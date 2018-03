Gỗ An Cường tạo khác biệt với “Trend Collection” tại Vietbuild Hà Nội 2018

Thứ Tư, ngày 28/03/2018 16:00 PM (GMT+7)

Vẫn luôn là nhà tài trợ chính thường niên của các kỳ Vietbuild, tại Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018, lần đầu tiên Công ty CP Gỗ An Cường (Gỗ An Cường) cho ra mắt bộ sưu tập hoàn toàn mới theo chủ đề của 2018 - Trend Collection, do các chuyên gia thiết kế hàng đầu tại Milan – Italy gợi ý.

Với Trend Collection 2018, Gỗ An Cường đang tạo ra một xu hướng sắc màu mới trong lĩnh vực gỗ công nghiệp

Với bộ sưu tập hơn 100 màu gỗ mới bao gồm theo các chủ đề từ đơn sắc chủ lực đi theo các tone màu blue, green, rich yellow, grey, stone … đến các loại vân gỗ giả cổ rustic, crack, branches… và đặc biệt là bộ sưu tập 24 màu gỗ có tên gọi là realistic and more …

Gian hàng của Gỗ An Cường tại Vietbuild Hà Nội 2018 có diện tích trưng bày lên đến 126m2 tại khu A1

Hơn thế nữa, tại Vietbuild lần này, Gỗ An Cường cũng giới thiệu các dòng sản phẩm gỗ công nghiệp premium bao gồm: Piano Gloss, J Profile Kitchen Door và đặc biệt là dòng veneer nhân tạo có hiệu ứng Sincro 3D Reality Line… Tất cả các sản phẩm mới sẽ được trưng bày giữa không gian nội thất độc đáo nhất của Gỗ An Cường với diện tích trưng bày lên đến 126m2 tại khu A1, Cung Triển Lãm Xây Dựng Quốc Gia.

Gỗ An Cường đã mang đến Vietbuild Hà Nội 2018 Bộ sưu tập mới với nhiều màu gỗ lạ

Đại diện của công ty cho biết trong, năm 2018 Gỗ An Cường sẽ ra mắt phần mềm thiết kế nội thất chuyên nghiệp CabinetPro nhằm giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí cũng như thời gian để kiến tạo ngôi nhà của mình, đồng thời Gỗ An Cường sẽ nâng cấp mở rộng và khai trương hàng loạt showroom mới, đặc biệt là An Cường Design Center với không gian trưng bày vật liệu, giải pháp, và các bộ sưu tập vật liệu mới lên đến hơn 3.500 m2 tại số 10 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: www.ancuong.com