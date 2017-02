Chưa vào hội, chợ Viềng đã thu 100 ngàn đồng chỗ gửi ô tô

Thứ Bảy, ngày 04/02/2017 09:00 AM (GMT+7)

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 3/2 (tức ngày mùng 7 Tết Âm lịch), tại chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), giá cả các dịch vụ tại đây đã có chuyển biến tăng cao hơn so với ngày thường.

Giá mỗi kg thịt bò loại mông tại hội chợ Viềng chiều 3/2 là 250 nghìn đồng (tăng 30 nghìn so với ngày thường)

Theo đó, một kg thịt bò (loại thịt mông) có giá 250 nghìn đồng (tăng 30 nghìn so với ngày thường). Một chiếc thủ bò được “đội” giá lên tới 600 nghìn đồng. Chị Hoa (du khách tại chợ Viềng) cho biết: “Giá thịt bò tại đây cao hơn so với ngoài chợ ở quê nhưng vì tâm lý đi chợ Viềng mua thịt bò lấy may nên nhiều người vẫn đổ xô đến mua”.

Tại các khu vực gửi xe, giá vé xe máy là 20 nghìn đồng, còn ô tô là 100 nghìn đồng. Tại bãi đất đầy cỏ hoang ở cạnh nhà hàng Lan Hưng nằm trên trục đường chính vào chợ Viềng từ chiều tối mùng 7 Tết đã khá đông xe. Người thu tiền ở đây cho biết, bây giờ còn có thể gửi xe với giá này, chứ đến đêm vài trăm nghìn một chỗ gửi xe cũng khó vì kín chỗ.

Bãi đất trống đã có khá nhiều xe gửi. Người trông xe cho biết mức giá 100 ngàn đồng/xe ô tô chỉ có lúc chiều, còn đến tối và sáng mai, giá có thể tăng nữa.

Không chỉ thế, các dịch vụ ăn, uống cũng đồng loạt tăng giá. Một cốc nước trà đá hay nhân trần có giá 5 nghìn đồng (gấp đôi giá ngày thường), giá một bao thuốc lá Vina là 30 nghìn đồng (tăng 10 nghìn đồng so với ngày thường)…

Dịch vụ xe "ôm" chèo kéo khách ở chợ Viềng

Các dịch vụ xe "ôm", vệ sinh mọc lên nhan nhản dọc tuyến đường trục chính vào trung tâm hội chợ. Các xe "ôm" hoạt động tại khu vực chợ Viềng không ngừng mời gọi, “chèo kéo” du khách đi xe. Anh Tuấn (du khách huyện Giao Thủy) cho hay, do gửi xe ở ngoài ngã tư Đồng Đội (xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản) cách trung tâm chợ khoảng 4km mà anh phải đi xe "ôm" vào chợ mất 40 nghìn đồng.