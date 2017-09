Tin thể thao HOT 6/9: Sharapova giải nghệ tuổi 30?

(Tin thể thao) Đã xuất hiện tin đồn Sharapova sẽ giải nghệ ở tuổi 30 sau khi bị loại ở US Open.

Thứ Tư, ngày 06/09/2017 04:29 AM (GMT+7)

Sharapova giải nghệ ở tuổi 30? Sau khi bị loại ở US Open và sự nghiệp đang có chiều hướng bấp bênh do phong độ suy giảm trong thời gian bị cấm thi đấu vì dùng chất kích thích, đã có tin đồn Maria Sharapova sẽ giải nghệ sớm ở tuổi 30. Tuy nhiên đích thân Sharapova đã bác bỏ tin này, cô nói: “Tôi cảm thấy tươi mới khi mình đã thi đấu ở US Open tốt hơn dự kiến, tôi sẽ còn cầm vợt trong nhiều năm nữa”.

Maria Sharapova dừng bước ở vòng 4 US Open

Porsche tính trở lại F1. Sau khi F1 ban hành những điều luật mới cho giải đua dự kiến áp dụng từ năm 2021, hãng Porsche đã bày tỏ sự quan tâm trước khả năng trở lại với F1 với tư cách là hãng cung cấp động cơ. Porsche đã thôi gắn bó với F1 từ tận năm 1991 nhưng gần đây họ đang sắp rút khỏi cuộc đua Le Mans để chuẩn bị nhảy vào giải đua điện tử Formula E vào năm 2019.

Điều tra nghi án mua phiếu cho Olympics 2016. Cảnh sát liên bang Brazil vừa qua đã khám xét nhà của chủ tịch Hội đồng Olympic quốc gia Carlos Arthur Nuzman do nghi ngờ Nuzman dính dáng tới cáo buộc đã dùng tiền mua phiếu bầu để giành quyền đăng cai Olympic Rio de Janeiro.

Nghi án này xuất hiện sau khi tờ Le Monde (Pháp) đăng tải bài phóng sự điều tra tiết lộ một doanh nhân Brazil đã trả 1,5 triệu euro cho con trai của chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF vào năm 2009, năm công bố quyền đăng cai.

Houston Rockets đổi chủ. Doanh nhân Leslie Alexander đã đạt được thỏa thuận để bán CLB bóng rổ ở giải nhà nghề Mỹ NBA Houston Rockets với mức giá kỷ lục 2,2 tỷ USD cho ông trùm nhà hàng địa phương Tilman Fertitta. Alexander đã mua Rockets cách đây 24 năm với giá 85 triệu USD và lập tức có thành công với 2 chức vô địch NBA trong 2 năm đầu.