TRỰC TIẾP tennis Sharapova - Kenin: Masha tiếp tục thăng hoa?

(Trực tiếp tennis, Maria Sharapova - Sofia Kenin, khoảng 8h00, 2/9 vòng 3 đơn nữ US Open 2017) Maria Sharapova đang thể hiện rất tốt tại US Open 2017. “Búp bê Nga” liệu có giành vé đi tiếp?

Thứ Bảy, ngày 02/09/2017 03:40 AM (GMT+7)

Video Sharapova đánh bại Babos ở vòng 2:

Ở US Open 2017 cũng vậy, Maria Sharapova đang xếp hạng 146 thế giới được nhận suất đặc cách và cô đã làm nhiều đối thủ phiền lòng. Trước giải có Garbine Muguruza lên tiếng chỉ trích US Open vì sự ưu ái với "Búp bê Nga", mới đây sau khi nữ tay vợt Đan Mạch - Wozniacki bị loại ở vòng 2 cô cũng "than trời" vì đường đường là hạt giống số 5 nhưng phải đánh ở sân nhỏ mà Masha lại được chơi ở sân trung tâm.