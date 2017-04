Bóng chuyền: So tài Ngọc Hoa, chân dài Triều Tiên suýt bỏ trận

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) Trận bán kết 2 của giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2017 suýt vỡ trận vì CLB 4.25 Triều Tiên phản ứng trọng tài trong trận đấu với đội chủ giải VTV Bình Điền Long An.

Tối 29/4, hơn 3000 khán giả đã có mặt ở nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh để chờ đón cuộc so tài giữa Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và Jong Jin Sim (CLB 4.25 Triều Tiên) ở trận bán kết 2 của giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2017.

Những Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh...của chủ giải VTV Bình Điền Long An đã mang đến cho người hâm mộ những phút giây thăng hoa khi vượt qua đối thủ được đánh giá ứng viên số 1 cho ngôi vô địch ở 2 set đầu tiên với tỉ số 25-20 và 25-23.

Set thứ 3 của trận bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2017 diễn ra hết sức căng thẳng với thế trận và điểm số giằng co quyết liệt. Ngoài ra, các cô gái đến từ CHDCND Triều Tiên liên tục gây sức ép với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Thậm chí trận bán kết kể trên suýt bị "bể" khi cầu thủ đội 4.25 của Triều Tiên quyết định "đình công" để phản ứng một quyết định cho chủ nhà ăn điểm của tổ trọng tài.

HLV U Chung Song của CLB 4.25 của Triều Tiên kêu gọi các học trò ra khỏi sân, không tiếp tục chơi set 3 để phản ứng trọng tài Nongyao Pleesat (Thái Lan) và Hoàng Quốc Lộc (Việt Nam).

Chủ công Jong Jin Sim (số 3) giơ 2 tay chế giễu quyết định của các trọng tài khi cho rằng tổ trọng tài có nhiều quyết định có lợi cho đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An.

Cầu thủ Kim Yong Mi của CLB 4.25 tiếp tục ra tranh cãi với nữ trọng tài Nongyao Pleesat

Các chân dài đến từ CHDCND Triều Tiên ở ngoài sân gay gắt phản đối tổ trọng tài và kêu gọi đồng đội Kim Yong Mi ra khỏi sân.

HLV U Chung Song của CLB 4.25 ra khu vực bàn giám sát để phân bua với trọng tài Hoàng Quốc Lộc. Sau khoảng gần 10 phút "đình công", các cầu thủ đội 4.25 được trưởng đoàn động viên tiếp tục vào sân thi đấu nhưng vẫn chịu thất bại ở set 3 với tỉ số 21-25, qua đó để thua chung cuộc VTV Bình Điền Long An với tỉ số 0-3.

Không phục các quyết định của tổ trọng tài, cầu thủ đội 4.25 của Triều Tiên thậm chí không thèm bắt tay các trọng tài sau trận đấu như thông lệ.

Trong khi Trần Thị Thanh Thúy của VTV Bình Điền Long An không giấu nổi cảm xúc và đã bật khóc sau chiến thắng quan trọng của đội nhà để giành vé vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2017.

Rất đông CĐV nán lại ở nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh để chia vui với các cô gái VTV Bình Điền Long An. Được biết, với chiến thắng trước CLB 4.25 của Triều Tiên, đội VTV Bình Điền Long An được UBND tỉnh Tây Ninh thưởng nóng 2000 USD. Trận "chung kết trong mơ" của VTV Bình Điền Long An với Bangkok Glass (Thái Lan) diễn ra lúc 19 ngày 30/4.