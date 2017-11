Tin thể thao HOT 12/11: Federer vẫn được YÊU nhất thế giới

Federer vẫn được YÊU nhất thế giới

Trong đêm gala trao giải của ATP mới đây diễn ra tại Tòa tháp London, Federer ẵm cả 3 giải thưởng danh giá: “Tay vợt được yêu thích nhất năm”, “Màn trở lại ấn tượng nhất năm” và “Tay vợt ATP của năm”. Huyền thoại người Thụy Sỹ bắt đầu năm 2017 ở vị trí thứ 17 trên Bảng xếp hạng ATP, nhưng thi đấu vang dội, trong đó có đoạt 2 Grand Slam, vươn lên đứng thứ 2 hiện tại.



Federer thâu tóm trọn các giải thưởng của ATP

Serena Williams từng “ăn nằm” với ngôi sao ca nhạc Sean Kingston: Trong một lần phỏng vấn gần đây với BBC, ngôi sao nhạc RnB, Sean Kingston tiết lộ rằng năm 2011, anh từng có quan hệ tình dục với nữ huyền thoại quần vợt Serena Williams. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu nảy nở từ bữa sinh nhật lần thứ 21 của Kingston tại Hollywood vào ngày 9/2/2011 khi cả hai tay trong tay. Hồi tháng 5, Kingston bị tai nạn, Serena cũng tới viện chăm sóc chu đáo.

Anh Vũ, Minh Cẩm vào vòng 1/8 giải Carom 3 băng thế giới: Dù tay cơ số 1 Quốc Nguyện thua sát nút, nhưng Mã Minh Cẩm đã thể hiện phong độ xuất sắc với chiến thắng 40-32 trước Can Capak ở vòng 1/16. Cũng góp mặt ở vòng 1/8 với phong độ cao là Dương Anh Vũ, với thắng lợi cách biệt nhất vòng đấu. Tay cơ số 25 thế giới đánh bại Hong Jin-Pyo 40-18 qua 20 đường cơ.

Đánh bại Saigon Heat, Cantho Catfish vào chung kết VBA 2017: Đánh bại Saigon Heat 76-68 ở game 2 play-off tối 11/11, Cantho Catfish đã giành vé đầu tiên vào chung kết Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2017 rất xứng đáng. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp Hanoi Buffaloes vs Thang Long Warriors.

Bơi Việt Nam đoạt tới 15 HCV Đông Nam Á trong 1 ngày: Đội tuyển bơi Việt Nam gây tiếng vang tại Giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017, đang diễn ra tại Brunei. Ngay ngày đầu tiên, các kình ngư trẻ của VN đã đoạt đến 15 HCV, 12 HCB, 3 HCĐ. Riêng ở lứa tuổi 14-15, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn đã đoạt 4 HCV ở các cự ly 400m tự do, 200m hỗn hợp, 4x100m tự do nam nữ, 4x200m tự do nam. Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng góp 2 HCV ở cự ly 100m ngửa, 50m tự do lứa tuổi 16-18 nữ.