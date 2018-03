Tin thể thao HOT 30/3: Siêu sao vật muốn đọ sức McGregor

Thứ Sáu, ngày 30/03/2018 01:30 AM (GMT+7)

Điểm tin THỂ THAO Sự kiện:

(Tin thể thao) Siêu sao của WWE, John Cena vừa bất ngờ nói rằng anh muốn đấu với võ sĩ võ tự do MMA, Conor McGregor.

John Cena muốn đọ sức McGregor: Tất nhiên siêu sao của WWE có điều kiện riêng, cụ thể là trận đấu giữa anh và Conor McGregor nếu có phải diễn ra trên sàn đấu vật chứ không phải trong lồng bát giác. Thực ra, đấu vật Mỹ (WWE) chỉ mang tính biểu diễn, đối lập hoàn toàn với sàn MMA sở trường của McGregor.

Năm ngoái, McGregor từng chấp nhận đấu boxing với Mayweather (và thua). Trong khi cách đây 10 năm, Floyd Mayweather từng nhận lời tham dự một trận đấu tại sự kiện Wrestle Mania 24 và hạ knock-out người khổng lồ Big Show.

McGregor liên tục được mời thượng đài trái sở trường

Đàn em khen Nadal nức nở: Tay vợt Pablo Carreno Busta, người vào đến tứ kết Miami Open (đang diễn ra), mong chờ sự trở lại của Nadal để giúp ĐT Tây Ban Nha thi đấu thành công ở Davis Cup gặp ĐT Đức vào ngày 6/4 tới. Qua đây, Busta cũng ca ngợi sự vĩ đại của Nadal và cảm thấy rất hạnh phúc khi có cơ hội sát cánh với đàn anh.

Võ sĩ từng đánh bại Cung Le chuẩn bị giải nghệ: Cựu vô địch hạng trung UFC Michael Bisping đang có ý định giải nghệ ở sự kiện sắp tới, diễn ra ở thành phố Liverpool (Anh) vào ngày 27 tháng 5. Sau thất bại trước Georges St-Pierre, tay đấm 39 tuổi đã lên kế hoạch treo găng. Với người hâm mộ Việt Nam, Michael Bisping là cái tên khó phai khi anh từng hạ Cung Le năm 2014.

Tiếp tục điều tra bê bối bảo trợ doping của thể thao Trung Quốc: Năm ngoái, bà Xue Yinxian - nguyên là bác sĩ của đội tuyển Olympic Trung Quốc tiết lộ rằng những tấm huy chương mà các VĐV của đất nước đông dân nhất thế giới giành được trong những năm 1980 và 1990 là nhờ một chương trình doping có hệ thống ở tất cả các môn thể thao. Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) đẩy mạnh điều tra và dự kiến ngày 16/5 tới tại Montreal (Canada) sẽ đưa ra những cập nhật về vấn đề này.

Choáng golf thủ Thảo My tăng 1000 bậc sau nửa năm: Trên bảng xếp hạng của Hiệp hội golf nữ nghiệp dư thế giới, tay golf Nguyễn Thảo My đã có bước tiến thần tốc khi tăng tới 226 bậc so với tuần trước để từ hạng 457 lên hạng 231 thế giới. Đây là thứ hạng thế giới tốt nhất từ trước đến nay của một tay golf nữ Việt Nam. Nếu tính trong 6 tháng qua, golf thủ Hà Nội tăng tới 1000 bậc khi trước đó cô mới trong nhóm 2.300 thế giới.