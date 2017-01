Federer - Wawrinka: Xứng danh anh hùng (BK Australian Open)

Cặp bạn thân đồng hương người Thụy Sĩ giàu duyên nợ Roger Federer và Stan Wawrinka bước vào cuộc so tài đáng chờ đợi tại Melbourne Park năm nay sau khi đã cùng thắng thuyết phục 3-0 trước những đối thủ của mình là Mischa Zverev và Jo-Wilfried Tsonga ở tứ kết.

Federer lại có thêm một trận kịch chiến 5 set đầy cảm xúc ở Úc mở rộng năm nay

Do đã quá hiểu nhau nên FedEx và "Stan The Man" đều chủ động nhập cuộc với tâm thế tấn công thay vì thăm dò đối thủ để chiếm thế chủ động. Set 1 đã diễn ra với thế trận giằng co và phải đến game đấu cuối cùng của set này, Federer mới có break sau một cú đánh không qua lưới của đối thủ giúp anh thắng 7-5.

Set 2, FedEx vẫn là người tỉnh táo hơn. Một break ở game thứ 6 là đủ để tay vợt từng 4 lần đăng quang Úc mở rộng thắng 6-3 ở set này.

Giữa lúc khó khăn, Stan Wawrinka bỗng vùng lên mạnh mẽ. Nhà ĐKVĐ đơn nam Mỹ mở rộng thắng liên tiếp các set 3 và 4 với tỉ số lần lượt là 6-1 và 6-4 để cân bằng tỉ số trận đấu 2 đều để đẩy đối thủ vào set 5 quyết định.

Trong set cuối, tưởng chừng Federer - tay vợt đã bước sang tuổi 35 sẽ chịu bất lợi lớn thì một break anh có được từ lỗi giao bóng kép của Wawrinka đã tạo nên biến chuyển lớn ở set này. FedEx duy trì lợi thế đó để thắng 6-3 ở set này trong niềm sung sướng vỡ òa của người hâm mộ "Tàu tốc hành".

Thắng nhọc nhằn Stan Wawrinka ở trận đấu 5 set kéo dài 3 giờ 5 phút, Roger Federer tiến bước vào trận chung kết đơn nam Úc mở rộng năm nay và chờ đón đối thủ của mình là người thắng trong cặp bán kết giữa Rafael Nadal và Grigor Dimitrov. Một trận chung kết trong mơ giữa Federer và Nadal tái hiện thời đỉnh cao giữa họ là điều hoàn toàn khả thi.