Tin thể thao HOT 28/12: Ivanovic úp mở giải nghệ

Ivanovic úp mở về tin đồn giải nghệ. Trong luồng tin đồn gầy đây liên quan đến việc giải nghệ của cá nhân mình, tay vợt nữ hàng đầu WTA vừa lên tiếng thông báo trên Twitter của mình, với một lời hẹn sẽ tiết lộ một “điều quan trọng” trên Facebook cá nhân trong ngày mai:

Ivanovic vừa lập gia đình với ngôi sao bóng đá người Đức Schweinsteiger

“Người hâm mộ thân mến, hãy truy cập Facebook cá nhân của tôi vào 6h tối ngày mai (giờ Anh) nơi tôi sẽ live stream chia sẻ một điều quan trọng với các bạn.” Rất có thể đó sẽ là những trần tình của cô nhằm bác bỏ những tin đồn này bởi Ivanovic dù vừa trải qua một năm 2016 khó khăn với những chấn thương và đã lập gia đình nhưng cô đã nhiều lần cho biết là mình chưa hề có ý định dừng sự nghiệp.

Federer mong muốn Djokovic trở lại là số 1. “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ đã có những chia sẻ vể cuộc đua trong năm mới giữa 2 đối thủ hàng đầu Andy Murray và Novak Djokovic: “Tôi vẫn mong đợi Novak sẽ trở lại ngôi vị số 1 một vài lần nữa trong sự nghiệp của mình.

Sẽ là những tháng khó khăn trước mắt cho Novak bởi sự thống trị của Andy khi năm mới bắt đầu, thế nhưng Andy sẽ có thời điểm chững lại. Và chúng ta sẽ còn phải chờ xem ai sẽ không phải chống chọi với chấn thương, điều ảnh hưởng rất lớn. Đó chắc chắn sẽ là một cuộc đua sát nút trong nửa đầu năm tới.”

Nghỉ Úc mở rộng, Del Potro đi đá bóng cùng với Boca Juniors. Tay vợt vừa chính thức tuyên bố rút khỏi Australia Open người Argentina, Juan Martin del Potro mới đây đã tìm được niềm vui sau khi phải bỏ dở giải đấu quan trọng đầu tiên trong năm 2017 bởi chấn thương.

Anh đã có mặt trên sân của đội bóng nổi tiếng trên quê nhà của mình, Boca Juniors, ngay tại thủ đô Buenos Aires để ăn mừng chức vô địch Davis Cup vừa giành được cho nước nhà và chơi bóng giải khuây.

Ra mắt giải golf từ thiện Swing for the Children's Tet 2017. Mới đây, công ty cổ phần cổ phần dịch vụ Golf và Lữ hành Thế Kỷ - CENGOLF đã tổ chức sự kiện Ra mắt chính thức giải golf từ thiện SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2017, tại phòng Hội nghị tầng 2, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội. Giải đấu chính thức diễn ra vào ngày 13/01/2017, tại sân golf Long Biên (Hà Nội) và dự kiến sẽ thu hút hơn 144 golf thủ.

Ông Phạm Văn Tuấn – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết “SWING FOR THE CHILDREN’s TET 2017 dự kiến sẽ là một trong những giải đấu nghiệp dư có quy mô và chất lượng được tổ chức với mục đích từ thiện nhân văn sâu sắc được thể hiện ngay từ tên gọi của giải tới những hoạt động trong quá trình diễn ra giải đấu