhỏ để đi tết. Chị bảo hai đôi mà chỉ có hai trăm mấy, ngày thường mua ở tiệm chắc cũng đến bốn, năm trăm. Chị nói: “Tui rình chờ hôm nào họ đổ bán quần áo kha khá, tui lựa cho bọn nó mấy bộ”.

Hàng tiêu dùng, giày dép, quần áo cũng đang được bán khắp nơi với giá “không thể rẻ hơn”.

Cuối năm thời tiết trở lạnh, nhiều chị em công nhân đi làm sớm hay tan ca ba về khuya đã cảm thấy cái lạnh len thấm vào da thịt. Phải nói là mấy người chuyên thu mua hàng thanh lý, hàng tồn kho rất nhanh nhạy, mấy hôm nay không biết họ gom đâu mà tại các khu chợ chồm hổm trước Khu công nghiệp Tân Bình trên đường Trường Chinh; Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7; Khu công nghiệp Cát Lái, quận 2… từng đống áo gió, áo lạnh cũ có, mới có bày bán giá chỉ năm, bảy chục ngàn đồng một cái áo khoác nữ coi còn mới lắm. Năm bảy cô công nhân vừa lựa vừa nhỏ to hỏi ý kiến nhau. Anh chàng bán hàng láu táu giải thích: “Nội tiền vải hai lớp, thêm mấy cái dây kéo cũng đã hết năm chục rồi, các cô lựa nhanh lên kẻo hết”.

Coi chừng hàng dỏm Trung Quốc tràn sang

Những ngày cuối năm cũng là thời điểm những kẻ kinh doanh thiếu lương tâm tung hàng giả, hàng dạt của Trung Quốc gắn mác “Made in Vietnam” trộn lẫn với hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng Trung Quốc nhập lậu tràn ngập từ Bắc chí Nam. Đáng lo nhất là hàng thực phẩm Trung Quốc dạt… đang được bày bán tại nhiều chơ,̣ rất khó phân biệt với hàng Việt. Cả hàng tiêu dùng, giày dép, quần áo cũng đang được bán khắp nơi với giá “không thể rẻ hơn”. Bạn tôi vừa từ Mỹ về bảo không chỉ ở Việt Nam, ngay ở một TP văn minh nhất, nhì thế giới là New York mà hàng Trung Quốc cũng tràn lan. Bạn tôi bảo dọc khu China Town ở trung tâm New York vẫn có nhiều hàng quần áo treo bảng “10 USD/3 PCS” (10 đô/3 cái). Việt Nam ta ở cạnh ông bạn phương Bắc thì khó mà ngăn chặn hàng Tàu dạt sang đây. Và tuy hàng Tàu chất lượng kém nhưng vì giá rẻ mạt nên cũng thu hút được không ít bà con thị dân nghèo. Chỉ sợ hàng dỏm mà bán giá xịn thôi, bà chủ tịch Hội Phụ nữ phường nói. Ông tổ trưởng dân phố mới mua mấy bộ quần áo thanh lý giảm giá cho mấy đứa cháu nội mặc tết nói: “Chẳng thà tui mua đồ xổ Việt Nam cho mấy đứa nhỏ còn hơn mua đồ mới của Tàu, mặc vào nghe nói bị bịnh gì đó, tui lo lắm”.