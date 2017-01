Qatar Open ngày 4: Murray nhọc nhằn vào bán kết

Thứ Sáu, ngày 06/01/2017 05:44 AM (GMT+7)

Tứ kết Qatar Open 3-Tomas Berdych hạ 5-Jo-Wilfried Tsonga 7-5 6-3 1-Andy Murray hạ Nicolas Almagro 7-6(4) 7-5 2-Novak Djokovic hạ Radek Stepanek 6-3 6-3 Fernando Verdasco hạ 6-Ivo Karlovic 6-2 7-5 Vòng 2 Brisbane International 5-Rafa Nadal hạ Mischa Zverev 6-1 6-1 1-Milos Raonic hạ Diego Schwartzman 6-3 6-2 4-Dominic Thiem hạ Samuel Groth 7-6(5) 6-3 7-Grigor Dimitrov hạ Nicolas Mahut 6-2 6-4

Murray nhọc nhằn vào bán kết

Dù liên tiếp có được những thắng lợi trong các cuộc đối đầu gần đây tuy nhiên Nicolas Almagro chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với Murray. Cuộc đụng độ của tứ kết Doha này không phải ngoại lệ, tay vợt Tây Ban Nha đã khiến số 1 thế giới phải toát mồ hôi mới có được tấm vé đi tiếp.

Murray trải qua trận đấu vất vả

Cả hai set đấu, Almagro đều chơi cân tài cân sức, tạo ra thế trận giằng co với Murray. Anh thậm chí còn nhỉnh hơn hẳn đối thủ với 32 điểm winner (so với 24 của Murray) và chỉ chịu thua ở những thời khắc quyết định.

Mặc dù vậy, Murray cũng cho thấy những kỹ năng phòng ngự bao sân thượng thừa của mình để giành quyền đi tiếp với tỷ số 7-6(4) 7-5. Ở bán kết tay vợt Anh quốc sẽ gặp gỡ Tomas Berdych, người vượt qua Tsonga ở tứ kết.

Video Murray thắng Almagro:

[2] Novak Djokovic - Radek Stepanek: Khoảng 21h, ngày 5/1 (tứ kết Qatar Open 2017)

Sau khi chia tay HLV Boris Becker và bổ nhiệm Dusan Vemic làm cố vấn, có vẻ như Novak Djokovic đang tìm thấy chính mình. Những thay đổi về chuyên môn chưa thật sự rõ nét, bởi anh chưa phải đụng độ những tay vợt mạnh nhất nhưng Novak đã vui vẻ hơn, hào sảng hơn sau 2 trận đấu tại Qatar Open 2017.

Djokovic (phải) gặp Stepanek tại tứ kết

Có thể lấy môt ví dụ rõ nét nhất, sau trận thắng chóng vánh trước Horacio Zeballos (Argentina), Nole đã tỏ ra vô cùng thân thiện với đối thủ và khán giả, thậm chí anh còn chụp ảnh "tự sướng" với đối thủ với biểu cảm cực kỳ phấn chấn.

Người hiểu rõ nhất Djokovic là Becker, ông từng khẳng định Murray chỉ gặp may khi vượt qua cựu học trò của ông để vươn lên ngôi số 1 do Nole đang gặp quá nhiều bất ổn về tâm lý. Do vậy, tín hiệu lạc quan của tay vợt Serbia sẽ là tin không vui với Murray, ngôi vị số 1 của tay vợt Vương Quốc Anh sẽ bị đe dọa nghiêm trọng bởi Novak.

Đối thủ Novak trong trận tứ kết Qatar Open 2017 là "lão tướng" Stepanek. Đã bước sang tuổi 38 song tay vợt người CH Séc vẫn thể hiện phong độ tốt, ngay đầu năm 2017 anh đã có 4 chiến thắng (2 sơ loại, 2 vòng đấu chính thức) để lọt vào tứ kết Qatar Open.

Novak Djokovic Radek Stepanek Serbia V CH Séc 2 Xếp hạng 107 29 (1987.05.22) Tuổi 38 (1978.11.27) Belgrade, Serbia Nơi sinh Karvina, Czech Republic Monte-Carlo, Monaco Nơi sống Monte-Carlo, Monaco 188 cm Chiều cao 185 cm 78 kg Cân nặng 76 kg Tay phải Tay thuận Tay phải 2 tay Cú trái 2 tay 2003 Thi đấu chuyên nghiệp 1996 2/0 Thắng - Thua trong năm 4/0 0 Danh hiệu năm 2016 0 751/155 Thắng - Thua sự nghiệp 381/300 66 Danh hiệu 5 $107,688,878 Tổng tiền thưởng $11,225,282 Đối đầu: Djokovic 12 -1 Stepanek

Với việc lọt vào tứ kết giải đấu này, Stepanek cũng trở thành tay vợt già nhất lọt vào tứ kết 1 giải ATP, kể từ năm 1995 khi Jimmy Connors 42 tuổi vào tứ kết giải Halle. Nhưng không may anh sẽ phải đụng độ với Novak, tay vợt đã 12 lần vượt qua anh và đang giữ mạch 11 trận thắng liên tiếp. Quá khó để "lão tướng" CH Séc tiếp tục tạo thêm bất ngờ.

[1] Andy Murray - Nicolas Almagro: Khoảng 22h30, ngày 5/1 (tứ kết Qatar Open 2017)

Andy Murray vừa phải trải qua một trận đấu nghẹt thở trước Gerald Melzer, khi anh phải vượt qua 2 loạt tie-break mới vượt qua được đối thủ khó chịu người Áo, nhưng đó là một bài test hữu ích với tay vợt số 1 trước những cuộc chạm trán khó khăn hơn.

"Anh ấy đã chơi tuyệt hay trong phần lớn trận đấu. Nếu anh ấy tiếp tục chơi như vậy trong các giải đấu sắp tới, chắc chắn anh ấy sẽ vươn lên thứ hạng cao trên bảng xếp hạng". Murray nhận xét đầy tôn trọng về Melzer.

Andy Murray Nicolas Almagro V.Q.Anh V TBN 1 Xếp hạng 44 29 (1987.05.15) Tuổi 31 (1985.08.21) Glasgow, Scotland Nơi sinh Murcia, Tây Ban Nha London, Anh Nơi sống Murcia, Tây Ban Nha 6'3" (191 cm) Chiều cao 183 cm 185 lbs (84 kg) Cân nặng 84 kg Tay phải Tay thuận Tay phải 2 tay Cú trái 1 tay 2005 Thi đấu chuyên nghiệp 2003 1/0 Thắng - Thua trong năm 0/0 0 Danh hiệu năm 2016 0 630/174 Thắng - Thua sự nghiệp 387/265 44 Danh hiệu 13 $58,715,019 Tổng tiền thưởng $10,360,930 Đối đầu: Murray 4 -1 Almagro

Với trận thắng trước Melzer, tay vợt Vương Quốc Anh nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp từ năm 2016 lên con số 26 trận và anh sẽ có cơ hội nâng lên thành 27 khi đối đầu với tay vợt Tây Ban Nha - Almagro tại tứ kết Qatar.

Almagro tay vợt tài năng chơi trái 1 tay, từng vươn lên top 10 thế giới vào năm 2011, từng đánh bại Murray tại Roland Garros 2008, tuy nhiên những điều ấy đã là quá khứ. Ở thời điểm hiện tại tay vợt Tây Ban Nha đã tụt xuống 44 thế giới và cứ gặp Murray là thua.

Bốn trận đối đầu gần nhất Andy Murray đều là người giành chiến thắng, ngay cả trong thời kì có phong độ tốt nhất (2010, 2012) tay vợt Tây Ban Nha cũng không thể thắng Murray. Thật khó để Almagro có thể tạo địa chấn trước tay vợt số 1 thế giới.

Video Andy Murrray vất vả vượt qua Melzer (vòng 2 Qatar)

Rafael Nadal - Mischa Zverev: Khoảng 17h30, ngày 5/1 (vòng 2 - Brisbane 2017) Sau chiến thắng 6-3, 6-3 trước tay vợt Alexandr Dolgopolov (Ukraine), Rafael Nadal sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng 2 Brisbane gặp đối thủ người Đức - Mischa Zverev. Đây sẽ là cuộc đụng độ thú vị giữa hai tay vợt đều chơi bằng tay trái.

Lịch thi đấu tứ kết Qatar Open 2017