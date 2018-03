Trúng Jackpot của xổ số tự chọn: Việt Nam may mắn hơn Mỹ?

Hàng chục người đã trúng thưởng Jackpot tại Việt Nam

Hai sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45 của Vietlott đang tạo được sự thu hút lớn trên thị trường xổ số tại Việt Nam, khi thường xuyên xuất hiện người may mắn trúng Jackpot hàng tỷ đồng.

Trong năm 2017, riêng sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 đã có đến 32 người trúng thưởng với tổng giá trị hơn 1.305 tỷ đồng. Trung bình cứ 2 tuần sẽ lại tìm được người trúng Jackpot của Mega 6/45. Ra mắt thị trường từ giữa năm 2017 đến nay, Power 6/55 cũng đã có 22 lần nổ giải Jackpot 2. Tuy nhiên, giải Jackpot 1 của sản phẩm này vẫn chưa một lần tìm được chủ nhân.

Theo tính toán của các chuyên gia, tỷ lệ thắng giải Jackpot của người chơi Mega 6/45 là 1/8 triệu, có nghĩa là chỉ có 1 trong số 8 triệu cơ hội để trúng giải. Còn đối với Power 6/55, cơ hội trúng giải Jackpot 1 của loại hình này còn khó khăn hơn, xác suất tương ứng là 1/28,9 triệu. Thay vào đó, người chơi Power 6/55 có thể được an ủi bằng giải Jackpot 2 với cơ hội trúng là 1/4,8 triệu.

Rất khó để trúng xổ số tự chọn tại Mỹ

Tại Mỹ, Mega Millions và PowerBall có hình thức chơi tương tự Mega 6/45 và Power 6/55, tuy có xác suất trúng thưởng lên tới gần 1/300 triệu nhưng nó vẫn thu hút nhiều người tham gia. Bởi một lý do, xác suất trúng Jackpot càng thấp thì số tiền nhận thưởng càng lớn khi giá trị giải thưởng liên tục được cộng dồn sau mỗi lần quay số mở thưởng. Ở Mỹ đã có những trường hợp trúng Jackpot lên đến hàng trăm tỷ USD, thậm chí kỷ lục trúng số ở Mỹ hiện tại được thiết lập vào ngày 13/1/2016 khi có 3 vé cùng thắng cuộc quay số của Powerball với trị giá Jackpot lên đến 1,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, cơ hội trở thành tỷ phú tại Mỹ không hề dễ dàng. Với xác suất trúng của một vé lẻ là 1/300 triệu, trong khi dân số của Mỹ năm 2018 là 324 triệu người. Như vậy để tìm được chủ nhân may mắn trúng Jackpot phải mất một thời gian rất dài. Hoặc để tìm ra ngay chủ nhân giải thưởng trong một kỳ quay số duy nhất thì tất cả người Mỹ phải mua một vé với dãy số khác nhau trong cùng 1 kỳ mở thưởng thì khả năng tìm được người trúng độc đắc là 100%. Giả thiết này không tồn tại trong thực tế, và PowerBall ở Mỹ cũng có trường hợp nhiều người mua một dãy số nên tỷ lệ trúng thưởng trong một kỳ là khá thấp.

Thử lập một bảng thống kê so sánh cụ thể về giá trị giải thưởng cũng như xác suất trúng thưởng của xổ số tự chọn của Vietlott với hai loại hình xổ số phổ biến tại Mỹ. Bảng thống kê cho thấy xác suất trúng thưởng giải Jackpot của Mega 6/45 dễ gấp 32 lần so với Mega Millions như sau

Tương tự so với sản phẩm Power 6/55, xác xuất trúng giải Jackpot 1 dễ gấp 10 lần so với Powerball.

Cơ hội trở thành tỷ phú nhờ xổ số tự chọn ở Việt Nam tuy khó nhưng vẫn khả quan và cao hơn so với ở Mỹ. Tất nhiên, thần may mắn không thể gõ cửa tất cả mọi nhà để trao tài lộc, đôi khi chúng ta cũng phải đầu tư một khoản nho nhỏ để mang vận may về nhà. Tin vào sự may mắn và kiên trì nuôi bộ số đẹp của riêng mình, “cơ hội để tốt hơn” vẫn có thể mỉm cười với bất kì ai.