US Open: Federer bị loại sớm lỡ hẹn Nadal, Murray ủ mưu hả hê

Thứ Sáu, ngày 08/09/2017 00:04 AM (GMT+7)

Video những dấu ấn của Federer khi đụng độ với Potro (tứ kết US Open 2017)

Murray không chơi US Open 2017, nhưng để lại dấu ấn

Ai cũng biết Andy Murray bị chấn thương trong trận đấu với Sam Querrey tại Wimbledon 2017 và không thi đấu kể từ thời điểm đó, song chẳng ai rõ việc tay vợt Scotland có kịp bình phục để thi đấu tại US Open 2017 hay không. Murray là người hiểu rõ nhất về chấn thương nhưng anh chẳng dại gì công bố nó cho đến khi ban tổ chức giải Grand Slam cuối cùng trong năm công bố kết quả phân nhánh.

Murray (phải) không thi đấu nhưng vẫn "làm khó" Federer (giữa)

Khi "ván đã đóng thuyền", hạt giống số 2 Andy Murray mới công bố chưa bình phục chấn thương hông và rút lui, điều đó đồng nghĩa với việc Federer vẫn sẽ phải thi đấu với vị trí hạt giống số 3 thay vì số 2. Quá thiệt thòi cho "Tàu tốc hành", bởi muốn vào chung kết anh sẽ phải đụng độ Nadal ở bán kết.

Nhưng chưa cần tới hạt giống số 1 Nadal, nhánh đấu đã đưa FedEx đụng độ với cựu vô địch US Open 2009 Del Potro ở tứ kết. Đối đầu với tay vợt Argentina với những cú giao bóng và thuận tay tốc độ chưa bao giờ là dễ dàng, khó khăn một lần nữa lại tới với tay vợt Thụy Sỹ.

Bị đối thủ khuất phục ở một trận đấu chơi không tồi, có điểm winners, ace lần lượt là 60/48, 17/12 vượt trội hơn so với Del Potro, tuy nhiên do đánh hỏng tương đối nhiều đã khiến FedEx lần thứ 2 là kẻ "chiến bại" trước "Tòa tháp" Potro tại US Open, qua đó lỡ trận kinh điển 38 với Nadal.

Có thể nói Andy Murray không thi đấu ở giải lần này, nhưng dấu ấn anh để lại là tương đối đậm nét. Nhiều người coi đó là "trò bẩn" nhưng với fan Murray thì đó là một nước tính đầy thông minh của thần tượng.

Kết thúc US Open, Federer vượt qua Murray

Không thể lọt tới bán kết song với thành tích đi tới vòng đấu giành cho 8 tay vợt mạnh nhất cũng giúp "Tàu tốc hành" có thêm 360 điểm, qua đó soán ngôi số 2 của Murray ở BXH ATP tuần tới.

Murray quá "cao tay"

Mới đây nhất, Andy Murray cho biết đang cân nhắc khả năng vắng bóng ở phần còn lại của mùa giải nhằm hồi phục chấn thương hông hoàn toàn. Tay vợt hiện đang ở số 2 thế giới nói sẽ rút lui khỏi ATP Tour ở Bắc Kinh và Thượng Hải vào tháng 10, sau đó rất có thể là cả giải đấu ở Vienna và Paris vào cuối tháng.

Việc rút lui ở nhiều giải kế tiếp có thể khiến tay vợt Scotland tiếp tục tụt sâu trên BXH ATP, tuy nhiên với "mưu kế" vừa qua, ít nhất Murray không bị FedEx bỏ quá xa điểm sau US Open 2017.