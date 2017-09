Đua xe F1, Italian GP 2017: Mercedes “lộ” quyết tâm cân bằng Ferrari

Chủ Nhật, ngày 03/09/2017 06:39 AM (GMT+7)

Trở lại với chặng đua cuối tuần lễ này, bước vào phiên chạy thử nghiệm FP1, tay đua Lewis Hamilton đã duy trì được phong độ ấn tượng của mình sau đợt nghỉ giữa mùa giải khi tiếp tục thiết lập được thành tích cao nhất một vòng chạy tại Monza.

Đường đua Autodromo Nazionale Monza

Trên đường đua sân nhà của đội đua Ferrari, Hamilton đã cùng chiếc W08 EQ Power+ thiết lập được thành tích 1 phút 21 giây 537 ‰ cho một vòng chạy, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng thành tích phiên chạy thử nghiệm FP1 tại Monza. Cũng không có bất ngờ, tay đua Valtteri Bottas đã chiếm lĩnh vị trí tiếp theo khi chậm hơn người đồng đội 0,435 giây.

Lewis Hamilton nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP1

Bộ đôi tay đua của đội Ferrari đã sở hữu hai vị trí tiếp theo, tuy nhiên điều bất ngờ đã đến với người hâm mộ, khi thành tích của cả hai tay đua đều chậm hơn người đứng đầu một khoảng cách rất lớn, cụ thể tay đua Sebastian Vettel chậm hơn 1,115 giây và tay đua Kimi Raikkonen chậm hơn 1,152 giây. Nhiều luồng dư luận đã nêu lên sự thắc mắc với sự chênh lệch này, tuy nhiên câu trả lời rằng đây mới chỉ là phiên chạy thử nghiệm, người hâm mộ đội đua Ferrari không có gì đáng phải lo lắng.

Số lượng, loại lốp đã được các đội đua thử nghiệm tại phiên chạy thử FP1

Phiên chạy thử FP1 này đã phản ánh đúng thực tế thực lực các đội đua khi bộ đôi tay đua của đội Red Bull Racing chia nhau hai vị trí quen thuộc từ lâu được xem như là hai vị trí mặc định ngay phía sau Ferrari. Có một đặc điểm đáng lưu ý là cả hai chiếc RB13 mang động cơ TAG Heuer đều được gắn động cơ mới khi đến với chặng đua này. Điều này cũng đồng nghĩa họ sẽ gia nhập vào nhóm xuất phát gồm Fernando Alonso của đội đua McLaren, Carlos Sainz của đội đua Toro Rosso bởi cả nhóm này đều bị nhận án phạt do thay động cơ và thông tin này đã được xác nhận vào sáng sớm ngày thứ 6.

Mặc dù cùng bị nhận án phạt, tuy nhiên việc sử dụng động cơ mới đã được cải tiến mang đến hy vọng sẽ giúp cho hai tay đua của đội đua Red Bull có cơ hội điều khiển chiếc xe đua có sức cạnh tranh hơn hiện tại.

Kết quả tốp 10 phiên chạy thử FP1:

Các đội đua đã tận dụng hầu hết thời gian tại phiên chạy thử nghiệm FP2 để tiến hành thử nghiệm rất nhiều gói nâng cấp cho chính chặng này và thậm chí là toan tính dùng để nâng cấp cho những chặng tiếp theo.

Sebastian Vettel của Ferrari và bộ đôi tay đua của đội đua Mercedes đã dành nhiều thời gian nhất trong phiên chạy thử nghiệm này. Tuy nhiên, cho dù cài đặt thông số nào để thử nghiệm thì kết quả vẫn không thay đổi gì nhiều so với vị trí ở phiên chạy thử FP1.

Ngoại trừ Valtteri Bottas hoán đổi với người đồng đội đạt thành tích 1 phút 21 giây 406 ‰ và leo lên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng chạy thử nghiệm FP2 thì tốp 6 đoàn đua vẫn theo thứ tự quen thuộc thường thấy Mercedes, Ferrari và Red Bull Racing.

Tay đua Valtteri Bottas nhỉnh hơn đồng đội, nhất phiên chạy thử FP2

Tay đua Lewis Hamilton mặc dù xếp thứ hai nhưng thành tích thử nghiệm không đáng kể, chỉ chậm hơn 0,056 giây so với người đồng đội. Trong khi đó, mặc dù chia nhau hai vị trí tiếp theo nhưng thành tích đạt được của bộ đôi tay đua Ferrari khả quan hơn rất nhiều so với phiên chạy thử trước đó. Sebastian Vettel chỉ còn chậm hơn 0,140 giây và Kimi Raikkonen cũng chỉ chậm hơn 0,389 giây so với người đứng đầu Valtteri Bottas.

Red Bull Racing lại tiếp tục giữ chặt vị trí thứ 5 và thứ 6 như thường lệ, và cũng lại chậm hơn người đứng đầu hơn 1 giây cho mỗi vòng chạy. Tuy nhiên, tại phiên chạy thử này, tay đua của Red Bull Racing lại đảo ngược lại vị trí cho nhau so với phiên chạy thử FP1. Với kết quả chạy thử nghiệm như thế này, cả hai tay đua này cũng có chút bất lợi vào ngày đua chính thức (Chủ nhật) khi phải nhận thêm án phạt do thay động cơ mới.

McLaren đã có một phiên chạy thử nghiệm tuyệt vời, Stoffel Vandoorne và Fernando Alonso có đủ thành tích để chia nhau vị trí thứ bảy và thứ tám, đứng trên cả thành tích của tay đua Esteban Ocon thuộc đội đua Force India và tay đua Felipe Massa của đội đua Williams.

Bốn tay đua sẽ phải nhận án phạt ngày xuất phát do thay động cơ hoặc bộ phận chính cấu thành động cơ

Carlos Sainz, tay đua thuộc đội đua Toro Rosso chắc chắn sẽ nhận một hình phạt trừ 10 bậc xuất phát do thay bộ phận MGU-H thứ năm trong mùa giải, đồng thời cũng đã thất bại với phần lớn thời gian diễn ra phiên chạy thử nghiệm FP2. Trong khi đó, người đồng đội Daniil Kvyat cũng được lệnh dừng xe trong những phút cuối cùng của phiên chạy thử.

Phiên chạy thử FP1 và FP2 đã kết thúc. Nhìn chung, về tốc độ và thành tích tại Monza không có sự khác biệt hay chênh lệch nhiều so với chặng đua vừa qua tại Bỉ giữa hai đội đua hàng đầu Ferrari và Mercedes. Tuy nhiên, thực tế diễn ra tại phiên chạy thử và kết quả cho thấy đội đua Mercedes đã “lộ” và đang quyết tâm cân bằng thành tích cá nhân trên bảng xếp hạng với tay đua Sebastian Vettel của đội đua Ferrari. Đây cũng chính là yếu tố tâm điểm tạo nên sự căng thẳng lẫn kịch tính cho cả ngày đua phân hạng lẫn ngày đua chính thức tại đường đua Autodromo Nazionale Monza.

Kết quả tốp 10 phiên chạy thử FP2: