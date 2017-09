“Bão” hạ giá ô tô tiếp diễn ra sao?

Theo chủ một DN ô tô, chi phí sản xuất một mẫu xe ở Việt Nam cao hơn Thái Lan khoảng 20%. Khi giảm thuế linh kiện về 0% thì tổng chi phí sản xuất giảm khoảng 3-4%, do đó xe lắp ở Việt Nam vẫn cao hơn khoảng 16-17% so với Thái Lan. Do đó, các hãng như Thaco, HTC và TMV phải đạt được tỉ lệ nội địa hóa các mẫu xe đang chiếm lợi thế trên thị trường hiện nay để có giá bán cạnh tranh với xe từ ASEAN cùng phân khúc.