F1 – Australian GP 2018: Kết cục đầy bất ngờ!!!

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 01:46 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Bằng chiến thuật cực kỳ hợp lý, cộng thêm chút may mắn nhờ sự xuất hiện của xe an toàn (SC- Safety Car) - Sebastian Vettel đã chiến thắng ngoạn mục ở chặng đua mở màn mùa giải tại Australian GP.

Albert Park Circuit chiều chủ nhật, so với kết quả phân hạng, chỉ có Bottas xuất phát thứ 15 do thay hộp số bị hư hỏng từ vụ va chạm tại vòng phân hạng thứ 3(Q3) chiều thứ 7. Với sự thay đổi này, Alonso của McLaen sẽ xuất phát ở vị trí cuối cùng trong tốp 10, ngay phía trước đồng đội Stoffel Vandoorne. Trong tốp đầu, chỉ có bộ đôi Red Bull sử dụng bộ lốp cứng hơn(SupperSoft), các tay đua khác sử dụng lốp UltraSoft mà họ đã chạy ở Q2, nên chiến thuật lốp của Red Bull sẽ khác biệt so với nhóm còn lại. Chiến thuật 1pit-stop vẫn sẽ là chủ đạo được các đội đua áp dụng cho chặng đua này. Dự báo khả năng có mưa trong chặng đua sẽ ở mức thấp.

Tình huống xuất phát Australian GP 2018.

Trở lại vạch xuất phát, khi tín hiệu được bật lên, vòng đua đầu tiên trôi qua với chỉ có thay đổi ở vị trí thứ 4 khi Max Verstappen để cho Kevin Magnussen của Haas vượt lên. Trong gần 10 vòng đầu tiên, với việc Hamilton, Raikkonen và Vettel tách tốp bằng khoảng cách tương đối lớn. Nên sự chú ý của đoàn đua được tập trung vào Red Bull khi Daniel Ricciardo vượt qua Nico Hulkenberg của Renault và Verstappen trượt lề ở cua số 1 khiến tay đua người Hà Lan rơi xuống hạng 8. Tay đua thứ 2 của Mercedes là Valtery Bottas đã rất khó khăn mới có thể qua mặt Esteban Ocon lên hạng 13. Tay đua tân binh Sergey Sirotkin của Williams trở thành tay đua bỏ cuộc đầu tiên của mùa giải chỉ sau 4 vòng chạy.

Pha trượt lề gây rất nhiều khó khăn cho Verstappen trong chặng đua sau đó.

Diễn biến tiếp theo đến từ tình huống Marcus Ericsson của Sauber phải kết thúc cuộc đua sớm ở vòng thứ 5 và Pierre Gasly của Toro Rosso vòng thứ 14 cũng rời cuộc chơi. Trong thời gian này Ricciardo (hạng 6) liên tục tấn công Magnussen và Roman Grosjean cùng của Haas cho vị trí thứ 4. Ở tốp dẫn đầu, Hamilton và Raikkonen thay phiên nhau thiết lập vòng chạy nhanh nhất (fastest lap), trong khi đó Vettel chạy ở vị trí thứ 3 cùng mục tiêu giữ lốp để có thể tính đến một chiến thuật lốp khác biệt so với hai tay đua ở phía trước.

Điểm nhấn đặc biệt tạo ra kết quả đầy bất ngờ trong chặng đua tại Albert Park có lẽ đến từ sau lượt pit-stop đầu tiên và duy nhất của các tay đua. Raikkonen thực hiện lần dừng kỹ thuật của mình ở vòng 19, ngay lập tức Mercedes phản ứng bằng việc đưa Hamilton vào pit-stop ngay vòng sau đó nhằm duy trì ưu thế trước đối thủ trên đường chạy. Vettel vượt lên dẫn đầu đoàn đua và chưa cho thấy dấu hiệu sẽ dừng lại thay lốp trong một vài vòng chạy tiếp theo. Verstappen pit-stop vòng thứ 22, còn Bottas vẫn nằm ngoài tốp 10 khi gặp khó khăn không thể vượt qua Perez của Force India ở phía trước. Ferrnando Alonso tận dụng pha trượt lề của Carlos Sainz–Renault để vượt lên thứ 7.

Kịch tính được đẩy lên cao trào sau sự cố của bộ đôi Haas là Magnussen và Grosjean.

Đó cũng là thời điểm kịch tính bắt đầu, vòng thứ 23 là lúc Magnussen thực hiện lần pit-stop của mình khi đang xếp hạng 4. Trở lại đường đua, tay đua này chưa kịp hoàn thành vòng chạy thì buộc phải bỏ cuộc đầy tiếc nuối khi bánh sau bên trái của anh đã không được đội ngũ kỹ thuật lắp chặt đúng cách. Vận rủi của Haas chưa dừng lại ở đó. Vòng thứ 26, cũng đang ở vị trí thứ 4, Grosjean có lần dừng thay lốp, trở lại đường đua và tay đua này cũng chỉ thoát cua số 1 thì bắt buộc phải dừng lại khi một chiếc lốp bên trái của anh không được lắp chặt. Có thể nói đây là một thảm họa hy hữu trong F1 với đội đua nước Mỹ - cả hai tay đua của họ bị loại với cùng một lỗi kỹ thuật chủ quan của con người!? Ngoài ra Haas còn chịu sự điều tra của giám sát đường đua sau chặng đua vì đã để xảy ra tình trạng mất an toàn trên đường đua từ sự cố nếu trên.

Với việc chiếc xe của Grosjean nằm trên đường đua, tín hiệu xe an toàn ảo (VSC- Virtual Safety Car) xuất hiện trên đường đua vòng thứ 28 – đồng nghĩa với việc cấm vượt và các tay đua phải giảm tốc chạy an toàn trên cả đường đua. Ferrari nắm bắt ngay cơ hội tuyệt vời này để điều Vettel vào thay lốp. Trở lại đường đua ngay trước mặt Hamilton khiến tay đua này ngỡ ngàng. Tay đua người Anh lập tức liên lạc với đội đua qua team radio để thắc mắc tại sao khi VSC xuất hiện, không ai thông báo cho anh biết Vettel đang pit-stop để anh có thể chạy với tốc độ tới hạn cho phép và có cơ hội vượt qua Vettel khi tay đua này ra khỏi khu vực kỹ thuật!?

Sau khi SC xuất hiện Hamilton cũng mất đi lợi thế 7giây khi Raikkonen bám sát phía sau anh. Sc rời đường đua ở vòng thứ 31, lúc này thứ tự tốp đầu là Vettel, Hamilton, Raikkonen, Ricciardo, Alonso, Verstappen, Hulkenberg, Vandoorne, Bottas và Sainz.

Safety Car xuất hiện đã làm cục diện cuộc đua đổi chiều …

Ở thời điểm này Hamilton bất lợi hơn đối thủ Vettel khi mà bộ lốp Soft của anh cũ hơn so với đối thủ 7 vòng chạy, tay đua này có lẽ cần đến những cú bứt tốc mạnh mẽ của chiếc W09 để có thể thay đổi cục diện cuộc đua.

Thời điểm cuộc đua trôi qua khoảng 40 vòng là lúc xuất hiện các pha cạnh tranh hấp dẫn trên đường đua. Raikkonen luôn phải tập trung cao độ trước sự tấn công của Ricciardo cho vị trí podium của mình. Còn phía sau, Alonso cũng gặp khó không kém trước sức trẻ của Verstappen cho hạng 5. Hulkenberg cũng không dễ dàng bảo vệ vị trí thứ 7 của mình trước sự cạnh tranh của Bottas và những tay đua đang chờ đội thời cơ ngay sau tay đua số #77 là Vandoorne và Sainz.

… Vettel từ kẻ bám đuổi thành người dẫn đầu.

Nhưng không thể bỏ qua cuộc chiến thực sự nghẹt thở cho vị trí số 1 của Vettel và Hamilton – Trong khi tay đua #44 luôn tận dụng các phân vùng cho phép kích hoạt DRS để thiết lập fastest lap và thu hẹp khoảng cách với xe #5 nhờ ưu thế vượt trội về tốc độ của chiếc W09. Nhưng Vettel cũng biết cách tận dụng tối đa sự ổn định của chiếc SF71-H để vượt qua các góc cua với tốc độ cao nhằm duy trì ưu thế mong manh trên đường đua của mình. Sự cạnh tranh chỉ kéo dài đến vòng thứ 48, trong một tình huống tấn công Vettel ở góc cua số 9, Hamilton đã có pha phanh khóa bánh và rớt lại phía sau hơn 2 giây so với đối thủ - đây có thể là dấu chấm hết cho cơ hội của anh ở chặng đua này. Dù trong vài vòng tiếp theo, nhà ĐKVĐ liên tiếp thu hẹp khoảng cách với đối thủ còn gần 1 giây, nhưng đến vòng thứ 54 Hamilton gần như chấp nhận chỉ về đích thứ 2 để bảo toàn bộ lốp hiện tại của anh có thể cán đích an toàn. Cán đích thứ 2 nhưng có thể coi đây là một thất bại của cá nhân Hamilton và Mercedes trong một chặng đua mà họ được đánh giá có nhiều lợi thế!

Podium kép và chiến thắng của Ferrari tại Australian GP 2018.

Mọi nỗ lực của các tay đua bám đuổi không thể thay đội được kết quả chặng đua. Chặng đua khai màn mùa 2018 - Australian GP đã kết thúc với các vị trí trong tốp có điểm lần lượt là bộ đôi Ferrari với Vettel hạng 1 và Raikkonen hạng 3. Nhà ĐKVĐ Hamilton ngậm ngùi hạng 2 trong một chặng đua đầy tiếc nuối. Bộ đôi Red Bull đạt thành tích hạng 4 và 6 của Ricciardo và Verstappen. Alonso mở ra một khởi đầu lạc quan cùng McLaren khi cán đích hạng 5 cùng đồng đội Vandoorne hạng 9 sau một ngày đua phân hạng không được như mong muốn. Hulkenberg và Sainz (hạng 7-9) cùng với Bottas (hạng 8) khép lại tốp 10 của riêng 5 đội đua hàng đầu Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren và Renault. Một tân binh khác là Charles Leclerc của Sauber hoàn thành chặng đua F1 đầu tiên trong sự nghiệp của mình với vị trí thứ 13.

Australian GP khép lại bằng một chặng đua đầy kịch tính, nó hứa hẹn sẽ đem đến một mùa giải 2018 chắc chắn sẽ đầy cảm xúc qua từng vòng đua. Đón đợi chặng đua tiếp theo – Bahrrain GP sẽ khởi tranh sau gần 2 tuần nữa, từ 04-08/4/2018 tại Bahrrain International Circuit.