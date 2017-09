Đua xe F1, Italian GP: "Mũi tên bạc" bay vút, cho đối thủ "hít khói"

Thứ Năm, ngày 07/09/2017 00:02 AM (GMT+7)

Sau khi vượt qua huyền thoại người Đức Michael Schumacher để trở thành người dẫn đầu về số pole giành được vào ngày thứ 7, Hamilton đã chuyển hóa dễ dàng pole thứ 69 của mình thành chiến thắng thứ 6 trong mùa giải vào ngày Chủ nhật. Ngoài ra anh còn trở thành tay đua đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp trong năm 2017. "Viên ngọc đen" giờ đây đã về nhất ở 3 trên 4 chặng gần nhất trên đất Ý, và tổng cộng 4 chức vô địch tại Monza, chỉ còn kém kỷ lục gia Schumacher một lần chiến thắng nữa mà thôi.

Lewis Hamilton về nhất trong cuộc đua nhanh thứ 5 lịch sử

Tiện nói tới Schumacher và tốc độ, tốc độ trung bình của Hamilton trong chặng đua vừa qua là 243,626 km/h, đó là con số nhanh thứ 5 trong lịch sử, giúp cho Italian GP 2017 là chặng đua nhanh nhất của F1 kể từ cuộc đua vào năm 2006, nơi mà Schumacher giành chiến thắng với tốc độ trung bình 245,814 km/h.

Với chức vô địch lần thứ 59 tại F1, Hamilton tiếp tục tiến thêm 1 bước nữa trong việc chạm đến kỷ lục chiến thắng của Schumacher, nhưng quan trọng hơn cho tay lái người Anh là giờ đây anh đã dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân lần đầu tiên mùa giải này. Lần cuối cùng anh đứng vị trí số 1 trên BXH cũng chính vào thời điểm sau Italian GP năm 2016, khi anh nhiều hơn người xếp thứ 2 Nico Rosberg 2 điểm trước khi đến với Singapore.

Valtteri Bottas về đích thứ 2 đằng sau Hamilton để giúp Mercedes có được chiến thắng 1-2 thứ 3 trong mùa giải. Tay đua người Phần Lan giờ đây đã có được 18 podiums, nhiều hơn 1 lần so với nhà vô địch thế giới năm 1982 Keke Rosberg có thể làm được trong sự nghiệp. Tuy nhiên anh còn hai 'ngọn núi' cao phía trước cần vượt qua, đó là Kimi Raikkonen (88 podiums) và Mika Hakkinen (51 podiums) nếu muốn trở thành người Phần Lan thành công nhất.

Niềm vui không trọn vẹn cho Ferrari tại Monza

Với Ferrari, cuối tuần kỷ niệm 70 năm của họ không thực sự diễn ra như họ đã kỳ vọng, nhưng dù sao Sebastian Vettel vẫn có thể mang về podium thứ 10 của năm 2017, trở thành tay đua đầu tiên làm được điều này. Cả anh và Hamilton đều đang trong chuỗi 18 chặng đua ghi điểm, tính từ chặng đua tại Nhật Bản vào năm ngoái.

Daniel Ricciardo xếp thứ 4, và anh đã tiến rất gần trong việc có được vị trí podium của Vettel, nhưng dù sao anh cũng có thể hài lòng sau khi tăng được 12 bậc kể từ lúc xuất phát cuộc đua. Tay đua người Australia cũng giành được vòng chạy nhanh nhất lần đầu tiên trong năm này và đạt danh hiệu Tay đua của ngày lần thứ 2. Lần trước khi anh có được danh hiệu do người hâm mộ bình chọn là khi kịch bản tương tự xảy ra, khi Ricciardo tăng 14 bậc từ vị trí thứ 19 tại Silverstone 1 tháng trước.

Daniel Ricciardo giành danh hiệu Driver of the day do fan bầu chọn

Esteban Ocon cán đích hạng 6 đồng nghĩa với việc tay lái trẻ người Pháp tiếp tục chuỗi thành tích đáng khen ngợi là chỉ 1 lần duy nhất về đích ngoài top ghi điểm tại Monaco, trong khi người đồng đội Sergio Perez về thứ 9 để Force India có được lần thứ 10 ghi điểm kép trong năm 2017. Chỉ có Mercedes (12 chặng) và Ferrari (11) có nhiều lần hơn đội đua 'báo hồng'.

Williams cũng là một đội đua có cả hai tay lái ghi được điểm ở Monza với Lance Stroll và Felipe Massa lần lượt xếp thứ 7 và 8. Dù vậy đây mới là lần thứ 2 trong năm đội đua này có thể làm được điều này.

Williams có chặng ghi điểm kép thứ 2 trong năm 2017

Bắt đầu cuộc đua thứ 13 ở vị trí thứ 13 trên chiếc xe RB13, Max Verstappen có thể sẽ phải gặp nhiều vận đen hơn trong cuộc đua, và đúng như vậy khi ngay ở đầu chặng, anh đã bị nổ lốp sau khi va chạm với Massa. Dù thế, với sự cố gắng đã giúp anh vươn lên và chiếm được vị trí thứ 10 và 1 điểm khi về đích.

Nhưng tay lái trẻ mang số 33 vẫn tiếp tục đứng cuối cùng về số vòng hoàn thành được trong năm nay với 457 vòng, rút ngắn đôi chút khoảng cách với hai tay đua phía trên Fernando Alonso và Jolyon Palmer do họ đều đã phải bỏ cuộc tại Monza chiều Chủ nhật.

Stoffel Vandoorne là một cái tên nữa phải bỏ cuộc, điều đó khiến cho McLaren có được DNF kép thứ 4 trong 2017, một thống kê khó có thể chập nhận được. Nhưng với việc chặng đua sau sẽ diễn ra tại Singapore, họ có thể hy vọng vào một kết quả thuận lợi sẽ tới với mình.

Chặng đua thứ 14 sẽ diễn ra tại vịnh Marina, đất nước Singapore vào cuối tuần sau, vào ngày 17/09 tới.