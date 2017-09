Kinh điển Nadal - Federer: Giữ lại điều tốt đẹp cho lần cuối

(Tin tennis - Tin US Open) Người có lỗi trong việc chưa thể có một trận đấu giữa Nadal và Federer ở US Open lần này là Federer.

Video Federer gục ngã trước Del Potro:

Federer thất bại trước Del Potro là một khả năng lớn hơn việc Nadal thua Rublev. Del Potro là nhà vô địch Grand Slam, đã từng thắng tất cả các tay vợt đáng kể của ATP, còn Rublev là một ngôi sao của tương lai mà mỗi lần tham dự Grand Slam giờ đây là một lần “tới trường”.

Federer đánh mất mình trước Del Potro

Nhưng vấn đề ở chỗ Federer đã tự thua trước khi thế giới được thấy một Del Potro bày ra những thứ vũ khí huỷ diệt, gồm:

- Lỗi kép lúc cầm giao bóng ở game 11 để Del Potro có break point đầu tiên của set 1.

- Lỗi kép khi giao bóng 30-40 để Del Potro bẻ game ngay đầu set 3.

Đây là trận đấu mà Federer giao bóng có vấn đề nhất từ US Open dù các chỉ số không quá tệ (ăn bóng 2 57% và bóng 1 73%). Không chỉ nhiều lỗi kép nhất (5 so với tần suất 4-2-1-2 của 4 trận đấu trước đó), những sai số luôn tới ở những thời khắc quan trọng như đã nói trên.

Không những thế khi "Tàu tốc hành" chọn thời điểm để tràn lưới với cú serve-volley khi cứu breakpoint đó là sai lầm chồng chất sai lầm, dù cho anh đã ép sát lưới, thu hẹp góc đánh của đối thủ. Vấn đề nằm ở chỗ, Federer đã trả giao bóng vào thuận tay của Del Potro.

Thuận tay và giao bóng là hai vũ khí gần như duy nhất của Del Potro, và bản thân tay vợt này cũng không hề che giấu điều đó. Khi trả lời trên sân sau trận thắng kinh điển trước Dominic Thiem, Del Potro đã nói trên truyền hình đó là 2 điều anh cần phát huy để nuôi mộng thắng Federer, người anh đã thua nhiều gấp 3 lần thắng sau hơn 20 cuộc đối đầu.

Quả thực, trong khi thế giới đồng thuận với nhau về bí quyết để lên ngôi của những nhà vô địch Grand Slam hay những ngôi sao tương lai ở điểm họ đều phải có cú trái xuất sắc, cú thuận tay của Del Potro lại hay tới mức đôi khi bù đắp được cho cú trái gần như bị phế (chỉ cắt và đẩy) do chấn thương cổ tay dai dẳng.

Con số thống kê cho thấy số lần bắn lưới từ trái tay ghi điểm của Del Potro là nhiều hơn thuận tay (6 so với 5), nhưng sự chênh lệch giữa “2 càng” của Del Potro rất rõ ràng, và Federer có thể sẽ hối tiếc vì anh lên lưới nhiều lần hơn sau khi ép vào phải của đối thủ (7 so với 6).

Federer là một huyền thoại vĩ đại bậc nhất của môn thể thao này nhưng không phải lúc nào cũng lạnh lùng, cũng đưa ra quyết định đúng như người ta đã nhận thấy nhiều lần trong giai đoạn 2013 – 2015. Và ở sân Arthur Ashe với Del Potro là thêm một lần nữa.

Trước kia Federer khi đấu với Djokovic hay Nadal thường chơi không tốt như trước đó, thậm chí là trận đấu chỉ cách đó 2 ngày (Wimbledon 2015, Roland Garros 2018…). Tâm lý khiến cho anh giao bóng không tốt và tràn lưới cũng không hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Federer lỡ hẹn Nadal ở US Open

Tennis lại là môn thể thao của tâm lý bên cạnh thể lực và kỹ thuật. Kỹ thuật thượng thừa của Federer không biến mất, chỉ có tâm lý làm anh suy yếu trong khi thể lực của anh không ở trạng thái tương tự như ở thời điểm lên ngôi Australian Open và Wimbledon.

Về tâm lý, nó tệ tới mức đôi khi vợ của anh, Mirka không che giấu nổi sự thất vọng, chán chường khi thấy Federer đánh mất mình.

Cú smash rúc lưới ở gần cuối trận đấu là như thế. Tâm lý khiến anh không thể smash “một phát chết ngay” ở cú đầu, tâm lý khiến anh bật nhảy sớm hơn nên đã tiếp xúc với bóng khi đang rơi xuống và bóng găm vào lưới.

Và tâm lý cùng với thể lực là nguyên nhân cho những cú volley thường khó hỏng lại hỏng như cú vồ lưới dẫn tới match point.

Federer sau trận nói rằng sự chuẩn bị thiếu chất lượng khiến anh không có phong độ tốt và đáng thua. Nó là hệ quả của chấn thương lưng tái phát ở Rogers Cup chỉ 3 tuần trước giải.

Federer thú nhận anh đã đánh mất sự tự tin, đã nghĩ có thể thua, đã nghĩ rằng trận đấu này tuỳ thuộc vào phong độ của Del Potro, và tốt hơn là dừng lại ở tứ kết (và không gặp Nadal).

Đó có thể là nỗi thất vọng lớn cho những kỳ vọng ở Federer, nhưng cũng có khi lại làm cho cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại, giữa anh với Nadal không diễn ra ở thời điểm này trở thành một điều hay. Giữ lại điều tốt đẹp cho lần sau cuối – Save the best for last – là một chân lý, nhất là khi Federer chưa bao giờ nói tới chuyện treo vợt.

Năm 2017 của Federer cho tới lúc này đã vĩ đại rồi. Anh vẫn chưa thua trong cuộc đua ngôi vị số 1 của năm trước Nadal, người cũng phải chứng tỏ mình trước Del Potro!