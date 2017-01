Ấn tượng xuất khẩu rau quả

Ý KIẾN TS VƯƠNG ĐÌNH KHOÁT, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mộc Phát: Không xuất khẩu ồ ạt Công ty chúng tôi chuyên xuất khẩu trái cây đi thị trường khó tính, trong đó Mỹ là chính với 3 mặt hàng: thanh long, chôm chôm, nhãn. Năm 2016, sản lượng xuất khẩu của công ty tăng 30% nhờ nỗ lực tự xây dựng vùng nguyên liệu, thuyết phục được nông dân tuân thủ quy trình sản xuất theo yêu cầu thị trường và kết quả của dây chuyền xử lý sau thu hoạch, tăng năng suất lao động. Thành công năm qua chúng tôi xem là một sự “đột biến” nên năm 2017, chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng 15% vì thị trường khó tính đòi hỏi cao về sạch và ngon nên nếu xuất ồ ạt sẽ không bảo đảm. Để duy trì đà tăng trưởng cũng như sự phát triển bền vững của ngành rau quả, mong muốn lớn nhất là nhà nước kiểm soát được thuốc bảo vệ thực vật. Vì thực tế, vùng nguyên liệu do DN đầu tư không đủ sản lượng xuất khẩu nên các DN phải thu mua từ các vùng liên kết của nông dân. Đương nhiên, DN cũng có chương trình chủ động kiểm soát nguyên liệu nhưng cần vai trò nhà nước trong việc hỗ trợ tạo ra những vùng nguyên liệu sạch, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường nhập khẩu. Ngoài ra, DN xuất khẩu cũng mong muốn tiếp tục vay ngoại tệ như hiện nay để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc hạ lãi suất vay VNĐ tương đương các nước nhằm bảo đảm tính cạnh tranh cho DN. Ông ƯNG THẾ LÃM, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại Toàn Cầu: Bắt đầu từ thị trường nội địa Sau khi đưa thành công quả thanh long vào siêu thị ở châu Âu, tôi nhận được nhiều đề nghị đưa rau gia vị (húng quế, ngò gai, ngò om, tần ô…) sang bán. Châu Âu là xứ ôn đới, không trồng được các loại rau này (rau nhiệt đới) nên giá bán rất cao nhưng tôi chưa dám nhận đơn hàng vì không có nguồn hàng sạch như yêu cầu. Quá trình làm việc với nông dân, tôi nhận thấy nếu ngay lập tức chuyển đổi sang trồng rau theo yêu cầu thị trường châu Âu thì họ sẽ không làm vì không có hiệu quả về mặt kinh tế. Trong khi đó, ngay tại TP HCM, nhu cầu về rau gia vị sạch cũng rất lớn từ các quán phở, hủ tiếu, bò kho… Hiện rất nhiều quán phải mua rau dạng xá từ chợ và mất rất nhiều thời gian để nhặt, rửa nhưng cũng không biết rau có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay không. Do đó, tôi sẽ tổ chức cho nông dân sản xuất để cung cấp cho nhóm khách hàng này trước để họ quen với quy trình bài bản, sau đó mới tính đến chuyện lấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP rồi từng bước tiến tới xuất khẩu bền vững. Ông HUỲNH LÊ QUANG NHẬT, đại diện Công ty TNHH Agricare Việt Nam: Tập trung vào công nghệ bảo quản Là DN đầu tiên xuất khẩu lô xoài tươi đi Úc vào tháng 9-2016, công ty đã nhận những kết quả khả quan khi sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Chúng tôi đang đàm phán cho đơn hàng khoảng 300 tấn/năm riêng với xoài xanh. Ngoài ra, công ty cũng xúc tiến xuất khẩu xoài cát chu bán ăn dạng chín sang thị trường Úc; phối hợp tích cực với nông dân ở các vùng nguyên liệu để canh tác theo quy trình, bảo đảm về mẫu mã cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Dù vậy, để tăng tính cạnh tranh cho trái cây Việt ở thị trường quốc tế thì còn 2 vấn đề cần giải quyết là làm sao giảm cước vận chuyển và công nghệ bảo quản. Ở Thái Lan, họ có công nghệ làm cho trái xoài “ngủ đông”, có thể bảo quản trong thời gian nửa năm mà vẫn bảo đảm không độc hại. Chúng tôi đang nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác để có thể kéo dài thời gian xoài tươi trên kệ. Ng.Ánh ghi