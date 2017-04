Bóng chuyền VTV Cup: Ngọc Hoa, Thanh Thúy rực sáng trước CLB Thái

Các giải thưởng cá nhân: Chuyền 2 xuất sắc nhất: Pornpun Guedpard (Bangkok Glass) Chủ công xuất sắc nhất: Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An) & Sun Fang Qiong (Yunnan) Đối chuyền xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) Phụ công xuất sắc nhất: Pleumjit Thinkaow (Bangkok Glass) & Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) Libero xuất sắc nhất: Tikamporn Changkeaw (Bangkok Glass) VĐV trẻ triển vọng: Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An) Hoa khôi bóng chuyền: Suzdykova Dinara (Altay VC) VĐV mặc áo bà ba đẹp nhất: Đặng Thị Kim Thanh (VTV Bình Điền Long An) & Altaibekova Gulnaz (Altay VC)