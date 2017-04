Tin thể thao HOT 29/4: Joshua thề cho Klitschko giải nghệ

Thứ Bảy, ngày 29/04/2017 05:53 AM (GMT+7)

Joshua thề sẽ cho 'tiến sĩ búa thép' Klitschko giải nghệ sớm. Anthony Joshua (18-0) tự tin sẽ dễ dàng đánh bại “Tiến sĩ búa thép” Wladimir Klitschko (64-4) trong trận đấu tranh đai vô địch IBF và WBA của hạng nặng vào ngày 30/4.

Anthony Joshua và Wladimir Klitschko (phải)

Trận so găng giữa Anthony Joshua và Wladimir Klitschko được đánh giá là cuộc so tài hấp dẫn nhất của quyền anh hạng nặng thế giới trong năm nay. Theo ước tính, có khoảng 500 triệu người trên thế giới sẽ theo dõi trực tiếp trận đấu vào rạng sáng ngày 30/4 (theo giờ Việt Nam).

Trình diễn flyboard trên biển tại Khánh Hòa dịp 30/4. 8 vận động viên chuyên nghiệp thế giới sẽ chiêu đãi khán giả Việt Nam màn trình diễn flyboard ấn tượng tại biển Bãi Dài (Cam Ranh) và Nha Trang dịp lễ này.

Chương trình biểu diễn flyboard ấn tượng thuộc chuỗi sự kiện “The Flyboard of Cam Ranh Mystery” diễn ra sáng 30/4 tại Bãi Dài (Cam Ranh) và buổi chiều cùng ngày tại Nha Trang.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều vận động viên quốc tế như: Sergey Philippov - Top 20 World Championship (Nga); Anton Popov - Top Russian Performer (Nga); Yang Dong Won - Top Korean Performer (Hàn Quốc).

Nữ vận động viên Honami Yamaguchi - Top Female Rider Japan (Nhật Bản); Suksan Tongthai - 4 lần vô địch hạng mục Best Rider in The world (Thái Lan); Valerii Liamtcev và Srisrang Sataporn (đội flyboard Thái Lan)… cũng góp mặt trong chương trình.

Joshua giác hơi trước trận đấu với Klitschko. Ngày 30/4, Anthony Joshua sẽ so găng với Wladimir Klitschko tại Wembley. Trận quyền anh này được nhiều người chờ đợi nhất trong năm nay. Joshua và Klitschko sẽ tranh hai đai vô địch IBF và WBA hạng nặng.

Vài ngày trước giờ thượng đài, Joshua đăng lên mạng đoạn video anh dùng phương pháp trị liệu giác hơi để hồi phục cơ trong quá trình tập luyện. Đây là một phương pháp dân gian được khá nhiều VĐV đỉnh cao sử dụng trong thời gian qua.

Dù là một phương pháp rẻ tiền và không phổ biến như xoa bóp hay tiêm hormone, nhiều VĐV cho rằng giác hơi mang lại hiệu quả không ngờ. Trong đoạn video, Joshua nằm trên bàn để một người úp những chiếc cốc được hơ nóng bên trong lên lưng.