"Vua MMA" gốc Việt Martin Nguyễn: Pierre Flores là ai vậy?

Vào ngày 24/3 sắp tới, võ sĩ MMA người Úc gốc Việt Martin Nguyễn sẽ có trận so găng với nhà vô địch thế giới giải đấu ONE Championship ở hạng gà Bibiano “The Flash” Fernandes. Trận đấu giữa Maritn Nguyễn và nhà vô địch MMA người Brazil là sự kiện chính của giải đấu ONE: IRON WILL diễn ra tại ở Bangkok, Thái Lan.

Martin Nguyễn cùng 2 chiếc đai vô địch ONE Championship hạng lông và hạng nhẹ

Để chuẩn bị cho trận đấu tranh ngôi vô địch ONE Championship kể trên, Martin Nguyễn vừa trở về Việt Nam và có buổi tập trình diễn tại một trung tâm thể thao thuộc quận 7 (TP HCM) trước sự chứng kiến của đông đảo giới truyền thông.

Chia sẻ với truyền thông, nhà vô địch thế giới của giải đấu ONE Championship ở hạng lông và hạng nhẹ Martin Nguyễn nói về trận đấu diễn ra vào ngày 24/3: "Tôi đang nỗ lực tập luyện cho trận đấu sắp tới với Bibiano Fernandes, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu này. Các bạn sẽ thấy một Martin Nguyễn nhiều mới mẻ, nhanh hơn và đa dạng hơn.

Mọi người đều biết trong tất cả các trận đấu tôi đều đánh bại đối thủ trước khi thời gian của trận đấu kết thúc, và tôi cũng không có dự định để trận đấu này kéo dài. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi suốt thời gian vừa qua và cho phép tôi chia sẻ tài năng của mình với tất cả mọi người.

"Vua MMA" gốc Việt tập luyện hướng đến chức vô địch thứ 3

Tôi luôn tự hào khi mang dòng máu Việt Nam và đây là lý do chính khiến tôi cùng với huấn luyện viên của mình về nước tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để quảng bá võ thuật Việt Nam ra thế giới."

Trong buổi giao lưu với cánh phóng viên, Maritn Nguyễn bất ngờ nhận được câu hỏi: "Anh có biết võ sư Pierre Flores - người đang khiến làng võ Việt Nam xôn xao khi liên tục lên tiếng thách đấu nhiều võ sư có tiếng trong nước? Nếu võ sư môn phái Vịnh Xuân Nam Anh lên tiếng thách đấu, liệu Maritn Nguyễn có nhận lời?"

Martin Nguyễn bình thản nói: "Thực sự, tôi chẳng biết ông ấy là ai? Vậy nên, khó có chuyện tôi có thể nhận lời thách đấu của ông ấy được!"

Martin Nguyễn trả lời truyền thông chiều 28/2

Võ sĩ Martin “The Situ-Asian” Nguyễn (28 tuổi) hay được gọi như "Vua MMA" gốc Việt là một trong những võ sĩ được đánh khá cao hiện nay ở làng MMA thế giới với thành tích thi đấu chuyên nghiệp 10-1, trong đó có 3 trận đối thủ của anh đầu hàng (submission) và 7 trận knock-out đối thủ.

Trong trận đấu gần nhất của mình hồi tháng 9/2017, Martin Nguyễn đã hạ knock-out đối thủ người Philippines Eduard Folayang để trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ 2 đai vô địch giải đấu ONE Championship ở hạng lông và hạng nhẹ. Tuy vậy, Martin Nguyễn vẫn đang khao khát giành chức vô địch ONE Championship lần thứ 3 liên tiếp khi đối đầu với Bibiano Fernandes (37 tuổi) vào 24/3.