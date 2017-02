SAO ngoại được yêu nhất: Messi hơn đứt Ronaldo, Federer

Thứ Năm, ngày 02/02/2017 00:11 AM (GMT+7)

Mới đây, chiến dịch Sports Sponsorship Barometer đã tổ chức một cuộc khảo sát tại ba thành phố lớn tại Tây Ban Nha là Madrid, Barcelona và Sevilla. Hơn 600 người đã bình chọn ra vận động viên thể thao nước ngoài được yêu thích nhất trong năm 2016.

Messi (hàng trên, bìa trái) là VĐV nước ngoài được yêu thích nhất tại Tây Ban Nha

Kết quả năm 2016 cũng giống với năm trước khi Lionel Messi dẫn đầu. Tiền đạo người Argentina được 93,5 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với năm ngoái. Cristiano Ronaldo vừa trải qua một năm bội thu danh hiệu với chức vô địch Champions League, Euro, Quả bóng vàng cùng FIFA The Best nhưng chỉ đứng thứ 2 với 76,6 điểm.

Trong top 10 còn có thêm 2 cầu thủ bóng đá. Neymar rớt từ thứ 5 năm 2015 xuống thứ 10. Dù không còn thi đấu thể thao chuyên nghiệp song David Beckham vẫn rất được người hâm mộ Tây Ban Nha yêu thích. Cựu thủ quân đội tuyển Anh đứng thứ 6 trong danh sách, trên cả 3 tay đua lừng danh Michael Schumacher, Lewis Hamilton và Valentino Rossi.

Đương kim vô địch Australian Opens 2017, Roger Federer xếp hạng 3 được 31,85 điểm. Tay vợt người Thụy Sỹ đứng trên huyền thoại bóng rỗ Michael Jordan cũng như kình địch của mình trong làng banh nỉ Novak Djokovic.

Top 10 VĐV thể thao nước ngoài được yêu thích nhất Tây Ban Nha năm 2016: