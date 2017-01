Cam kết an toàn cho hàng Tết

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM: Cân đối cung - cầu trong mọi tình huống Nguồn hàng cung ứng Tết nguyên đán 2017 bảo đảm cân đối cung - cầu trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, các đơn vị, doanh nghiệp bình ổn thị trường huy động lượng lớn các mặt hàng thiết yếu, đủ khả năng dẫn dắt thị trường. Trong đó, nguồn thịt gia cầm các doanh nghiệp bình ổn chuẩn bị chiếm gần 60% thị phần, đường chiếm hơn 43%, trứng gia cầm chiếm 48%, thực phẩm chế biến chiếm hơn 38%, thịt chế biến chiếm 35,5%... Riêng mặt hàng rau củ quả, thời gian qua xuất hiện một số thông tin lo ngại sẽ khan hiếm rau củ Đà Lạt, giá rau củ quả trên thị trường sẽ tăng… Sở Công Thương đã làm việc với các đơn vị cung ứng mặt hàng này và được biết hiện nguồn rau Đà Lạt chỉ hụt mặt hàng xà lách, cà chua; nhà vườn ở Bình Chánh và các địa phương miền Tây đủ năng lực bù đắp lượng thiếu hụt này. Đầu tuần sau, chúng tôi sẽ có buổi làm việc với các đơn vị cung ứng rau củ quả Tết để cập nhật tình hình và thông tin cho người dân TP yên tâm. Bà HUỲNH THỊ KIM CÚC, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM: Giúp người tiêu dùng an tâm Để tăng thêm sự tin tưởng và an tâm cho người tiêu dùng khi sử dụng rau có thương hiệu được kiểm soát từ gốc, UBND TP phối hợp với CLB Nông nghiệp công nghệ cao (DAA) triển khai mô hình sử dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc rau an toàn. Đây là một trong những hoạt động nhằm hoàn thiện việc xây dựng chuỗi sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP có nhãn truy xuất nguồn gốc đã được ngành nông nghiệp triển khai nội bộ qua hệ thống sổ sách ghi chép trước đó. Bắt đầu từ tuần tới (16-1), người tiêu dùng có thể sử dụng ứng dụng Zalo trên smartphone dùng hệ điều hành Android để xem thông tin rau quả đóng gói của HTX Phú Lộc và Phước An bán tại siêu thị Co.op mart, Lotte, Big C, Aeon Mall, Chợ phiên nông sản an toàn. Các chủng loại rau quả được thí điểm gồm: rau muống, rau dền, mồng tơi, cải ngọt, cải xanh, cải ngồng, cần nước, rau lang, cải thìa, rau ngót, dưa leo, khổ qua với sản lượng tiêu thụ ước tính khoảng 3 tấn/ngày. Khi dùng ứng dụng này, người tiêu dùng không chỉ biết được “đường đi” của rau từ khi thu hoạch đến đóng gói, bán lẻ mà còn rõ quy trình trồng trọt, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… Đây là sự minh bạch thông tin và tăng tính trách nhiệm của các khâu làm nên sản phẩm. Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op: Kiểm soát chặt Thời gian qua, chúng tôi đã tổng rà soát các mặt hàng đang bán tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op, kiên quyết loại những nhà cung cấp vi phạm các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm và yêu cầu mọi nhà cung cấp phải kiểm soát hàng hóa chặt chẽ. Bản thân Saigon Co.op ngoài phòng xét nghiệm ở kho hàng tươi sống (tại Bình Dương), lưu mẫu và gửi mẫu hàng hóa đến các phòng xét nghiệm kiểm tra theo quy định; còn chi gần 3 tỉ đồng để đầu tư xe xét nghiệm lưu động, luân phiên lấy mẫu, xét nghiệm tại chỗ ở các điểm bán lẻ thuộc Saigon Co.op trong phạm vi TP HCM. Song song đó, chúng tôi tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa - đặc biệt là thực phẩm - ở cả 3 khâu: nhà cung cấp, các phòng chức năng Saigon Co.op trực tiếp đi khảo sát, lấy mẫu xét nghiệm và đầu tư thêm thiết bị, vách ngăn, màng chắn… cho các siêu thị để tránh nhiễm chéo. T.Nhân - Ng.Ánh ghi