Tin thể thao HOT 18/3: Sharapova khốn khổ vì chấn thương

Sharapova khốn khổ vì chấn thương. Ngay trước thềm Miami Open, khởi tranh từ ngày 19/3, giải đấu đã nhận tin không vui từ Masha. Do chấn thương, tay vợt Nga đã quyết định rút lui khỏi giải đấu. Sharapova bị chấn thương chấn thương cánh tay trái và người thay thế cô là Jennifer Brady.

Cặp “ngựa ô” đăng quang Indian Wells đôi nữ. Barbora Strycova và Hsieh Su-wei đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành chiến thắng trong trận chung kết trước đôi hạt giống số 1 Ekateria Makarova - Elena Vesnina với tỷ số 6-4; 6-4. Đáng chú ý Strycova và Hsieh Su-wei mới chỉ bắt đầu đánh cặp ngay trước thềm giải đấu.

Nadal có khả năng tái xuất sớm hơn dự tính: Mới đây, ông Toni Nadal - chú ruột kiêm HLV cũ lâu năm của Rafael Nadal đã tiết lộ trên kênh CNN rằng tay vợt nam số 2 thế giới có thể sẽ trở lại nhanh hơn so với dự kiến ban đầu sau khi hồi phục chấn thương hông.

Chấn thương của Rafael Nadal có thể bình phục sớm hơn dự tính

Rafa có thể sẽ tham dự các trận đấu cùng ĐT quần vợt nam Tây Ban Nha đón tiếp ĐT Đức trên sân đất nện ở Valencia trong 3 ngày từ 6-8/4 ở vòng tứ kết Davis Cup nhóm Thế giới, thay vì phải chờ đến Monte-Carlo Masters (14-22/4) mới có thể tái xuất.

Ca sĩ nổi tiếng tự tin sẽ hạ Usain Bolt trên sân bóng đá: Theo nam danh ca Robbie Williams – cựu thành viên của nhóm nhạc Take That xuất hiện trong một video quảng cáo thì sắp tới, anh cùng đội Các ngôi sao nước Anh sẽ đánh bại đội bóng đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) do Usain Bolt dẫn dắt. Trận đấu giao hữu bóng đá đáng chú ý này sẽ diễn ra ngày 10/6 trên sân Old Trafford – sân nhà của MU.

Cựu ngôi sao điền kinh Usain Bolt và danh ca Robbie Williams sẽ so tài bóng đá trên sân nhà của MU

Đồng nghiệp bênh vực Serena Williams sa sút: Tay vợt nữ số 1 thế giới hiện tại Simona Halep nghĩ rằng thật bất công khi Serena Williams không được xếp hạng hạt giống số 1 ở WTA Indian Wells năm nay và không phải tay vợt số 1 trên BXH WTA chỉ vì cô nghỉ sinh con một thời gian.

Serena đã bị chính chị gái mình – Venus Williams loại ở vòng 3, trong khi Halep cũng gây thất vọng tràn trề khi bị tay vợt Nhật Bản Naomi Osaka “hất cẳng” chỉ sau 2 set (6-3, 6-0) ở bán kết.

Mercedes và Hamilton được tin tưởng “khai hội” thành công: Theo trang Fox Sport nhận định, ĐKVĐ thế giới Lewis Hamilton và đội đua nước Đức mà anh đang đầu quân là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch chặng mở màn mùa giải mới Australian Open GP với cuộc đua chính thức diễn ra ngày 24/3 tại trường đua ở Melbourne (Úc).

Kỳ lạ cuộc đua ngựa “chết chóc”: Tờ Mirror đưa tin, cuộc đua ngựa đang diễn ra ở Lễ hội Cheltenham (Anh) đã khiến tới 6 chú ngựa “tham chiến” bị chết, trong khi chú ngựa được đặt cửa cao nhất sẽ về nhất là Sansend cũng đã phải bỏ cuộc vì gãy chân.