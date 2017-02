Sao võ thuật điện ảnh đánh bại 3 nhà vô địch UFC

Là một người Mỹ, song Steven Seagal lại là một cao thủ của võ Nhật Bản - Aikido, cũng nhờ tài năng này, võ sĩ người Mỹ đã trở thành một diễn viên và đạo diễn phim võ thuật nổi tiếng thế giới từ những năm 1980.

Huyền thoại UFC Silva (trái) từng thua Seagal

Không khó để kể tên những bộ phim võ thuật của Seagal: Above the Law, Hard to Kill, The Glimmer Man..., những bộ phim của ông chủ yếu đề cập tới vấn đề yếu tố tâm linh với những pha bạo lực gây sợ hãi.

Seagal tới Nhật Bản năm 17 tuổi. Ở đó, ông dạy tiếng Anh, nghiên cứu Thiền, và học nhiều môn phái võ thuật. Ông có đai đen Aikido, karate, judo và kiếm đạo. Ông cũng trở thành một người phương Tây đầu tiên mở trường võ thuật tại Nhật Bản.

Với tài năng võ thuật thực sự, rất nhiều võ sĩ đến tận nơi để "tầm sư học đạo" những kỹ năng ra đòn bằng tay lợi hại của Steven, trong đó phải kể tới Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida, 3 nhà vô địch UFC các hạng cân khác nhau.

Nhà vô địch UFC Lyoto Machida (trái) cũng không thể đấu lại những đòn tay của nam diễn viên

Khi đối đầu với Steven Seagal cả 3 võ sĩ trên đều không thể thắng, những cú ra tay nhanh, mạnh dứt khoát của Steven khiến các võ sĩ không kịp tránh né, thua tâm phục khẩu phục. Những trận thắng của diễn viên võ thuật trước nhà vô địch UFC không phải là những trận đấu chính thức tuy nhiên ai cũng phải tấm tắc khen ngợi sự lợi hại của Seagal.

Video Seagal "giải quyết" cả 3 nhà vô địch UFC: