Lịch thi đấu boxing mới nhất năm 2018

Tháng 1

Ngày Sự kiện / tay đấm Địa điểm

12 :: Claressa Shields vs. Tori Nelson



:: Jesse Angel Hernandez vs. Ernesto Garza III



:: Christina Hammer vs. Lisa Noel Garland Turning Stone, Verona, NY, Mỹ (Showtime)

13 :: Carlos Sardinez vs. Miguel Canido Cordoba, Argentina (Direct TV)

:: Maximiliano Veron vs. Jonathan Eniz Buenos Aires, Argentina (TyC)

17 :: Anthony Mundine vs. Tommy Browne Star City, Pyrmont, Australia (FOX)

20 :: Errol Spence Jr vs. Lamont Peterson



:: Robert Easter Jr vs. Javier Fortuna Barclays, Brooklyn, NY, Mỹ (Showtime)

:: Luis Cusolito vs. Sergio Estrela



:: Cesar Barrionuevo vs. Adrian Veron Catamarca, Catamarca, Argentina (TyC)

27 :: Lucas Matthysse vs. Tewa Kiram



:: Jorge Linares vs. Mercito Gesta



:: Yoshihiro Kamegai vs. Daquan Arnett Forum, Inglewood, California, Mỹ (HBO / BoxNation)



:: Martin Rios vs. Ezequiel Maderna Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina (TyC)

:: Mairis Briedis vs. Oleksandr Usyk Arena Riga, Riga, Latvia

Tháng 2

Ngày Sự kiện Địa điểm

2 :: Ronald Ellis vs. Junior Younan



:: Wellington Romero vs. Samuel Teah



:: Thomas Mattice vs. Rolando Chinea



:: Devin Haney vs. Harmonito Dela Torre WinnaVegas, Sloan, Iowa, Mỹ (Showtime)

3 :: Gilberto Ramirez vs. Habib Ahmed



:: Jerwin Ancajas vs. Israel Gonzalez



:: Jesse Hart vs. Thomas Awimbono



:: Rohan Murdock vs. Frankie Filippone BOA, Corpus Christi, TX, Mỹ (ESPN / BoxNation)

:: Reece Bellotti vs. Ben Jones



:: Ted Cheeseman vs. Carson Jones



:: Lawrence Okolie vs. Isaac Chamberlain O2 Arena, Greenwich, London, Anh (Sky)

:: Guadalupe Guzman vs. Irma Garcia Atizapan de Zaragoza, Mexico (beIN / Azteca)

:: Murat Gassiev vs. Yunier Dorticos Bolshoy Ice Dome, Adler, Nga

4 :: Daigo Higa vs. Moises Fuentes Naha, Okinawa, Nhật Bản

9 :: Javier Clavero vs. Elias Araujo Olimpia, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina (TyC)

10 :: Sergey Lipinets vs. Mikey Garcia



:: Rances Barthelemy vs. Kiryl Relikh



:: Richard Commey vs. Alejandro Luna Alamodome, San Antonio, TX, Mỹ (Showtime)

:: Zolani Tete vs. Omar Andres Narvaez



:: Anthony Yarde vs. TBA



:: Daniel Dubois vs. TBA



:: Bradley Skeete vs. TBA Copper Box, Hackney Wick, London, Anh (BoxNation / BT)

:: Tramaine Williams vs. Alexei Collado



:: Nico Hernandez vs. Jozsef Ajtai



:: Abel Ramos vs. Cesar Berumen



:: Wellington Romero vs. Victor Abreu Hartman Arena, Park City, KS, Mỹ (CBSSN)

16 :: Raymundo Beltran vs. Paulus Moses Reno-Sparks, Reno, NV, Mỹ (ESPN / ESPN Deportes)

17 :: Danny Garcia vs. Brandon Rios



:: David Benavidez vs. Ronald Gavril Mandalay Bay, Las Vegas, NV, Mỹ (Showtime)

:: George Groves vs. Chris Eubank Jr



:: Ryan Walsh vs. Isaac Lowe



:: Arfan Iqbal vs. Simon Vallily Manchester Arena, Lancashire, Anh (ITV PPV)

24 :: Wisaksil Wangek vs. Juan Francisco Estrada



:: Brian Viloria vs. Artem Dalakian



:: Carlos Cuadras vs. McWilliams Arroyo Forum, Inglewood, CA, Mỹ (HBO)

28 :: Daniel Roman vs. Ryo Matsumoto Korakuen Hall, Tokyo, Nhật Bản

Tháng 3

Ngày Sự kiện Địa điểm

1 :: Luis Nery vs. Shinsuke Yamanaka



:: Ryosuke Iwasa vs. Ernesto Saulong Kokugikan, Tokyo, Nhật Bản

3 :: Sergey Kovalev vs. Igor Mikhalkin



:: Dmitry Bivol vs. Sullivan Barrera MSG,, New York, NY, Mỹ (HBO)

:: Deontay Wilder vs. Luis Ortiz



:: Andre Dirrell vs. Jose Uzcategui Barclays,, Brooklyn, NY, Mỹ (Showtime)

:: Kell Brook vs. Siarhei Rabchanka



:: Gamal Yafai vs. Gavin McDonnell



:: David Allen vs. TBA Sheffield Arena, Yorkshire, Anh (Sky)

10 :: Oscar Valdez vs. Scott Quigg



:: Jessie Magdaleno vs. TBA StubHub, Carson, CA, Mỹ (ESPN / ESPN Deportes)

17 :: Jose Carlos Ramirez vs. Amir Imam



:: Felix Verdejo vs. TBS



:: Teofimo Lopez vs. TBS



:: Michael Conlan vs. TBS MSG, NY, NY, Mỹ (ESPN / ESPN Deportes)

:: Darragh Foley vs. TBA Star City, Pyrmont, Australia (Epicentre.tv)

28 Ryan Martin vs. Luis Eduardo Florez, 10 rounds, junior welterweights



Brian Ceballo vs. Luies Alberto Longoria, 6 rounds, welterweights



Anthony Chavez vs. Carlos Apodaca, 4 rounds, featherweights



Serhii Bohachuk vs. Javier Alboncia, 6 rounds, junior middleweights



Jose Casillas vs. May Gorduna, 4 rounds, bantamweights



Luis Rosales vs. Guadalupe Arroyo, 6 rounds, featherweights



Mike Melikyan vs. Alfredo Hernandez, 4 rounds, junior welterweights At Hollywood, Calif

30 Hadillah Mohoumadi vs. Nadjib Mohammedi, 12 rounds, super middleweights



Herve Lofidi vs. Nick Kisner, 12 rounds, cruiserweights At Levallois, Pháp

Bilal Laggoune vs. Simon Barclay, 12 rounds, cruiserweights

At Gent, Bỉ

31 Raymond Serrano vs. Malik Hawkins, 10 rounds, welterweights



Ronald Ellis vs. Taneal Goyco, 8 rounds, super middleweights



Tramaine Williams vs. Antonio Rodriguez, 6 rounds, junior featherweights



Devin Haney vs. TBA, 8 rounds, lightweights



Darmani Rock vs. Ronny Hale, 6 rounds, heavyweights



Branden Pizarro vs. Charles Mulindwa, 6 rounds, lightweights



Jeremy Cuevas vs. Efrain Cruz, 6 rounds, lightweights



Sam Teah vs. TBA, 6 rounds, lightweights



Gadwin Rosa vs. Jesus Lule, 6 rounds, junior lightweights



Romuel Cruz vs. TBA, 4 rounds, bantamweights



Josue Rosa Jr. vs. Steven Lopez, 4 rounds, junior bantamweights



Joey Alday Jr. vs. Mike Crain, 4 rounds, junior middleweights At Philadelphia

Anthony Joshua vs. Joseph Parker, 12 rounds, IBF/WBA/WBO heavyweight title unification



Alexander Povetkin vs. David Price, 12 rounds, heavyweights



Ryan Burnett vs. Yonfrez Parejo, 12 rounds, for Burnett's WBA bantamweight title



Anthony Crolla vs. Edson Ramirez, 10 rounds, lightweights



Josh Kelly vs. Carlos Molina, 10 rounds, welterweights



Joe Cordina vs. Hakim Ben Ali, 10 rounds, lightweights



Joshua Buatsi vs. Bartolmiej Grafka, 6 rounds, light heavyweights



Sean McGoldrick vs. Ricky Little, 6 rounds, bantamweights



Morgan Jones vs. Mose Auimatagi Jr., 6 rounds, super middleweights At Cardiff, Wales

Tháng 4

1 Mark DeLuca vs. Ramses Agaton, 8 rounds, junior middleweights



Jason Quigley vs. Daniel Rosario, 8 rounds, middleweights



Yamaguchi Falcao vs. Richar Gutierrez, 8 rounds, middleweights



Damon Allen Jr. vs. Alex Del Bosque, 8 rounds, lightweights



Raymond Moylette vs. Matt Doherty, 6 rounds, lightweights



Mike Ohan Jr. vs. Anthony Everett, 6 rounds, welterweights



Joe Farin vs. Jaco Matos, 4 rounds, welterweights



Jillian Diauto vs. Karen Dulin, 4 rounds, female lightweights



Travis Gambardella vs. Lionel Young, 4 rounds, middleweights



Carlos Gongora vs. Lenwood Dozier, 6 rounds, middleweights At Quincy, Mass

5 Gloferson Ortizo vs. TBA, 6 rounds, junior welterweights



Misael Elias Jr. vs. Eric Gomez, 4 rounds, junior welterweights



Alejandro Lopez Huerta vs. Jaime Miranda, 4 rounds, lightweights At Costa Mesa, Calif.:

7 Marlen Esparza vs. Laetizia Campana, 8 rounds, female junior bantamweights



Hector Tanajara Jr. vs. TBA, 8 rounds, junior lightweights



Pablo Rubio Jr. vs. Andres Balderas, 6 rounds, junior featherweights



Rigoberto Hermosillo vs. TBA, 6 rounds, featherweights



Aidar Sharibayev vs. Enrique Tinoco, 10 rounds, cruiserweights At Los Angeles (Estrella TV)

Brandon Robinson vs. Oscar Riojas, 8 rounds, super middleweights



Jose Gonzalez vs. Zac Ramsey, 8 rounds, junior welterweights



Marcus Bates vs. Raeese Aleem, 8 rounds, junior featherweights



Steven Ortiz vs. David Perales, 8 rounds, lightweights



Carlos Rosario vs. Seifullah Wise, 6 rounds, junior lightweights



Jordan Peters vs. Joshaphat Ortiz, 6 rounds, lightweights



Colby Madison vs. Guillermo Del Rio, 4 rounds, heavyweights



Rasheed Johnson vs. Latorrie Woodberry, 4 rounds, welterweights



Poindexter Knight vs. Vincent Floyd, 4 rounds, welterweights



Jesus Perez vs. Sultan Isakov, 4 rounds, welterweights At Philadelphia

8 Jarrett Hurd vs. Erislandy Lara, 12 rounds, IBF/WBA junior middleweight unification



Caleb Truax vs. James DeGale, rematch, 12 rounds, for Truax's IBF super middleweight title



Julian Williams vs. Nathaniel Gallimore, 12 rounds, IBF junior middleweight eliminator



Sergio Mora vs. Alfredo Angulo, 8 rounds, super middleweights



Emanuel Medina vs. Saul Corral, 8 rounds, welterweights



Xavier Martinez vs. TBA, 8 rounds, junior lightweights



Ava Knight vs. Mayela Perez, 6 rounds, female flyweights



Ahmed Mahmood vs. Sharone Carter, 8 rounds, featherweights At Las Vegas

Jose Zepeda vs. TBA, 10 rounds, junior welterweights At Coahuila, Mexico

Jhonny Gonzalez vs. Marlyn Cabrera, 10 rpounds, junior lightweights At Ixtapa, Mexico:

Karim Mayfield vs. Gaku Takahashi, 8 rounds, welterweights



Willie Shaw Jr. vs. TBA, 6 rounds, junior welterweights



Lennard David vs. David Cruz Rivera, 4 rounds, lightweights



Ricardo Pinnel vs. Enrique Gallegos, 6 rounds, middleweights



Topie Pedro vs. Marquita Lee, 4 rounds, female junior featherweights



Roberto Andres Salas vs. Ignacio Zambrano, 4 rounds, cruiserweights At San Francisco

13 Francisco Vargas vs. Rod Salka, 10 rounds, junior lightweights



Genaro Gamez vs. Recky Dulay, 8 rounds, lightweights



Javier Martinez vs. TBA, 6 rounds, featherweights



Aaron McKenna vs. TBA, 4 rounds, welterweights



Rommel Caballero vs. TBA, 4 rounds, junior lightweights



Javier Padilla vs. TBA, 6 rounds, junior featherweights At Indio, Calif