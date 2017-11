Đua xe F1, Brazilian GP: Kịch tính từng vòng đua, thắng lợi ngọt ngào

(Tin đua xe công thức 1, F1) Những tưởng chặng đua áp chót của mùa giải Brazilian 2017 GP sẽ có cục diện nhàm chán do đã an bài ngôi vương, tuy nhiên thực tế đã không như phỏng đoán mà ngược lại chặng đua này đã diễn ra hấp dẫn hơn

Thứ Tư, ngày 15/11/2017 00:01 AM (GMT+7)

Video chặng đua Brazilian GP:

Ngôi vương tốc độ đã xác định được chủ nhân là tay đua Lewis Hamilton#44 ngay sau khi chặng đua Mexican GP kết thúc cách đây 2 tuần lễ. Những tưởng chặng đua áp chót của mùa giải Brazilian 2017 GP sẽ có cục diện nhàm chán do đã an bài ngôi vương.

“Mãnh thú” Sebastian Vettel#5 đem chiến thắng danh dự về cho Ferrari

Tuy nhiên thực tế đã không như phỏng đoán mà ngược lại chặng đua này đã diễn ra hấp dẫn hơn, thậm chí người hâm mộ đã chứng kiến một chặng đua được xem là kịch tính đến từng vòng đua, kịch tính nhất mùa giải và Sebastian Vettel#5 đã có chiến thắng ngọt ngào lấy lại danh dự cho “mãnh thú” Ferrari.

Trở lại với diễn biến chính của chặng đua, ngay sau tín hiệu xuất phát, ở tốp đầu người hâm mộ đã được chứng kiến màn bức phá xuất sắc của tay đua chủ lực đội đua Ferrari. Sebastian Vettel #5 đã dũng mãnh lao đi với tốc độ nhanh không tưởng và vượt qua tay đua xuất phát đầu của đội đua Mercedes – Valtteri Bottas #77 ngay góc cua đầu tiên.

Chặng đua Brazilian 2017 GP kịch tính ngay từ vạch xuất phát

Cục diện chặng đua còn đầy lên cao trào khi ở tốp cuối xảy ra va chạm giữa Esteban Ocon#31 với Stoffel Vandoorne#2 và Daniel Ricciardo#3 với Kevin Magnussen#20. Sau sự cố xảy ra, chỉ còn tay đua Daniel Ricciardo#3 may mắn tiếp tục thi đấu, ba tay đua còn lại phải ngừng cuộc chơi và xe an toàn xuất hiện dẫn đoàn thông qua hình thức chạy qua pitland để đảm bảo an toàn và dọn dẹp mảnh vỡ tại khu vực xảy ra tai nạn.

Trong khi đó nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton#44 do bị sự cố không thể tham gia đua đua phân hạng đã chọn phương án xuất phát từ pitland với bộ lốp mềm (Soft tires). Việc tất cả tay đua phải theo xe an toàn chạy qua khu vực pitland kết hợp với việc có ba tay đua phải bỏ cuộc vô tình đã tạo cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho nhà vô địch và ngay lập tức Lewis Hamilton#44 vươn lên được vị trí 14.

“Quái thú” Lewis Hamilton tại Brazilian GP 2017: vượt, vượt và vượt…

Hết vòng đua thứ 6, việc dọn dẹp mảnh vỡ trên đường đua hoàn tất và đường đua thông tuyến sau khi xe an toàn trả đường. Đây cũng là khoảng thời gian người xem được chứng kiến độ “khủng” không tưởng của nhà đường kim vô địch Lewis Hamilton#44, tay đua này lập tức tăng tốc và liên tục vượt qua hàng loạt tay đua phía trên qua hàng loạt vòng đua.

Vòng đua thứ 7 vượt qua tay đua Brendon Hartley#28 lên vị trí 13, vòng đua thứ 8 vượt qua tay đua Marcus Ericsson#9 và Lance Stroll#18 lên vị trí 11, vòng đua thứ 9 vượt qua tay đua Pierre Gasly#10 lên vị trí 10. Trong khi đó ở phía trên, tay đua Valtteri Bottas#77 mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn bị Sebastian Vettel#5 dần bỏ xa.

Daniel Ricciardo#3 đã rất xuất sắc tại Brazilian GP 2017

Điệp khúc “khủng” của nhà đương kim vô địch được tiếp tục tái diễn, vòng đua thứ 10 Lewis Hamilton#44 vượt qua tay đua Carlos Sainz#55 lên vị trí 9, vòng đua thứ 11 vượt qua tay đua Nico Hulkenberg#27 lên vị trí 8. Trong khi đó tay đua Daniel Ricciardo#3 sau 15 vòng đua nỗ lực đã leo lên được vị trí 10 sau khi vượt qua tay đua Carlos Sainz#55, và đây cũng là thời điểm mà nhà đương kim vô địch tiếp tục vượt qua tay đua Sergio Perez#11 để chiếm lĩnh vị trí 7.

Cầu trường chỉ tạm lắng đọng được trong khoảng thời gian 5 vòng đua rồi sôi động trở lại khi tay đua Lewis Hamilton#44 và Daniel Ricciardo#3 tiếp tục làm mưa thổi gió. Trước khi vòng đua 28 trôi qua họ đã trở thành chủ nhân của hai vị trí 5 và 9 sau khi Lewis Hamilton#44 vượt qua Felipe Massa#19 và Ricciardo#3 vượt qua Nico Hulkenberg#27.

Sau 28 vòng đua, việc tiếp tục sử dụng bộ lốp siêu mềm (Super soft tires) là điều nguy hiểm do đã tới hạn thậm chí sẽ quá hạn nếu liều lĩnh tiếp tục sử dụng. Chính vì vậy đội đua Mercedes quyết định gọi Valtteri Bottas #77 vào thay lốp và rơi xuống vị trí thứ 3 sau khi ra khỏi pitland.

Valtteri Bottas#77 (sau) thúc thủ trước Sebastian Vettel#5

Tình thế buộc đội đua Ferrari cũng phải gọi Sebastian Vettel#5 và Kimi Raikkonen#7 lần lượt vào pitland ngay sau đó để bảo toàn vị trí đứng đầu bởi tại thời điểm đó khoảng cách so với Valtteri Bottas #77 đã bị rút ngắn xuống còn 1,6 giây. Rất may mắn, sau khi rời pitland mũi xe của Valtteri Bottas #77 sát nút đuôi xe Sebastian Vettel#5.

Trong khi đó, với bộ lốp mềm (Soft tires) nhà đương kim vô địch và Daniel Ricciardo#3 nghiễm nhiên vọt lên vị trí đầu tiên (do không vào thay lốp) và liên tục giữ hai vị trí đầu cho đến hết vòng đua thứ 43. Trong khoảng thời gian này, trước đó tại vòng đua thứ 42, tay đua Brendon Hartley#28 đã phải dừng cuộc chơi do gặp sự cố.

Lượt vào pitland thay lốp cho nhóm tay đua sử dụng bộ lốp mềm (Soft tires) thành bộ lốp siêu mềm (Super soft tires) được thực hiện tại vòng đua thứ 44. Nhà vô địch Lewis Hamilton#44 hòa vào đường đua ở vị trí số 5, Daniel Ricciardo#3 ở vị trí số 8 và các vị trí tốp đầu đều trở về đúng nguyên trạng ban đầu.

Lúc này, khoảng cách giữa nhà đương kim vô địch so với tay đua Max Verstappen#33 lớn hơn 10 giây và đây là khoảng thời gian vàng để Daniel Ricciardo#3 bức phá nhằm tìm kiếm vị trí cao nhất có thể. Tại vòng đua thứ 47 tay đua này vượt qua Fernando Alonso#14 rồi ngay sau đó tại vòng đua 48 vượt qua được tay đua Felipe Massa#19 để vươn lên vị trí thứ 6 của đoàn đua.

Sau 15 vòng đua tập trung cao độ với bộ lốp siêu mềm (Super soft tires), đến vòng đua thứ 59 việc gì đến đã phải đến, Lewis Hamilton#44 tiếp cận và vượt qua được tay đua Max Verstappen#33 của đội đua Red Bull và chiếm lĩnh vị trí thứ 4. Trong khi đó ngay ở phía sau Daniel Ricciardo#3 cũng áp sát được người đồng đội nhưng tấn công để vượt qua bất thành phải trả lại vị trí.

Bắt đầu từ thời điềm này, bộ đôi tay đua của đội đua Mercedes nhận lệnh tấn công các tay đua Ferrari ở cả hai chiến tuyến. Ở phía trên tay đua Valtteri Bottas#77 tổ chức tăng tốc tiếp cận người đứng đầu đoàn đua Sebastian Vettel#5 và ở phía sau người đồng đội làm điều tương tự đối với tay đua Kimi Raikkonen#7.

Người hâm mộ vốn đã căng thẳng với những diễn biến kịch tính ngay từ đầu chặng đua nay cảm giác lại càng hưng phấn và dâng trào tại 5 vòng đua cuối cùng. Tại vòng đua thứ 67 tay đua Valtteri Bottas#77 có lúc đã tiếp cận được tay đua Sebastian Vettel#5 ở mức nhỏ hơn 1 giây để có quyền sử dụng hệ thống DRS. Trong khi đó nhà đương kim vô địch cũng áp sát được tay đua Kimi Raikkonen#7 ở khoảng cách bình quân 1,5 giây.

Sau 4 vòng đua mèo vờn chuột gay cấn, tại vòng đua thứ 71 cả hai tay đua của đội đua Mercedes đều được phép sử dụng hệ thống DRS (do đã thu hẹp được khoảng cách nhỏ hơn 1 giây) để hưởng lợi thế về tốc độ và vượt qua bộ đôi tay đua Ferrari. Tuy nhiên dưới sự điều hành không thể chê vào đâu được của đội đua kết hợp với bản lĩnh kinh nghiệm của tay đua, bộ đôi tay đua của đội đua Ferrari đã bảo vệ được vị trí thành công.

Một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn cho Sebastian Vettel#5, chiến thắng này mặc dù không thể làm thay đổi cuộc chơi đến ngôi vương nhưng chí ít nó đã đem lại danh dự cho “mãnh thú” Ferrari vốn còn ngái ngủ chưa chịu bừng tỉnh, một chiến thắng hoàn hảo để gởi đến đối thủ lời cảnh báo rằng tôi đã bừng tỉnh và hãy dè chừng tôi từ mùa giải tiếp theo.

Trong khi đó với việc xuất phát tại pitland nhưng liên tục có những hành động “khủng” ở tất cả vòng đua để vươn lên vị trí thứ 4 của đoàn đua, nhà đương kim vô địch 2017 Lewis Hamilton#44 đã thay mặt đội đua Mercedes gởi đến đối thủ Ferrari và phần còn lại rằng họ sẽ trở thành “quái thú” để đương đầu với mọi thách thức của “mãnh thú” ở mùa giải tiếp theo.

Người hâm mộ thể thao F1 có hai tuần lễ nghỉ ngơi trước khi theo dõi chặng đua tiếp theo, cũng là chặng đua kết thúc mùa giải năm F1 năm 2017 sẽ được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với tên gọi Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 24/11/2017 đến 26/11/2017.