Tennis 24/7: Vô địch Úc mở rộng, Federer được xin đừng giải nghệ

Sau khi Roger Federer xuất sắc đánh bại đại kình địch Rafael Nadal trong trận chung kết Úc mở rộng kéo dài 3 giờ 37 phút hôm qua với tỉ số 5 set lần lượt là 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, huyền thoại người Thụy Sĩ đã lần thứ 5 lên ngôi giải đấu này và nâng kỉ lục anh đang nắm giữ lên 18 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. “Tàu tốc hành” đã phát biểu ở Melbourne Park một câu khiến không ít fan lo lắng:

“Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy các bạn trong năm tới, nhưng nếu không, đây (Australian Open) vẫn là một giải đấu tuyệt vời và tôi không thể hạnh phúc hơn khi đã có chiến thắng ở đây tối nay.”

Từ “Nếu không” mà Federer sử dụng được nhiều người dự đoán về khả năng anh có thể sớm nói lời giã từ sự nghiệp khi vừa giành vinh quang khi 35 tuổi 174 ngày tương tự như cách đồng nghiệp nữ Flavia Pennetta đã làm sau khi vừa đăng quang US Open 2015 hay tay đua Nico Rosberg giải nghệ sau khi vô địch thế giới đua F1 năm ngoái.

Trên Twitter, tay vợt Juan Martin Del Potro chia sẻ sau khi xem trận chung kết vừa qua giữa Federer và Nadal: “Cảm ơn cả hai người. Các bạn (Federer và Nadal) làm ơn đừng rời bỏ tennis. Quý ông Roger. Quá cảm xúc.”

Cựu tay vợt nổi tiếng người Mỹ Andy Roddick thì viết dòng tweet: “Nếu Rafa và Roger không còn thi đấu trong thời gian lâu dài nữa, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.”

Federer và Nadal thăng tiến mạnh mẽ hậu Úc mở rộng

Với kết quả trận chung kết đơn nam Úc mở rộng năm nay, Federer đã tăng 7 bậc để trở lại top 10 thế giới với vị trí thứ 10 (3.260 điểm), trong khi đó Nadal cũng cải thiện 3 bậc trên BXH ATP để chen chân vào top 6 (4.385 điểm).

Trong khi đó, ở top 3 tay vợt dẫn đầu, Murray vẫn xếp số 1 (11.540 điểm), Djokovic số 2 (9.825 điểm). Trong khi đó, Stan Wawrinka với việc có mặt ở bán kết Úc mở rộng năm nay đã chiếm lấy vị trí thứ 3 thế giới từ tay “máy bắn bóng” Raonic.

2 tháng tới, Murray không lo bị Djokovic chiếm ngôi số 1 thế giới

Ở Úc mở rộng vừa qua, Murray và Djokovic – hai tay vợt đang là số 1 và số 2 thế giới đã thi đấu rất tệ khi đều bị loại sớm. Nhưng so với Nole, Murray may mắn hơn khi hiện tại, khoảng cách giữa anh với đối thủ người Serbia vẫn còn khá an toàn trên BXH ATP.

Djokovic vất vả bám đuổi Murray

Murray đang có 11.540 điểm, trong khi Djokovic mới có 9.825 điểm. Trong 2 tháng tới, Murray chỉ phải bảo vệ số điểm rất nhỏ, trong khi đối thủ người Serbia của anh phải bảo vệ 2 danh hiệu Masters 1000 ở Indian Wells và Miami. Sự thay đổi vị trí số 1 thế giới hiện tại nếu xảy ra sẽ chỉ có thể bắt đầu từ mùa giải đất nện vào tháng 4 và tháng 5.

Mẹ Murray thúc giục Liên đoàn quần vợt Vương quốc Anh bạo chi để phát triển

Theo bà Judy Murray – cựu đội trưởng Fed Cup Vương quốc Anh và là mẹ đẻ của anh em nổi tiếng Jamie và Andy Murray đã chia sẻ rằng với những thành công mà 2 người con bà làm được trong những năm qua, Liên đoàn quần vợt Vương quốc Anh cần tăng gấp đôi ngân sách cho việc phát triển quần vợt nước này:

“Andy và Jamie chỉ có thể thi đấu thêm 2 hoặc 3 năm nữa, sau đó chúng sẽ ngừng chơi, sẽ là quá muộn để bắt đầu xây dựng một di sản mới. Nếu bạn chờ đợi 2 hoặc 3 năm nữa, khi chúng đã giải nghệ, quần vợt sẽ có thể trở lại với tình trạng không phải là tốt nhất ở đất nước này nữa. Điều đó hoàn toàn có thể thay đổi từ bây giờ.”

Theo mẹ của anh em nhà Murray, Liên đoàn quần vợt Vương quốc Anh cần chi ít nhất là 30 triệu bảng thay vì chỉ 15 triệu bảng để phát triển cơ sở vật chất sân bãi và cũng cần tăng cường tìm kiếm các nguồn nhân lực là các tài năng trẻ thì mới mong phát triển.

Lập kỷ lục, Serena nhận quà đặc biệt từ huyền thoại bóng rổ

Sau khi đánh bại chị gái Venus Williams ở trận chung kết đơn nữ Úc mở rộng, Serena Williams đã chính thức có danh hiệu Grand Slam đánh đơn thứ 23 trong sự nghiệp và vượt qua huyền thoại Steffi Graf để là tay vợt nữ chinh phục nhiều danh hiệu Grand Slam nhất.

Nhân dịp đặc biệt này, Serena đã nhận được món quà đặc biệt từ huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Đó là một đôi giầy thể thao Nike Court Air Jordan với hai màu sắc chủ đạo đen – hồng (2 màu ưa thích của Serena) và con số 23 ở bên cạnh giày.

Serena nhận được quà đúng sở thích của cô

Serena rất vui vì nhận được món quà ý nghĩa này từ một huyền thoại trên sân bóng rổ. Trên Twitter, không ít tên tuổi quần vợt quá khứ và đương đại như Billy Jean King, Angelique Kerber, Ana Ivanovic hay Victoria Azarenka cũng đã gửi lời chúc mừng đến tay vợt đã 35 tuổi người Mỹ.

