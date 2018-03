Đang chính vụ thu hoạch, tỏi nơi khác vẫn "tuồn" về đảo tỏi Lý Sơn

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 17:30 PM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Cùng với việc được tiêu thụ mạnh tại đảo, đối với tỏi thường (nhiều tép/củ) thì lợi nhuận của tỏi nhái đóng mác trồng tại đảo mang lại khoảng 20 triệu đồng/tấn. Còn tỏi một tép (hay gọi là tỏi cô đơn) thì "khủng" hơn nhiều. Tình trạng "chở tỏi về đảo tỏi" đang ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Thời điểm này đang là chính vụ thu hoạch tỏi ở Lý Sơn, thế nhưng bất chấp sự nỗ lực tuyên truyền và ngăn chặn, xử lý của cấp thẩm quyền tỉnh và địa phương, một số người tìm đủ mọi cách đưa tỏi trồng nơi khác về gắn mác trồng đảo để bán giá cao.

Người dân Lý Sơn đang thu hoạch tỏi trồng tại đảo

Gần đây nhất là vào ngày 21.3, cơ quan chức năng huyện Lý Sơn phối hợp kiểm tra và phát hiện 3 bưu kiện chứa gần 90 kg tỏi "cô đơn" được chuyển bằng đường bưu điện từ TP Quảng Ngãi về đảo. Qua xác minh số tỏi trên có nguồn gốc từ Ninh Hiển, tỉnh Khánh Hòa chuyển về cho bà V.T.Đ ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn để tiêu thụ.

Trước đó vào ngày 3.3, Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Sa Kỳ-Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cũng đã phát hiện và ngăn chặn khoảng 750kg tỏi tươi, đựng trong 26 thùng xốp được xe ô tô chở xuống cảng này để chuyển ra Lý Sơn. Tuy nhiên theo người dân Lý Sơn thì lượng tỏi tuồn về đảo bị ngăn chặn chỉ là con số nhỏ và lẻ, còn trên thực tế lớn hơn gấp nhiều lần.

Tỏi "cô đơn" trồng nơi khác được đưa ra đảo bằng đường bưu điện để gắn mác tiêu thụ bị cơ quan chức năng Lý Sơn phát hiện

Lý giải về chuyện ngược đời này, bà "N.T.K", một chủ đại lý tỏi ở Lý Sơn cho biết: Cùng với được tiêu thụ rất mạnh tại đảo và nhiều nơi khác, giá tỏi trồng tại đảo hiện đang được bán với giá 45.000 đồng, trong khi đó tỏi nơi khác, chủ yếu là tỏi trồng tại Ninh Hiển, tỉnh Khánh Hòa chỉ từ 20-25.000 đồng/kg tươi, tính ra chênh lệch trên 20.000 đồng/kg. Vì vậy nếu đưa được 1 tấn tỏi tươi Ninh Hiển ra đảo thì lợi nhuận bèo nhất cũng khoảng 20 triệu đồng, một con số quá hấp dẫn.

Tuy nhiên đây chỉ là lợi nhuận của tỏi thường, còn tỏi cô đơn thì cao khủng khiếp hơn là từ 500-600.000 đồng/kg. Cụ thể tỏi cô đơn ở nơi khác chỉ khoảng 200.000 đồng/kg tươi, còn khô thì chưa đến 400.000 đồng/kg (tỉ lệ chưa đến 2 tươi=1 khô), trong khi đó giá bán đối với sản phẩm cùng loại trồng tại đảo trên 1 triệu đồng/kg. Chính vì lợi nhuận vô cùng hấp dẫn như vậy cho nên bất chấp gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chất lượng tỏi Lý Sơn, tình trạng tỏi từ đất liền mà chủ yếu là từ Ninh Hiển "tuồn" về gắn mác trồng tại đảo để bán nhằm thu lợi bất chính ngày càng nhiều.

Được biết tỏi trồng từ Ninh Hiển chở ngược về đảo để bán chủ yếu cũng do người Lý Sơn mang giống vào trồng nên hình thức của củ rất giống nhau, chỉ có người buôn bán và trồng mới phân biệt được. Tuy nhiên do đặc thù của chất đất trồng ở Ninh Hiển không như Lý Sơn vì vậy chất lượng không bằng. Thế nhưng so với tỏi trồng ở Ninh Hiển so các nơi khác thì vẫn thơm ngon hơn nhiều.