Dàn xe độc chiến trong mưa đua xe đường thẳng ở Bình Dương

Ở giải đua tốc độ mà một nửa là các nội dung được tự do, các vận động viên đã mang đến những “con ngựa sắt” đầy sắc màu nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Thứ Hai, ngày 16/01/2017 01:37 AM (GMT+7)

Video về giải đua môtô đường thẳng tại Bình Dương

Chiều ngày 15/1, tại Bình Dương đã diễn ra giải đua mô tô đường thẳng 201m tranh cúp TP. Mới Bình Dương mở rộng lần 3 - 2017.

Các VĐV tranh tài trong mưa

Các VĐV tranh tài ở 4 nội dung gồm hệ 110cc piston 54mm, hệ 110cc tự do, hệ 150cc piston 62mm và hệ 150cc tự do.

Với gần một nửa nội dung thi đấu được thả tự do và phần thi mà yếu tố tốc độ là quyết định cho chiến thắng, các VĐV đã mang đến cuộc thi những chiếc xe đầy màu sắc, đa dạng phong cách và sở hữu sức mạnh khá “khủng”.

Cũng vì vậy, mà dù có cơn mưa dai dẳng suốt thời gian thi đấu nhưng vẫn có một lượng khán giả không nhỏ đến theo dõi. Thậm chí người hâm mộ còn đội mưa đứng dọc khắp hàng rào chắn bên đường để có thể chiêm ngưỡng gần hơn những “ngựa sắt” độc đáo và phần thi của các VĐV.

Sau hơn 3 tiếng tranh tài, 4 nhà vô địch đã được tìm ra, gồm Nguyễn Công Thanh – CLB Kha Hello Racing Shop (hệ 100cc piston 54mm), Trương Văn Quốc Thống – CLB Thông Nhà Bè (hệ 100cc tự do), Đoàn Trường Lợi – ATE Sum Racing Tú Bình Thạnh (hệ 150cc piston 62mm) và Trương Cảnh Vương – CLB Phương Giáo Sư (hệ 150cc tự do).

Trời mưa nhưng cuộc đua vẫn diễn ra gay cấn

Người hâm mộ đội mưa xem đua xe tốc độ

Các “ngựa sắt” khá đa dạng

Thời tiết và sự chuẩn bị không tốt khiến một số tay lái phải bỏ cuộc ngay khi ra vạch xuất phát

Các VĐV thi đấu quyết liệt bên “quái thú” của mình

Những cô nàng PG bên lề đường đua