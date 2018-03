Hãy tự cứu mình thoát khỏi đám cháy ở chung cư

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 14:00 PM (GMT+7)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ và Bộ Công An cho biết, tính tới sáng sớm nay ngày 23.3.2018, đã có 13 người chết và 28 người bị thương trong vụ cháy chung cư Carina trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP HCM. Vụ hỏa hoạn trên đã dấy lên lo ngại cho những hộ gia đình đang sinh sống tại các chung cư cao cấp trong thành phố.

Theo tư vấn của một cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, việc đầu tiên các bạn cần phải làm, đó là giữ bình tĩnh và lập tức thực hiện các phương pháp, kĩ năng thoát nạn sau.

Trong các vụ hỏa hoạn, ngạt khói là nguyên nhân chính khiến nhiều người tử vong trong các vụ hỏa hoạn. Do đó, việc trang bị mặt nạ bảo hộ phòng độc tại gia là một việc rất cần thiết. Cụ thể, khi đám cháy xảy ra, mặt nạ bảo hộ phòng độc sẽ lọc các các loại khí độc được sản sinh từ đám cháy như CO2, CO, amoniac, axit hữu cơ... cung cấp nguồn khí sạch dồi dào. Để tiến hành dập tắt đám cháy, bạn có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại gia. Rất nhiều người chủ quan cho rằng có thể dập lửa bằng nước nhưng sự thật đối với những đám cháy lớn do khí gas, xăng, dầu, chúng ta chỉ có thể dập lửa bằng bình chữa cháy CO2, bình cát, chăn dập lửa,…Tuy nhiên, trước khi tiến hành dập tắt đám cháy, bạn cần phải mặc trang phục chữa cháy để bảo vệ bản thân mình. Trang phục chữa cháy sẽ giúp bạn tránh được trường hợp lửa bén vào quần áo làm bỏng cơ thể.

Các thiết bị chữa cháy cần thiết

Ngoài ra, bạn nên trong trang bị thêm bóng chữa cháy tự động ở gần khu vực dễ xảy ra cháy nổ như bình gas, ổ điện,… Trong trường hợp bạn không có nhà, khi ngọn lửa bùng phát có nhiệt độ lớn hơn 70 độ C bóng chữa cháy sẽ tự động kích hoạt từ 3 đến 5 giây để dập tắt đám cháy có phạm vi rộng 4m vuông.

Bóng chữa cháy tự động

Trong trường hợp đám cháy quá lớn, không thể dập tắt được, bạn nên nghĩ đến phương án thoát hiểm. Bạn nên thoát hiểm bằng đường thang bộ, không nên thoát hiểm bằng đường thang máy để tránh trường hợp cúp điện đột ngột. Nếu không ra được cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công cửa sổ và dùng đèn pin để ra hiệu. Hãy trang bị cho gia đình một chiếc đèn pin đa năng kiêm búa thoát hiểm để có thể phá cửa sổ, tự thoát hiểm ra ngoài. Đối với các gia đình sinh sống ở tầng cao, tuyệt đối không tự ý nhảy xuống nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ mà phải dùng các phương tiện như balo thoát hiểm, thang dây thoát hiểm, ròng rọc thoát hiểm,…

Các thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện nay được bán rộng rãi trên các trang thương mại điện tử lớn như Lazada. Xem tại đây.