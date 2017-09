Trực tiếp US Open ngày 5: Tiếng thét Sharapova và nỗi căm phẫn của 2 "á hậu"

* Trận đấu của Sharapova sẽ được chúng tôi trực tiếp, mời các bạn chú ý theo dõi.

Video Sharapova đánh bại Babos (vòng 2)

Maria Sharapova - Sofia Kenin: Khoảng 8h, 2/9 (vòng 3, đơn nữ)

Sau 15 tháng bị cấm thi đấu vì sử dụng doping, Maria Sharapova trở lại, gần như ngay lập tức cô nhận được suất đặc cách ở những giải đấu như Stuttgart, Marid, hay Rome...điều nó khiến nhiều tay vợt lên tiếng phản đối, họ coi Masha chẳng khác gì một kẻ đã "đánh cắp" những suất thi đấu mà lẽ ra đã thuộc về nhiều tay vợt khác.

Wozniacki (phải) lên tiếng phản đối vì bị "đầy đọa" ra chơi ở sân số 5, trong khi Masha được chơi sân trung tâm

Song Sharapova vốn không có lỗi, bang tổ chức các giải đấu cũng chẳng làm sai, đơn giản họ chỉ làm công việc cần thiết để giải đấu thu hút hơn với thương hiệu của "Búp bê Nga", các tay vợt cứ ra sức phản đối nhưng họ chẳng làm thay đổi được tình hình là bao.

Ở US Open 2017 cũng vậy, Maria Sharapova đang xếp hạng 146 thế giới được nhận suất đặc cách và cô đã làm nhiều đối thủ phiền lòng. Trước giải có Garbine Muguruza lên tiếng chỉ trích US Open vì sự ưu ái với "Búp bê Nga", mới đây sau khi nữ tay vợt Đan Mạch - Wozniacki bị loại ở vòng 2 cô cũng "than trời" vì đường đường là hạt giống số 5 nhưng phải đánh ở sân nhỏ mà Masha lại được chơi ở sân trung tâm.

Những nỗi bức xúc vẫn sẽ chưa dừng lại đây chừng nào Masha vẫn còn nhận được sự ưu ái, song tay vợt Nga chẳng bận tâm cô đang tận dụng tốt suất đặc cách để tiến sâu ở US Open.

Hai trận thắng trước Simona Halep và Timea Babos đã giúp Masha giành vé vào vòng 3 để gặp tay vợt chủ nhà mới 18 tuổi - Sofia Kenin, với quyết tâm và phong độ đang có tay vợt Nga khó lòng để chiến thắng tuộc khỏi tay.

Maria Sharapova trở lại sân đấu, khán giả lại được nghe những tiếng thét "đinh tai nhức óc" lên đến 101 decibel ngang ngửa với một đoàn tàu tốc độ cao đang di chuyển hoặc một động cơ máy bay lúc hạ cánh. Nhưng điều đó lại là nỗi khiếp sự của mọi đối thủ.

Sharapova luôn được coi là "hoa khôi" còn những Muguruza, Wozniacki cũng rất đẹp và tài năng nhưng họ chưa với tới tầm của Masha nên chỉ được coi như "á hậu". Khó tránh khỏi sự ganh tị từ các đối thủ "chiếu dưới", Sharapova hiểu điều đó nên cô không nói nhiều mà chỉ hành động để chứng minh.

Marin Cilic - Diego Schwartzman: Khoảng 22h, 1/9 (vòng 3, đơn nam)

Ở đơn nam US Open, Nadal và Federer chính là ứng cử viên vô địch, song họ sẽ phải loại nhau tại bán kết nên tất cả hãy cẩn thận với Marin Cilic hạt giống số 5 nhưng được trám chỗ thay thế vị trí của hạt giống số 2 Murray không tham dự vì chấn thương.

Cilic đặc biệt nguy hiểm tại US Open, tay vợt Croatia từng 4 lần lọt vào tứ kết và vô địch giải đấu này năm 2014 khi đánh bại Kei Nishikori trong trận chung kết, đó cũng là Grand Slam duy nhất mà tay vợt cao 1m98 này có được.

Lần đầu tiên được đứng ở vị trí của hạt giống số 2, Cilic đang tận dụng tốt những cơ hội mình có khi lần lượt đánh bại Tennys Sandgren (Mỹ) và Florian Mayer (Đức) ở 2 vòng đấu đầu tiên, nhánh đấu cũng chỉ ra rằng tay vợt Crotia sẽ chỉ phải gặp các hạt giống từ số 8 trở lên trên con đường tiến vào trận cuối cùng.

Một tay vợt tài năng rơi vào nhánh đấu thuộn lợi, rõ ràng Cilic là ứng cử viên sáng giá ngang hàng với Federer, Nadal và chắc chắn anh sẽ chắt chiu chơi tiết kiệm sức ở vòng ngoài để hướng tới mục tiêu vô địch. Mục tiêu tiếp theo của Cilic là đánh bại Diego Schwartzman (Argentina) ở vòng 3, điều đó có lẽ không quá khó với cựu vô địch US Open.

Lịch thi đấu US Open ngày 5: