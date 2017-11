Đua xe F1, Brazilian GP: “Châm lửa" cho cuộc chiến mới

Thứ Năm, ngày 09/11/2017 00:07 AM (GMT+7)

Sau những sai lầm cũng như vấn đề động cơ liên tiếp trong những chặng đã qua, Sebastian Vettel đã đánh mất cơ hội nâng cao chức vô địch mùa giải 2017 vào tay Lewis Hamilton và gián tiếp giúp tay đua người Anh cân bằng số danh hiệu F1 mà anh đang nắm giữ. Chính vì thế anh và Ferrari cần có sự tập trung cao nhất để hướng tới mùa giải 2018 với sự trở lại mạnh mẽ hơn. Tuy vậy trước hết, họ cần có 2 chặng đua danh dự trong tháng 11 này.

Sao Paulo là một đô thị tự trị nằm ở vùng Đông Nam của Brazil. Đây là thành phố đông dân nhất của ‘xứ sở samba’ hay của cả châu Mỹ, và thậm chí là cả bán cầu Nam của Trái Đất với con số hơn 12 triệu người theo thống kê cuối năm 2016.

Ngoài ra, đây cũng là thành phố lớn nhất châu Mỹ và lớn thứ 12 trên toàn thế giới. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Sao Paulo là thành phố có nền kinh tế rất phát triển, với GDP cao nhất ở khu vực Mỹ Latinh, đóng góp 10,7% vào tổng GDP của cả Brazil.

Toàn cảnh Autódromo José Carlos Pace từ trên cao

Trường đua sẽ diễn ra Brazilian GP vốn có tên là Interlagos, nhưng đã được đổi tên thành Autódromo José Carlos Pace, nó được đặt tên theo một tay đua Brazil Carlos Pace, người đã qua đời sau một vụ tai nạn máy bay năm 1977.

Chặng đua này luôn giống như một sự kiện để quảng bá môn thể thao hơn là một cuộc đua đem lại lợi nhuận cho nhà tổ chức. Dù thế hợp đồng giữa trường đua và F1 vẫn còn được kéo dài cho tới hết năm 2022, dù những quảng cáo về thuốc lá đã bị cấm kể từ năm 2006.

Đây là nơi tổ chức chặng đua Brazilian GP của lịch trình đua F1 hàng năm kể từ năm 1972, nhưng đã vắng bóng vào năm 1978 và xuyên suốt thập niên 1980, được thay thế bởi một trường đua khác mang tên Jacarepaguá.

Đây cũng là một địa danh khác mang tên một tay đua nổi tiếng của Brazil, cũng là một huyền thoại của F1, Nelson Piquet. Cấu trúc đường đua sử dụng cho F1 dài 5,031 km với 11 khúc cua, tuy nhiên Autódromo Internacional Nelson Piquet đã bị phá hủy, nhường chỗ cho cơ sở vật chật phục vụ Thế vận hội mùa hè 2016 tại Rio.

Chi tiết trường đua Autódromo José Carlos Pace (FIA.com)

Quay trở lại với Autódromo José Carlos Pace, trường đua này dài 4,309km với 15 khúc cua, và hướng đua của nó ngược chiều kim đồng hồ, giống như tại Austin, Mỹ. Về độ cao so với mặt nước biển, đây là chặng đua thứ 2 liên tiếp mà các tay đua phải thử thách ở độ cao khá lớn. Dù không thể so bì với Mexico City nhưng với mức 750m của Sao Paulo cũng đủ để đem những khó khăn nhất định cho các tay đua tham dự.

Tốc độ cao nhất mà FIA dự đoán các tay đua đạt được tại Interlagos là 340km/h. Có hai vùng được phép mở cánh (DRS Zone), một là nằm ở đoạn đường thẳng có vạch xuất phát/ đích với điểm bắt đầu ở trước khúc cua cuối cùng (số 15), hai là nằm tại đoạn đường thẳng sau lối ra pit, giữa khúc cua số 3 và 4. Có hai điểm xác định DRS nằm tại sau khúc cua thứ 13 và trước khúc cua thứ 2.

Tổng chiều dài cuộc đua là 305,909km trải qua 71 vòng đua với thời gian 1 vòng nhanh nhất tại đây thuộc về Juan Pablo Montoya lập được năm 2004, thời gian 1 phút 11,473 giây. Chặng đua năm ngoái đã diễn ra trong điều kiện trời mưa và thực sự chúng ta đã được chứng kiến một cuộc đua rất hấp dẫn, điểm đáng chú ý nhất chắc chắn là màn trình diễn siêu đẳng của tay lái trẻ Max Verstappen dưới trời mưa, gợi nhớ lại những cuộc đua của các thập kỷ trước.

Brazilian GP 2016 xuất hiện mưa lớn

Nhưng cũng chính vì lý do đấy mà chúng ta không thể biết được vòng chạy nhanh nhất có thể thiết lập là bao nhiêu. Trong khi đo, vòng chạy nhanh nhất trong cuộc đua năm 2015 là 1 phút 14,832s do Lewis Hamilton tạo ra. Vì thế, với khoảng cách 3,5s so với kỷ lục của Montoya, nhiều khả năng Autódromo José Carlos Pace cũng sẽ là nơi chứng kiến không ít những kỷ lục mới về thời gian mới được thiết lập.

Về những lựa chọn lốp cho Brazilian GP năm 2017, Pirelli mang đến 3 loại lốp mềm hơn so với năm 2016, đó là Medium, Soft và Supersoft. Về tổng thể, tất cả các đội đua đều không lựa chọn 1 bộ Medium nào trừ 1 bộ mặc định duy nhất từ Pirelli. Với bộ lốp màu vàng, Soft, con số dao động từ 2 đến 4 bộ, còn bộ lốp nhanh nhất Supersoft thì từ 8 đến 10 bộ. Williams và Sauber là 2 đội chơi “táo bạo” nhất khi chọn 2 Soft và 10 Supersoft.

Chi tiết lựa chọn lốp tại Brazilian GP 2017

Với 3 đội đua hàng đầu, Mercedes và Ferrari lần lượt lựa chọn tổ hợp 3 loại lốp (Medium-Soft-Supersoft) là 1-4-8 và 1-3-9. Còn tại Red Bull Max Verstappen lại có nhiều bộ Supersoft hơn, Daniel Ricciardo thì có 4 bộ so với 3 của Max.

Mọi gánh nặng về cuộc đua vô địch đã kết thúc tại Mexico, giờ đây chúng ta có thể thoại mái theo dõi các tay đua cống hiến hết khả năng của mình để đem lại một cuộc đua căng thẳng, hấp dẫn.

Hãy đón xem chặng đua Brazilian GP sẽ diễn ra vào cuối tuần này bắt đầu từ 19h ngày thứ 6 10/11 với lượt chạy thử đầu tiên, lượt chạy phân hạng và cuộc đua chính thức sẽ diễn ra vào 23h thứ 7 và chủ nhật (giờ VN), được trực tiếp trên hệ thống FOX Sports.