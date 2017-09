Bắt quả tang cơ sở bơm tạp chất tạo thịt giả vào tôm

Ngày 8-9, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu, cho biết ngày 7-9, Đoàn kiểm tra của Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu do ông Hà Văn Buôl, Chánh Thanh tra của sở làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tôm trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Đoàn kiểm tra bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở thu mua tôm nguyên liệu do ông Đoàn Văn Phục (SN 1981) làm chủ ở ấp Hòa 2, xã Long Điền, huyện Đông Hải, bắt quả tang một số công nhân đang bơm tạp chất vào tôm sú nguyên liệu.

Một cơ sở thu mua tôm nguyên liệu bị bắt quả tang bơm chích tạp chất vào tôm

Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra ghi nhận có hơn 63 kg tôm sú đã được bơm tạp chất CMC (chất nhằm tạo thịt giả, giúp tăng trọng lượng), nhiều thau chứa CMC đã pha đặc, hơn CMC chưa pha, cùng một số dụng cụ khác phục vụ cho việc bơm tạp chất vào tôm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, thu giữ một số tang vật để xử lý theo quy định.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2010 đến nay, ngành chức năng đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra hơn 430 đợt, phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm với hơn 74.000 tấn tôm chứa tạp chất (chủ yếu là agar). Tính riêng trong năm 2016 đến nay, Sở NN&PTNT Bạc Liêu đã tổ chức gần 100 đợt kiểm tra, phát hiện hơn 40 trường hợp vi phạm, với hơn 6 tấn tôm vi phạm; đã xử lý vi phạm với số tiền nhiều tỉ đồng.

Bạc Liêu là một trong những tỉnh đấu tranh quyết liệt nhất đối với vấn nạn bơm chích tạp chất vào tôm. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung đã yêu cầu các địa phương phải ký cam kết trách nhiệm trước UBND tỉnh, khẳng định phải cương quyết đấu tranh với vấn nạn này. "Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP, hướng dẫn chỉ đạo chủ tịch xã, phường, thị trấn nơi có thể xảy ra tình trạng bơm chích tạp chất và mua bán tôm tạp chất ký cam kết với huyện; trong quá trình quản lý điều hành trên địa bàn phụ trách để xảy ra hoặc không thực hiện đúng cam kết thì chủ tịch cấp huyện hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh với mọi hình thức xử lý", bản cam kết nêu rõ.

"Việc đấu tranh chống bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu là một quá trình gian nan, lâu dài giống như phòng chống ma túy vậy. Mặc dù ngành chức năng đã rất quyết tâm và chế tài xử lý cũng rất nặng nhưng do lợi nhuận nên nhiều người vẫn bất chấp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thời gian gần đây, Bạc Liêu phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm là do ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm loại bỏ vấn nạn này. Tuy nhiên, muốn xử lý tận gốc thì các nhà máy, xí nghiệp chế biến phải tẩy chay với tôm bơm chích tạp chất. Do chức năng có giới hạn, lực lượng mỏng và doanh nghiệp chưa thật sự hợp tác nên vấn nạn bơm chích tạp chất vẫn còn diễn ra", ông Lân nói.