Đoàn TTVN kết thúc SEA Games 29 với 58 HCV, 50 HCB và 59 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn sau chủ nhà Malaysia và Thái Lan. Thành tích này là thành quả nỗ lực của cả một tập thể các VĐV Việt Nam, và tất nhiên cũng không thiếu sự xuất sắc của các cá nhân. Sau đây là tốp 5 VĐV Việt Nam thi đấu xuất sắc nhất tại SEA Games 29 do Thể thao bầu chọn.

Thứ Sáu, ngày 01/09/2017 00:02 AM (GMT+7)

1. Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi): 8 HCV và 2 HCB

Đứng đầu danh sách này không ai xứng đáng hơn Ánh Viên – “cô gái vàng” của bơi lội Việt Nam đã có một kỳ đại hội rất thành công khi giành đến 8 HCV và 2 HCB, góp công lớn giúp bơi Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đoạt 10 – 12 HCV đề ra và đứng thứ hai toàn đoàn sau cường quốc bơi lội Singapore (19 HCV). Ở kỳ đại hội 2 năm trước, Ánh Viên đã khiến truyền thông Đông Nam Á ngỡ ngàng khi giành 8 HCV và phá 8 kỷ lục.

Tại SEA Games năm nay, Ánh Viên đặt chỉ tiêu đoạt 10 HCV, dù không thể đạt được mục tiêu ban đầu nhưng với 8 HCV (50m ngửa, 100m ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa, 400m tự do, 400m cá nhân hỗn hợp, 800m tự do) Ánh Viên xứng đáng là VĐV Việt Nam xuất sắc nhất SEA Games 29 và là một trong những VĐV hay nhất tại kỳ đại hội trên đất Malaysia.

Ánh Viên giành 8 HCV ở SEA Games 29

2. Lê Tú Chinh (điền kinh): 3 HCV

Nếu như bơi có Ánh Viên thi điền kinh có Tú Chinh, cô gái 20 tuổi đã có một kỳ đại đầu tiên trong sự nghiệp thành công ngoài mong đợi khi đoạt 2 HCV 100m và 200m, đồng thời cùng các đồng đội đoạt HCV ở nội dung 4x100m nữ. Tại kỳ đại hội mà điền kinh Việt Nam lên ngôi (17 HCV) thì Tú Chinh chính là nhân tố xuất sắc bậc nhất trong chuỗi thành công đó.

Cô gái TP.HCM đã phần nào làm người hâm mộ quên đi “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương trên đường chạy ngắn, đồng thời hứa hẹn giúp điền kinh Việt Nam tiếp tục thống trị nội dung này trong những kỳ đại hội tiếp theo. Nói về màn trình diễn của Tú Chinh, truyền thông khu vực cho rằng đây là cô gái chạy nhanh nhất Đông Nam Á.

Lê Tú Chinh

3. Nguyễn Thị Huyền (điền kinh): 3 HCV

2 HCV 400m vượt rào và 400m cùng 1 HCV đồng đội 4×400 là quá đủ cho một kỳ đại hội quá thành công của Nguyễn Thị Huyền. Từng bị nghi ngờ về khả năng giành vàng trước ngày lên đường sang Malaysia nhưng Huyền đã chứng minh cho mọi người thấy đẳng cấp thực sự của một nhà vô địch. Chính Nguyễn Thị Huyền là người “mở hàng” cho điền kinh Việt Nam với tấm HCV ở nội dung 400m vượt rào. Và có thể nói, thành tích của cô gái Nam Định chính là điều may mắn và là động lực giúp các đồng đội thi đấu thăng hoa ở các nội dung tiếp theo.

Nguyễn Thị Huyền

4.Lê Thanh Tùng (TDDC): 3 HCV

Không phải Phạm Phước Hưng hay Đinh Phương Thành mà Lê Thanh Tùng mới là VĐV thi đấu ấn tượng nhất của TDDC Việt Nam tại SEA Games 29. Với 2 HCV xà đơn và nhảy chống cùng 1 HCV đồng đội, Thanh Tùng góp công lớn vào thành tích đoạt 5 HCV của TDDC.

Lê Thanh Tùng

5.Nguyễn Thị Thật (xe đạp): 2 HCV

Với khả năng nước rút cực tốt của mình, Nguyễn Thị Thật đã giúp xe đạp đường Việt Nam vượt chỉ tiêu có HCV đề ra khi đoạt 2 HCV vòng tròn và xuất phát đồng hàng. Tay đua quê An Giang đã có kỳ đại hội thứ hai liên tiếp giành vàng (từng đoạt HCV xuất phát đồng hàng SEA Games 28) và đó là sự khẳng định vị thế của xe đạp Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Nguyễn Thị Thật