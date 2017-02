Tin thể thao HOT 10/2: Đầu tư trọng điểm cho Xuân Vinh, Ánh Viên

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 05:06 AM (GMT+7)

Công bố danh sách HLV, VĐV đầu tư trọng điểm 2017. Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2017 và ASIAD 2018, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã có những chính sách để đầu tư cho những HLV và VĐV có nhiều khả năng giành huy chương. Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, tổng số các VĐV trong diện được đầu tư trọng điểm cho SEA Games 2017 và ASIAD 2018 đã được Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch phê duyệt là 14 HLV và 55 VĐV.

Các VĐV được đầu tư trọng điểm trong năm 2017

Những nhân vật đáng chú ý nhất trong danh sách là Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, Lâm Quang Nhật và Nguyễn Diệp Phương Trâm (Bơi), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ), Vũ Thị Trang (Cầu lông), Lý Hoàng Nam (Quần vợt), Phạm Phước Hưng (Thể dục dụng cụ), Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Quách Công Lịch (Điền kinh) và Dương Thúy Vi (Wushu).

Lee Chong Wei công khai ý định bỏ liên đoàn cầu lông Malaysia. Theo tờ The Star, nguyên nhân dẫn đến tuyên bố của tay vợt đang giữ vị trí số 1 cầu lông nam thế giới xuất phát từ mâu thuẫn với giám đốc kỹ thuật Morten Frost của liên đoàn. Mối quan hệ căng thẳng lên đến đỉnh điểm sau khi Lee dính chấn thương đầu gối trong một pha trượt chân khi đang tập tại Học viện cầu lông Malaysia.

Mặt sân trơn khiến Lee bị thương khi ngã và do đó sẽ vắng mặt giải All England Championship ở Anh. Trước đó hục hặc giữa Lee và Frost đã gia tăng sau khi Frost từ chối cho các tay vợt trẻ tập cùng Lee khi anh chuẩn bị cho Olympic 2016.

Tsonga và Gasquet vào tứ kết giải Open de Sud de France. Jo-Wilfried Tsonga chỉ mất có 45 phút để đặt vé vào tứ kết sau khi đánh bại đồng hương Pierre-Hugues Herbert với tỷ số 6-1 6-2. Trong khi đó hạt giống số 3 của giải là Richard Gasquet đánh bại Malek Jaziri 7-5 6-2, và Alexander Zverev cũng vào tứ kết sau khi thắng Aljaz Bedene 7-5 3-6 6-4.

Murray hẹn đấu tuyển Pháp vào tháng 4. Andy Murray đã cho biết anh sẽ có mặt cùng với ĐT Anh khi đội tuyển này chạm trán ĐT Pháp tại tứ kết Davis Cup vào tháng 4 tới. Murray đã vắng mặt khi ĐT Anh đụng độ Canada cuối tuần trước, do anh vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi dừng bước ở vòng 4 Australian Open.

Under Armour có thể mất Stephen Curry vì Donald Trump. Mặc dù ngôi sao bóng rổ Stephen Curry là người quảng bá sản phẩm nổi tiếng nhất của mình nhưng hãng giày Under Armour đang có nguy cơ mất anh. CEO của hãng này đã đưa ra những bình luận ủng hộ tân tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng Curry thì không ưa Trump và đã công khai nói rằng nếu Under Armour cảm thấy không thể cùng chia sẻ quan điểm chính trị với mình, Curry tìm một nhà tài trợ khác.